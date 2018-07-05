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Рыба поперхнулась соляркой
Предприятия рыбохозяйственного комплекса прогнозируют долгосрочные негативные последствия, связанные с ростом цен на топливо
Правительство рассчитывает усилить ручное регулирование топливного рынка. Федеральная антимонопольная служба (ФАС), уже заставившая нефтекомпании заморозить цены на АЗС, хочет фактически зафиксировать наценку на бензин и дизельное топливо как на стадии мелкого опта, так и в рознице. В то же время антимонопольщики не видят рисков закрытия независимых российских АЗС из-за убытков, а рыбаки заявляют, что рост цен на топливо может иметь серьезные последствия для итоговой стоимости рыбной продукции.
Вопрос о ценах на топливо в стране широко обсуждается на фоне их сильного роста в последние месяцы: с середины апреля самый популярный бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня - уже дороже 43 рублей. В ходе прямой линии 7 июня президент Владимир ПУТИН признал, что нынешний рост цен на бензин - это результат неточного регулирования в сфере энергоресурсов.
Власти РФ уже предприняли ряд экстренных шагов, в частности, снизили с 1 июня акцизы на бензин и дизельное топливо и отменили их планировавшееся повышение с 1 июля, а также рекомендовали крупным нефтекомпаниям увеличить продажи топлива на бирже на 3% от прошлогоднего уровня. Кроме того, планируется в 2019 году начать завершение налогового маневра в нефтянке и принять сопутствующие меры поддержки нефтепереработки, которые, по мнению Минфина и Минэнерго, долгосрочно стабилизируют ситуацию.
Представители независимых АЗС на круглом столе в Торгово-Промышленной плате РФ заявили, что из-за роста оптовых цен на бензин вкупе с заморозкой цен в рознице их бизнес балансирует на грани разорения. АЗС просят государство компенсировать их убытки и учитывать их позицию при регулировании в сфере ТЭК.
«Мы не видим (рисков – Прим. авт.). В наш адрес нет ходатайств о том, чтобы приобрести активы чьих-то компаний. Такого процесса нет. Наше территориальное управление постоянно мониторит эту ситуацию на рынке, и они тоже не видят такой ситуации. Мы же еще пока с вами находимся на обсуждении законопроекта по завершению налогового маневра. Когда будет достигнута полная определенность в этом вопросе, тогда у вас появятся основания для какого-то рода прогнозов. Сейчас ситуация не такая, как вы ее описываете», - прокомментировал журналистам замглавы ведомства Анатолий ГОЛОМОЛЗИН.
В Российском топливном союзе (РТС) считают, что принятых мер для дальнейшей стабилизации на рынке топлива недостаточно.
«Мы видим, что в условиях действующего превышения экспортного паритета над внутренними ценами мер такого административного воздействия явно недостаточно. По сути дела, есть 3 экономических рычага: снижение акцизов, увеличение экспортной пошлины и привязка курса рубля к нефтяным ценам. Снижение акцизов произошло, скорее всего, больше ничего трогать не будут. Наверное, необходимо использовать более жесткие административные меры», - заявил глава РТС Евгений АРКУША.
По его мнению, рекомендации по стабилизации ситуации в топливном секторе, принятые на совещании под руководством вице-премьера Дмитрия КОЗАКА, в полном объеме так и не выполнены.
«Необходимо использовать более жесткие меры по отношению к тем, кто не выполняет решения, принятые на совещании. И нам необходимо более объективное биржевое ценообразование», - подчеркнул президент Российского топливного союза.
В частности, необходимы изменения совместного приказа Минэнерго и ФАС России «для появления более конкурентной среды на биржевых торгах».
По его словам, сейчас независимые сети АЗС генерируют убытки. «Появляется соблазн торговать суррогатом, возможен срыв поставок по госконтрактам, и стоит вопрос общей дестабилизации системы нефтепродуктообеспечения крупных корпоративных клиентов», - рассказал глава Российского топливного союза.
Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ уже заявил, что рост цен на топливо может иметь серьезные последствия для итоговой стоимости рыбной продукции.
Руководитель ВАРПЭ объясняет негативные прогнозы тем, что в цене реализации продукции присутствует большая доля транспортных расходов: от доставки топлива в районы промысла, транспортировки рыбопродукции в порты до перевозки продукции ритейлеру.
Как отмечает ВАРПЭ, по отдельным видам продукции затраты на топливо достигают 25% в себестоимости. По данным ассоциации, если в 2014 году отпускная цена обезличенной рыбопродукции составляла 60 рублей за килограмм, то в 2018 году она выросла до 65 рублей за килограмм. При этом доля топлива в себестоимости продукции увеличилась намного значительней - в полтора раза: с 9,8 рубля в 2014 году до 15,4 рубля в 2018 году.
По словам г-на Зверева, предприятия рыбохозяйственного комплекса прогнозируют долгосрочные негативные последствия, связанные с ростом цен на топливо. «Рост конечной цены реализации приводит к снижению рентабельности производства. Предприятия теряют в прибыли. Это означает, что вся отрасль может столкнуться с неизбежным снижением объемов инвестиций и последующим замедлением модернизации производственных процессов», - сказал глава ВАРПЭ.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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