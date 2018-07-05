Футбол лишил риелторов прибыли

Этим летом съемные квартиры во Владивостоке никому не нужны

В прошлом году летний ажиотаж на съемные квартиры во Владивостоке просто зашкаливал. Риелторы буквально сбивались с ног в попытке удовлетворить спрос арендаторов. Собственники жилья сами устанавливали цены, прописывали сроки сдачи квартир и комнат, предпочитая посуточную, а не долгосрочную аренду. Цены завышались без зазрения совести. И даже в таких условиях очередь на съемное жилье не уменьшалась до сентября. Этим летом картина с арендой квартир изменилась до неузнаваемости. А во всем виноват чемпионат мира по футболу, уверены риелторы.

Летом 2017 года спрос на жилье наблюдался во всех уголках Владивостока без исключения. Даже в районе бухты Тихая, где жилье было всегда самым дешевым, цены взлетали до облаков, и разбитая «двушка» сдавалась за 25 тыс. рублей. Да и такую жилплощадь «днем с огнем» было не найти. В районах 1-й и 2-й Речек квартиры за 40-60 тыс. рублей разлетались как горячие пирожки. На мысе Чуркина гостинки площадью 16 кв.м. дешевле 20 тыс. рублей не сдавались.

Такой дефицит жилья год назад напрямую был связан с огромным притоком иногородних граждан. Многие приехали во Владивосток, чтобы максимально приблизиться к третьему Восточно-экономическому форуму. Другие мечтали окунуться в атмосферу приморского городка «на краю света». Третьи прибыли в столицу Приморья с рабочими визитами. Так или иначе, но цены на аренду квартир, особенно посуточную, росли, арендаторы соглашались на любые условия, а собственники жилья и агентства набивали карманы денежными банкнотами.

Круглосуточная гонка за квартирами

Маркетолог агентства недвижимости «Виктория» Денис БЫКОВ рассказал, что сезон в этом году еще только начинается, но по спросу посуточной аренды квартир уже видна разница между 2017 и текущем годом.

«С конца мая и в середине лета прошлого года спрос на посуточное жилье опережал предложение. Несмотря на то, что все игроки рынка значительно подняли цены, найти хорошее посуточное жилье было очень проблематично. Сегодня такого ажиотажа нет. Посуточное жилье, как правило, снимают люди приезжие, из категорий командировочных или отдыхающих. Этим летом многие, кто планировал свой отдых у моря – и во Владивостоке в том числе – возможно, в связи с проведением чемпионата мира по футболу в России, планы свои изменили. А тех, кто близко не знаком с приморским климатом и забронировал жилье на начало лета, традиционно холодный июнь заставляет переносить отдых на последующие периоды. Отсюда и такое затишье», - говорит специалист.

Итак, очевидно, что этим летом спрос на посуточную аренду квартир во Владивостоке невелик. Доски объявлений пестрят предложениями о сдачи жилья любой комплектации, в самых разных районах и за цену на любой кошелек. Самая дешевая посуточная аренда предлагается в 16-метровой гостинке в районе автовокзала - 900 рублей, правда, с оговоркой - если проживание составит не менее десяти суток. Самую дорогую квартиру посуточно сдают прямо в центре города в новом жилом комплексе с видом на море. Стоимость - 6 тыс. рублей за сутки. Если из крайности в крайность кидаться не хочется, можно подобрать оптимальный вариант, коих на рынке аренды жилья огромное количество – чистые, меблированные, уютные «однушки» и «двушки» стоимостью от 1,8 до 2 тыс. рублей в сутки. Одним словом, этим дождливым летом за съемными квартирами никто не гоняется.

«К лету, как правило, заметно увеличивается спрос на посуточные квартиры. Приезжающие отдыхать в Приморье люди бронируют их заранее на июль-август, - пояснил начальник 4-го отдела агентства недвижимости «Метры» Иван СОЛОВЬЕВ. - Хочу заметить, что как раз в это время ценник на такое жилье, как правило, увеличивается в два раза. Скажем, весь год посуточная аренда жилья оценивалась в 2 тыс. рублей, а в августе цена на него взлетела до 4-4,5 тыс. рублей в сутки. И ничего, дефицита арендаторов обычно не наблюдается. Правда, этим летом особого спроса нет, соответственно, и цена на посуточные метры приемлемая».

Эксперты поясняют, что на приток в город студентов, также, рассчитывать не приходится. С каждым годом количество молодежи, желающей снять временное жилье во Владивостоке, снижается. На сегодняшний день в общей массе арендаторов студенты составляют лишь 5-7%, тогда как до строительства кампуса на острове Русский эта доля доходила и до 30%.

Долгосрочная аренда непоколебима

В целом, рынок аренды сейчас переживает не самые лучшие времена, рассказывают эксперты. Традиционно в летний сезон вырос спрос и цены на посуточную аренду, но незначительно. При этом спрос, как и цены, на долгосрочную аренду остаются на одном уровне.

Как пояснили эксперты, привлекательность съемного жилья складывается из нескольких факторов. В первую очередь, арендатора интересует состояние квартиры, в которой он собирается проживать. Любой риелтор понимает, что, чем лучше условия – тем выше шанс сдать жилье в аренду.

Во-вторых, большое значение имеет местоположение дома, в котором находится квартира. Например, в период приезда студентов во Владивосток жилье, которое расположено в шаговой доступности от ВУЗов, очень востребовано.

И третье важная составляющая – цена.

Иван Соловьев приводит следующий пример. Есть две похожих квартиры, расположенные в одном районе, практически в равноценных условиях. Но одна находится в хорошем состоянии и выставлена по цене 25 тыс. рублей, а другая – просто в великолепном состоянии, с евроремонтом, но за нее просят 45 тыс. рублей. «Могу вас уверить, что первый вариант сдадут в считанные дни или даже часы, тогда как второй может стоять в объявлениях месяцами», - говорит риелтор.

Если говорить о долгосрочной аренде, в данном сегменте ситуация остается ровной – все как обычно. С начала июня желающих снять квартиру стало больше, спрос на квартиры увеличился – но это нормальная ежегодная тенденция, уверяют риелторы.

«Весной, как обычно, цены на аренду квартир немного упали, сейчас они держатся на одном уровне. Ценовая политика на рынке аренды квартир в целом не меняется уже несколько лет. Каких-то резких скачков здесь мы не наблюдаем. Это связано со стабильно снижающимся уровнем дохода населения, люди просто не могут позволить себе высокую арендную плату. Однако, если появится спрос, который и является ключевым регулятором рынка, то и цены, безусловно, поползут вверх, как и происходило в 2017 году», - отмечает Денис Быков

Иван Соловьев согласен с коллегой: «На долгосрочную аренду цена вообще практически законсервировалась. Квартиры из года в год сдаются за одинаковую сумму. Например, один из наших клиентов успешно сдает «однушку» с 2010 года по цене 21 тыс. рублей. Единственный раз решили поднять стоимость на две тысячи, и все – квартира стала невостребованной. Пришлось вернуться к прежней цене - и сразу нашелся арендатор. Интересно, что в этом же районе сдавалась трехкомнатная квартира всего за 25 тыс. рублей – и клиент на нее так и не пришел».

Другое распространенное заблуждение собственников квартир – настойчивое желание сдать свою жилплощадь исключительно «приличной семье».

«Такую семью они ищут очень долго. В то же время, если бы хозяин жилья дал «добро» заселиться двум-трем студентам или студенткам – квартира была бы пристроена в исключительно короткие сроки», - сказал Иван Соловьев.

Особенности современного съема

Цена аренды жилья на сегодняшний день вошла в привычные для приморцев рамки. Если не считать прошлогоднего летнего бума, стоимость съемных квартир за последние несколько лет практически не менялась. Аренда меблированной гостинки в сносном состоянии в среднем составляет 14-15 тыс рублей. Однокомнатную квартиру, в зависимости от условий проживания, предлагают в диапазоне 21-24 тыс. рублей. Среднестатистическая цена «двушки» по городу – 25 тыс. рублей. Трехкомнатные хоромы можно снять за ежемесячную плату в 55-60 тыс. рублей. Однако, подбирая себе временное пристанище, нужно помнить о некоторых особенностях.

Часто на доске объявлений можно найти информацию о сдаче одной и той же квартиры одновременно от собственника и от агентства. При этом цена от собственника указана процентов на 30 выше рыночной с пометкой «сдаю без посредника, никаких дополнительных платежей не надо». На такие нюансы стоит обращать самое пристальное внимание, ведь арендовать жилье напрямую у хозяина – не значит заключить выгодную сделку. Во-первых, агентство между собственником и арендатором заключает договор – какая-никакая подстраховка в случае, если хозяин окажется самодуром и соберется выставить вас через неделю. Во-вторых, частенько собственники настаивают на поход к нотариусу, дабы заверить сделку официально. При этом все расходы ложатся на самого арендатора. В-третьих, нередко хозяева квартир оказываются не хозяевами, подсовывая вам липовые документы на жилплощадь. И тогда не стоит удивляться любым неприятностям, связанным с вашим нахождением в чужой квартире. Наконец, если размышлять здраво, разумнее раз переплатить агентские, чем ежемесячно оплачивать аренду на 10-15 тыс. дороже, чем ее реальная стоимость на рынке.Одним словом, не стоит рассчитывать на псевдовыгоду.

МНЕНИЕ

Так называемый «Эффект саммита», когда спрос на квадратные метры во Владивостоке может вновь достигнуть апогея, - начнется ближе к концу июля, поясняют риелторы. На данный момент, о том, как именно проведение очередного ВЭФа повлияет на цены в разрезе съемного жилья во Владивостоке, пока сказать сложно.

«Инициативы местной администрации и поправки в налоговый кодекс, которые призваны «обелить» рынок аренды, тоже оказывают значительное влияние. Для большинства арендодателей это непривычно. Выход в «белую зону» снизит доходы арендодателей. Но в том виде, как это происходит сейчас, вряд ли стоит ждать кардинальных изменений в этом сегменте, - отмечает директор ООО «Городской Риэлторский Центр» Сергей КОСИКОВ.

На фото: Риелторы советуют владивостокцам забыть про желание сдать свою жилплощадь исключительно «приличной семье».

Фото автора.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.