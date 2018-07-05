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Во Владивостоке опасный котлован перед 12-этажкой бросили без надзора

05 Июля 2018, 10:53 | Приморье

Прокуратура, полиция, администрация Владивостока и Инспекция регионального надзора по строительству до сих пор ответа не дали

Деловая газета «Золотой Рог» уже писала, что «29 июня в районе дома 35 на улице Шошина неизвестными лицами с помощью экскаватора было начато устройство котлована в крутом откосе, над которым проходит внутриквартальная дорога. Вплотную к дороге с 1980 года стоит и этот 12-этажный панельный дом, который по мнениям населяющих их жильцов неустойчив, и если подкоп продолжится, то это для здания может оказаться роковым».

 


 

В настоящее время техника с котлована ушла, и он остался без надзора. Опасное для людей место не огорожено, как положено при опасном строительстве, забором или даже простой предупреждающей об опасности красно-белой монтажной лентой. Нет и ответственного человека, который бы отгонял от котлована любопытных. Обычно за такие проступки застройщиков и строителей сильно наказывают. При несчастном случае – вплоть до уголовной ответственности. Вероятно, это может коснуться и этой непонятной стройки.

Открывшееся после устройства котлована обнажение показывает, что нижняя половина отвесной стены – скала, а другая половина – глинисто-каменистые осадки. То есть чтобы они не поползли, необходимо срочное устройство подпорной стены. 

При насыщении водой при продолжительных дождях осадочные отложения наверху котлована могут соскользнуть по скале вниз, и тогда внутриквартальная дорога, проходящая выше, обязательно пострадает.

В меньшем масштабе, но здесь может повториться ситуация, похожая на начало строительства малоэтажной застройки на сопке Буссе, когда селевые сходы устремлялись к Дворцу профсоюзов на «Авангарде», или на ул. Станюковича в феврале прошлого года, когда в районе строящегося аппарт-комплекса обрушилась часть дороги с высокой подпорной стеной, и автомобильное движение было временно приостановлено. В настоящее время компания-застройщик жилого комплекса ООО «Каскад-Строй» приступила к капитальному ремонту дороги на ул. Станюковича, и до сентября автомобильное движение здесь будет ограничено. Автомобилистам рекомендовано объезжать пострадавший участок дороги по улицам Бестужева и Верхнепортовой.

Как нам сообщили, котлован в районе дома на ул. Шошина, 35 выкопан в интересах инвалида, проживающего в этом доме – чтобы он мог в этом месте установить гараж для своего авто. Есть свидетельства, что на само строительство у него имеются разрешительные документы. Однако, судя по размаху, над просторным гаражом здесь без проблем можно будет надстроить вполне приличный коттедж.

Опять же непонятно, каким образом в условиях непрерывной борьбы администрации города с захламляющими его частными индивидуальными гаражами могло появиться разрешение на строительство такого нового гаража. Притом что в данном районе в достатке имеются и кооперативные гаражи, и автостоянки. Было бы понятнее, если бы разрешение выдавалось на новую многоуровневую вместительную стоянку. Кстати, как раз практически над этим самым котлованом в прошлом году по каким-то причинам был снесен долгое время стоявший у дороги на забетонированной площадке индивидуальный гараж. Если он оказался бесхозным, то его ведь очень просто могли бы передать этому же инвалиду и не ввергать его в огромные расходы на строительство и осуждение со стороны соседей.

В общем, это строительство гаража для инвалида вызывает ряд вопросов у жителей дома, который пока еще продолжает стоять над будущим гаражом. И они продолжают ждать, что же на них ответят прокуратура и полиция, администрация Владивостока и Инспекция регионального надзора по строительству, куда они обратились за разъяснениями.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: безопасность  строительство 



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