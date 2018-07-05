"Русагро" идет на убой

Агрохолдинг обещает завалить Приморье дешевой свининой, забив при этом местных производителей

Племенная ферма, построенная компанией «Русагро» в Михайловском районе, на прошлой неделе приняла первую партию животных – 500 голов свиней прибыло из Дании. До конца года поголовье на этой ферме будет доведено до 3 тыс. голов. Впоследствии, по мере завершения строительства, в производство будет запущено еще 6 товарных свинокомплексов. Планируется в 2020 году поставить на рынок 35 тыс. тонн свинины в полутушах и кусковом полуфабрикате, а начиная с 2021 года объем предложения составит более 50 тыс. тонн. При этом свинина будет перерабатываться на 100%, отходов не будет.

Приморские свинокомплексы, по словам генерального директора группы «Русагро» Максима БАСОВА, довольно сильно отличаются от тех свинокомплексов, которые построены в центральной России. Со всех точек зрения, используются самые современные технические решения, в том числе - европейское, американское, китайское и российское оборудование. Здесь также внедряется система для работы с навозом, которая не используется в европейской части страны. С 2020 года все потребители и жители ощутят преимущества такого крупного проекта, пообещал Максим Басов.

Грядет передел

Выход такого крупного производителя, очевидно, кардинально изменит ситуацию на рынке мяса в Приморском крае и поднимет показатель обеспеченности региона продуктами питания собственного производства. Сегодня этот показатель, по словам вице-губернатора Валентина ДУБИНИНА, составляет 30%.

Максим Басов ожидает, что при сохранении конкуренции цена на свинину в крае будет падать.

- Подсчитать заранее на сколько упадет цена невозможно, - сказал он во время пресс конференции во Владивостоке. - На это влияет много факторов. Но в западных регионах страны она падает каждый квартал. Неслучайно в прошлом году свинина была самым быстрорастущим товаром в сетях. Упала цена - выросло потребление, опять упала цена - опять выросло потребление. Это такой цикл, который выгоден предприятиям, потому что себестоимость производства свинины в России - одна из самых низких в мире. Я думаю, что себестоимость этого производства здесь будет менее 60 рублей на кг в живом весе. В то же время в Приморье сейчас цена на это мясо - самая высокая в стране. Мы уже сегодня поставляем продукцию в сети, но она вся замороженная, потому что не может прийти из европейской части страны незамороженная. Мы работаем с сетями «Фреш» и «Самбери». И они все ждут нашу охлажденную продукцию. Пока нам не понятно, как будет развиваться этот рынок здесь. В европейской части он развивается таким образом, что свежий кусок режется в магазине. Но поскольку мы не знаем, по какому пути пойдет рынок, то пока будем создавать полуфабрикат крупнокусковой для магазинов, причем всем желающим, как в Приморском крае, так и в Хабаровском.

Максим Басов считает, что потребление свинины будет расти за счет потребления говядины, и даже за счет потребления курицы. А в Приморском крае, как известно, наиболее сложная ситуация из всех подотраслей мясного животноводства - именно с производством говядины. Если свининой рынок насыщен во многом благодаря свинокомплексам компании «Мерси Трейд», совладельцем которого является компания «Ратимир», то говядина местного производства если и оказывается на рынке, то чаще всего в результате выбраковки молочного скота. О специализированном производстве говядины из мясных пород крупного рогатого скота речь не идет. За небольшим исключением, едва заметном на рынке, такого производства в крае просто нет. Поставить свежую качественную доступную по цене говядину некому.

До молока очередь еще не дошла

Присутствовавший на пресс конференции курирующий отрасль вице-губернатор Дубинин отметил, что самый больной вопрос Приморского края – это обеспечение молочной продукцией собственного производства. Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», «Русагро» рассматривает и такой проект. Максим Басов даже назвал его стоимость – 60 млрд. рублей. Но потребление продукции такого проекта в крае возможно только на 20%. Поэтому реализация его начнется с открытием внешних рынков для молочной продукции, в первую очередь, Японии и Китая.

Ждет гендиректор «Русагро» и открытия внешних рынков для свинины, тем более Приморский край с производственными площадками компании расположен рядом с тремя из четырех самых крупных рынков в мире – китайским, японским, корейским (четвертый - мексиканский). Произойдет это открытие, скорее всего, в ближайшие 2-3 года. И, очевидно, первым станет доступным рынок Японии. Как только появится возможность продавать больше, компания начнет увеличивать производство. Сейчас объем в живом весе будет доведен до 80 тыс. тонн. Но, по его оценкам, на территории приханкайской низменности можно производить до 400 тыс. тонн.

От чумы не зарекаются

Впрочем, подобные крупные производства имеют ряд существенных рисков, связанных, в первую очередь, с эпизоотиями. Уничтожения поголовья и следующие за этим громадные убытки, способные довести до банкротства даже самые современные предприятия, в общем, не являются редкостью в животноводстве. Приморский край тоже с этим знаком. В «Русагро», конечно же, все животные застрахованы. И это важно, в том числе, для того, чтобы экспортные рынки открылись. «В плане эпизоотий Приморский край имеет преимущество по сравнению с европейскими регионами, потому что здесь регион - свободный от ряда опасных заболеваний, и мы считаем, это нам поможет открыть Приморский край для экспорта в других странах», – сказал Максим Басов.

В ответ на это главный ветеринарный инспектор Госветинспекции Приморского края Дмитрий КУЗИН заметил, что в крае стационарно неблагополучно по классической чуме свиней, ящур у нас - нередкий гость, недавно была вспышка птичьего гриппа. И только если система внутреннего контроля будет работать четко и слаженно, будет обеспечен нужный уровень биозащиты, предприятие сможет выйти на экспорт, в конечном итоге.

Кстати, «Русагро» уже поставляет на азиатские рынки растениеводческую продукцию, произведенную в Приморском крае. Например, кукуруза была вся продана в Японию. Но с запуском свиноводческого комплекса, естественно, увеличится и потребность в кормах. При производстве 80 тыс. тонн свинины потребление зерновых будет на уровне 160 тыс. тонн. Вырастет потребление и соевого шрота, и сои. При этом растениеводство сохранит свою главную тенденцию последних лет – роста урожайности. В качестве причины, сдерживающей развитие производства кукурузы здесь, Максим Басов считает отсутствие газа, поскольку газификация дает возможность строить сушилки. После подключения к газу таких крупных производств как «Русагро», заявляет он, Приморье ждет кукурузная революция.

В то же время, директор департамента сельского хозяйства Андрей БРОНЦ обратил внимание на то, что Приморский край – это не зерновая житница. Экономика решает все. Сегодня востребована, прежде всего, соя. И край рассчитывает получить до 400 тонн урожая в этом году. «Мы это стимулируем потому, что у нас задача - оставшиеся 200 тыс. га ввести в оборот. После этого будет ограничение по поддержке государственной. Там, где не соблюдается севооборот, предприятия будут лишены государственной поддержки, потому что переходим к плану сохранения земель», - отметил директор департамента.

Зарплаты заманущие

Среди других ранее громко заявленных планов компанией «Русагро» было и строительство жилья в селах. Валентин Дубинин считает, что должны развиваться населенные пункты и села, и это будет подспорьем. Не какая-то «давальческая» помощь, а стратегическая линия на формирование условий для рабочих, которые будут работать на производстве. Максим Басов говорит, что три года назад они рассматривали вопрос строительства мини-поселка, но отказались от этого. Причина в том, что сотрудники высказали пожелание жить в городе Уссурийске, а вовсе не в селах. «Мы посмотрим, и вместе с властью будем решать, как и где это делать» - пояснил позицию Максим Басов.

Ну а пока гендиректор «Русагро» обещает самые высокие зарплаты на селе, поскольку в компании по всей стране зарплата выше среднерайонной в полтора-два раза. И здесь будет то же самое. Сейчас, по его словам, в компании на территории края около 450 человек заняты на производстве сои и около 400 – в сельхозпроизводстве. И их зарплата уже сейчас выше, чем на других предприятиях. В дальнейшем, он уверен, конкуренцию на рынке труда они выиграют.

Правда, на данный момент, чтобы запустить сельхозпроизводство, сюда пришлось завезти довольно большое количество специалистов. Стоит напомнить, что этим путем прошли все местные компании, реализовывавшие в разное время инвестпроекты в животноводстве – от «Спасского бекона» до «Мерси Трейд» и «Грин Агро». Впоследствии они заменили их на местных специалистов.

На фото: Приморским фермерам придется потесниться на прилавках.

Фото из архива

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.