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В Приморье абонентам "Ростелекома" доступна круглосуточная помощь юриста
«Ростелеком» запустил на Дальнем Востоке услугу «Мои права и льготы». Клиенты компании могут воспользоваться юридической помощью круглосуточно, не выходя из дома. Партнером оператора в этом проекте выступила юридическая компания «Правовая помощь онлайн».
Услуга «Мои права и льготы» – это онлайн-сервис для получения юридической помощи по вопросам физических лиц. Квалифицированные юристы ответят на любые вопросы в области трудового или семейного законодательства, рассчитают налоговый вычет, сформируют список доступных клиенту льгот, подготовят исковое заявление и другие документы. Также пользователи получают доступ к обширной библиотеке справочных документов, которые помогут разобраться в проблеме самостоятельно. С полным перечнем услуг можно ознакомиться здесь.
Правовая помощь оказывается клиентам круглосуточно при личном обращении по телефону, через личный кабинет онлайн или по электронной почте. Пользователи могут решить как личные проблемы, так и обратиться с вопросами близких родственников.
Сервисом можно пользоваться на условиях ежемесячной или годовой подписки, а также в формате разовой консультации.
Стоимость подписки на пакет юридических услуг составит 200 рублей в месяц. При оплате сразу за год предоставляется дополнительная скидка 15%, таким образом сервис будет стоить 2040 рублей на год.
Так же юридические консультации можно покупать разово. Количество разовых услуг не ограничено. В случае, если подписка оформлена, но объём включённых в неё услуг исчерпан, то абонент также может получить необходимую консультацию разово со скидкой 10%.
«Совершенствуя сервис и расширяя перечень услуг для наших клиентов, мы стремимся создать для них комфортную экосистему, в которой будут решаться любые вопросы. Услуга «Мои права и льготы» позволит клиентам экономить время – сервис доступен 24/7, а также финансы за счет получения льгот и невысокой стоимости юридической помощи», – отмечает Сергей Шишмарев, заместитель директора макрорегионального филиала – директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».
Подключить сервис «Мои права и льготы» можно по телефону 8 800 100 08 00.
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