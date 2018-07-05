Дерипаска "улетел" из аэропорта Владивосток

В совете директоров АО «Международный аэропорт Владивосток» отсутствуют представители структур «Базового элемента»

Новые собственники АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) не спешат делиться прибылью с акционерами. Но не все. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», часть акционеров аэропорта (около 40%) на годовом собрании не поддержала предложение совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года, а чистую прибыль направить на развитие. При этом среди крупных собственников отсутствуют структуры попавшего в апреле в «черный список» США «Базового элемента» Олега ДЕРИПАСКИ.

АО «МАВ» в 2017 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 59,5 млн рублей против 118,5 млн рублей чистого убытка годом ранее. За 2016 год дивиденды не выплачивались, чистая прибыль по итогам 2015 года была направлена на развитие.

"Наличие прибыли не может не радовать. Но не совсем понятно, на какие конкретно цели планируется ее направить, так как акционерам не был представлен план развития компании. Конечно же, хотелось услышать подробности из уст гендиректора аэропорта. Но он на собрании отсутствовал с формулировкой «по болезни»", - говорит один из миноритариев аэропорта, голосовавший «против» по вопросу распределения прибыли.

В итоге годовое собрание вел не гендиректор АО «МАВ», как этого стоило ожидать, а директор правового департамента. Напомним, что в декабре прошлого года полномочия гендиректора Игоря ЛУКИШИНА были продлены на один год. Г-н Лукишин работает в компании с 2008 года. Гендиректором АО «Международный аэропорт Владивосток» он был назначен в декабре 2013 года после того, как прежний руководитель компании Максим ЧЕТВЕРИКОВ покинул компанию, по официальной версии, в связи с окончанием трудового контракта, по неофициальной – не найдя общего языка с акционерами в лице аэропорта «Шереметьево».

«Аэропорт продолжит развивать внутренние маршруты и трансферные технологии, которые позволят жителям Дальнего Востока совершать комфортные перелеты по широкому спектру зарубежных направлений из столицы Приморья. Намечена работа по повышению уровня обслуживания пассажиров и авиакомпаний. Планируется инвестирование в развитие производства и автоматизацию, приобретение новой техники, а также ввод новых услуг», – цитировала пресс-служба аэропорта Игоря Лукишина в начале года.

Досье "Золотого Рога"

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает 45 направлений, полеты по которым совершают 18 российских и зарубежных авиакомпаний. Пассажиропоток аэропорта в 2017 году вырос на 18% по сравнению с показателем 2016 года - до 2,179 млн человек.

Тем временем стало известно, что АО «Международный аэропорт «Шереметьево» (МАШ) решило оценить риски от сделки по продаже аэропорта Владивостока консорциуму инвесторов. Ранее озвучивалось, что в консорциум входят структуры попавшего в апреле в «черный список» США «Базового элемента» Олега Дерипаски.

Досье "Золотого Рога"

Консорциум в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО «МАВ» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ). Проданные акции были распределены равными долями (по 17,3854%) между сингапурскими компаниями Levanterra Pte.Ltd (100% принадлежит ООО «РФПИ управление инвестициями-8») и Goldenhorn Gate Pte.Ltd (100% принадлежит Changi Airports International Pte.Ltd), а также кипрской компанией Vilamar Ventures Limited (по акционерному соглашению с АО «МАШ»), структурой «БазЭла». Другими крупными акционерами АО «Международный аэропорт Владивосток» остаются ООО «Аэро-Груз» (18,37% акций), АО «Кварц-Инвест» (16,84%) и Ольга ТРУШКИНА (8,63%).

Для анализа последствий сделки «МАШ» наняло американскую юридическую фирму Latham & Watkins, свидетельствуют материалы системы «СПАРК-Маркетинг». «МАШ» просит юристов оценить риски «в части отказа от получения от Vilamar Ventures Limited платежей в погашение задолженности по договору купли-продажи и предъявления требований произвести оплату за акции».

По факту это может означать, что г-н Дерипаска вышел из консорциума.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», в новый состав совета директоров МАВ, сформированный на годовом собрании 28 июня, вошли Екатерина ТЕРЕНОВА (представитель Goldenhorn Gate Pte.Ltd), Алексей ВАСИЛЬЧЕНКО (представитель АО «МАШ»), старший вице-президент по инфраструктуре Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Илья СЕДОВ, Никита КЛИМАРЕВ (оба представляют Levanterra Pte.Ltd), гендиректор ООО «Аэро-Груз» Владилен СЫТНИК, его отец Анатолий СЫТНИК (совладелец «Аэро-Груза») и президент ООО «УК Комакс» (управляющая компания ОАО «Хабаровский аэропорт») Константин БАСЮК.

В годовом отчете АО «МАВ» говорится, что по итогам работы за 2017 год компания получила выручку в размере 1,187 млрд рублей, что лишь на 2% выше выручки 2016 года. И это несмотря на существенный рост пассажиропотока.

При этом выручка от авиационной деятельности (доля в общем объеме выручки 90%) составила 1,071 млрд рублей, что на 11% выше уровня 2016 года. В состав доходов от авиационных видов деятельности входит выручка от аэропортовых сборов, регулируемых государством, хендлингового наземного обслуживания воздушных судов, и прочих авиационных услуг.

Выручка от неавиационной деятельности (доля в общем объеме выручки 10%) составила 116 млн рублей, что на 44% ниже показателя 2016 года. «В целом, основная причина снижения выручки от неавиационных видов деятельности – это изменение структуры взаимоотношений между АО «МАВ» и АО «Терминал Владивосток», в результате которого услуги платной парковки, (автомобильной – Прим. авт.) стоянки, специальное обслуживание пассажиров в VIP-зале и залах повышенной комфортности предоставляются АО «Терминал Владивосток» со второй половины 2016 года. При этом произошло расторжение договора между АО «МАВ» и АО «Терминал Владивосток» на оказание услуг по содержанию аэровокзального комплекса, снизив тем самым выручку АО «МАВ» по данной статье на 60 млн рублей», - отмечает компания.

Показатель EBITDA за 2017 год составил 107 млн рублей.

Интересно, что среднесписочная численность сотрудников АО «МАВ» за год сократилась на 9%, до 1 008 человек на начало 2018 года.

Фото ТАСС.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.