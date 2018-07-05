Между государственными реестрами вкралось недоразумение

В Едином государственном реестре недвижимости в Приморье «лесных» участков учтено больше, чем в целом территория всего Приморья

В практике специалистов, занимающихся земельными вопросами, нередко встречаются случаи, когда документы о владении или пользовании участками оказываются спорными ввиду противоречивых регистрационных действий, которые ранее были проведены в отношении их со стороны разных госорганов. Именно это предшествовало появлению Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель», который вступил в силу 11 августа прошлого года.

О том, как закон исполняется в Приморском крае Деловой газете «Золотой Рог» рассказал руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю Евгений РУСЕЦКИЙ.

- Евгений Александрович, напрашивается вопрос, почему потребовался этот закон? Какую проблему он призван решать?

- В разговорной речи федеральный закон № 280-ФЗ называют «Законом о лесной амнистии», хотя он никого не амнистирует. Закон был разработан под руководством заместителя Минэкономразвития РФ – руководителя Росреестра Виктории АБРАМЧЕНКО и направлен на устранение противоречий в данных государственных реестров – Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и Государственного лесного реестра (ГЛР). Его применение направлено на защиту прав как граждан и юридических лиц – собственников земельных участков, так и имущественных прав и законных интересов РФ – собственника земель лесного фонда.

Этот закон защищает права добросовестных граждан, границы земельных участков которых пересекались с границами лесных участков. Закон также защищает от незаконной передачи в частную собственность земель лесного фонда, находящихся в собственности РФ.

- Как же возникла проблема, что в двух разных государственных реестрах оказались одни и те же участки или части участков, но с разным назначением?

- Разные противоречия в сведениях ЕГРН о земельных участках, имеющих пересечения с землями лесного фонда и дублирующие сведения о лесных участках, во многом связаны с существовавшим более 10 лет упрощенным регулированием отношений по формированию, учету и оформлению прав на лесные участки.

Если гражданину для того, чтобы оформить права на земельный участок, например, для строительства дома, требовалось провести кадастровые работы по формированию его границ, то есть межевание, поставить его на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности, то лесникам для оформления прав на лесные участки достаточно было учета лесных участков в ГЛР. На основании документов лесоустройства готовилось упрощенное, без определения точных границ, описание лесного участка, затем такой лесной участок попадал в Государственный кадастр недвижимости (ГКН) как ранее учтенный, невзирая на отсутствие точных границ и возможные наложения на другие лесные или земельные участки иных категорий земель.

Такая ситуация привела к многократному превышению площади лесных земель над площадью ряда субъектов РФ. В частности, в Приморье площадь лесов также превысила площадь самого края.

- В чем проявляется конфликт ведения реестров?

- Он проявляется в том, что в настоящее время один и тот же земельный участок согласно ЕГРН может относиться и к сельскохозяйственным землям, выделенным под садовое некоммерческое товарищество (СНТ), и - согласно ГЛР – к лесному фонду. В такой ситуации не только нарушаются имущественные права граждан, но и подрывается доверие общества к государственным реестрам.

В качестве концептуального решения этой проблемы устанавливается приоритет сведений, содержащихся в ЕГРН, а также в правоустанавливающих документах, что позволяет сохранить соответствующие земельные участки за их владельцами. Таким образом, Закон устанавливает приоритет и достоверность ЕГРН как основу защиты права собственности граждан.

- Можно ли говорить, что реестры недостаточно объективно отражают общую картину по ведущимся ими объектам?

- Противоречия в данных двух реестров имеют место быть, и поэтому их устранение является предметом особого контроля правительства РФ и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Реализация закона в регионах поставлена Росреестром на особый контроль, проводится анализ деятельности территориальных органов Росреестра и филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» по его применению. Росреестр также ведет активное взаимодействие в этом с Рослесхозом.

Объем коррекционной работы представляется значительным. По сведениям ЕГРН, на территории России в более чем 70 тыс. кадастровых кварталов учтены лесные участки. В результате применения Закона, по состоянию на 1 мая этого года в ЕГРН исправлены сведения в отношении около 10 тысяч участков. Из них, в отношении 2 300 – по заявлению правообладателей, и в отношении 7 700 – по решению Росреестра.

- Какую статистику дают разночтения в Приморском крае?

- Еще раз акцентирую, что в Приморье площадь лесов оказалась больше площади самого края. Общая площадь земель лесного фонда в ГЛР по региону составляет 119,529 млрд квадратных метров, но общая площадь земельных участков, отнесенных к категории земель лесного фонда в ЕГРН, составляет около 224 208 074 582 квадратных метров!

В рамках возложенных на нас полномочий, Управление, при осуществлении учетно-регистрационных действий, на плановой основе производит анализ данных о земельных участках с целью приведения в соответствие сведений ЕГРН и ГЛР. Управлением ведется работа по выявлению и устранению пересечений границ лесных участков с границами иных лесных участков или земельных участков других категорий земель. Такие действия по устранению пересечений осуществляются органом регистрации прав самостоятельно, без участия гражданина и без взимания какой-либо платы на основании статьи 60.2 Закона № 218-ФЗ.

Кроме того, при выявлении пересечений участков с лесным фондом, заинтересованные лица могут обращаться с соответствующим заявлением в Росреестр, но стоит отметить, что Росреестр исполнит только определенные категории заявлений, а именно те, что попадают под действие п.1 и п.2 ст. 60.2 Закона № 218-ФЗ. Они гласят, что если при осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ земельного участка и при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) госрегистрации прав на образуемый земельный участок, на котором расположен объект недвижимости, права на которые возникли до 1 января 2016 года и до даты внесения в ЕГРН сведений о местоположении границ лесного участка, было выявлено пересечение границ такого земельного участка с границами лесного участка, лесничества, лесопарка, то данное обстоятельство не является препятствием для осуществления государственного кадастрового учета этого земельного участка.

На данный момент Управлением приняты 40 заявлений, по итогам рассмотрения которых, корректировка земель лесного фонда в сторону уменьшения составила около 145 га.

Наряду с этим с 2011 года при Управлении действует региональная межведомственная рабочая группа в составе представителей нашего Управления, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю, Территориального управления Росимущества по Приморскому краю и департамента лесного хозяйства Приморского края. Ее основными задачами определены: выявление земельных участков, которые, в соответствии с данными ГЛР, являются лесными участками, а в соответствии с ЕГРН, относятся к иным категориям земель, и – приведение в соответствие сведений ЕГРН и ГЛР.

В период действия Закона № 218-ФЗ этой межведомственной группой для решения вопросов, связанных с приведением в соответствие сведений ГКН, ЕГРН и ГЛР о лесных участках, было проведено 9 совещаний, на которых был рассмотрен 71 земельный (лесной) участок. По 28 из них было принято решение о направлении департаментом лесного хозяйства Приморского края документов в правоохранительные органы в связи с наличием признаков нарушения законодательства при предоставлении земельного участка. По 43 – принято решение об исключении сведений о лесных участках из ГЛР. А количество земельных участков, находящихся в работе и ждущих решения на сегодня – 253.

На фото: В Приморье до сих пор не могут разграничить лесные и земельные участки.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.