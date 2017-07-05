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Tele2 и Nokia продемонстрировали возможности технологии мобильной связи пятого поколения

05 Июля 2017, 18:38 | Приморье

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и Nokia, глобальный лидер в области инновационных решений, успешно протестировали технологии мобильной связи пятого поколения. В ходе испытаний компании исследовали различные сценарии применения 5G, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Tele2 и Nokia провели демонстрацию возможностей технологии мобильной связи пятого поколения в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2016 году. Стороны договорились об интенсивном развитии сетей 5G с целью наиболее эффективного решения задач, связанных с растущими потребностями в услугах передачи данных между людьми, устройствами и машинами.

Технология 5G будет способствовать появлению новых приложений и сценариев использования, в том числе в таких областях, как промышленная автоматизация, беспилотное управление транспортом, дистанционная медицина, виртуальные развлечения. Каждая из этих сфер применения требует сверхвысоких скоростей и низкой задержки передачи сигнала.

На демонстрации Tele2 и Nokia представили различные варианты использования технологии пятого поколения. В качестве первого сценария компании показали, как решения на базе 5G можно применять для беспилотного управления автомобилями и организации «умного» движения в городской среде.

При реализации второго сценария была показана работа комплекса видеоаналитики на базе 5G: технология позволяет полностью автоматизировать видеонаблюдение и выстроить интеллектуальную охрану периметра. При этом система анализирует траекторию движения объектов и в случае обнаружения подозрительных лиц или предметов немедленно оповещает оператора. Кроме того, решения на базе 5G помогают отслеживать несанкционированное появление объектов – забытых или намеренно оставленных нарушителями − или их исчезновение.

Для проведения тестов компании задействовали оборудование Nokia AirFrame (решение Mobile Edge Computing) и AirScale, которое работает в диапазоне 4,5 ГГц. Компании применили технологию MIMO 8x8 с использованием восьми антенн на базовой и абонентской станциях и обеспечили многопотоковую передачу видео. Это решение вчетверо увеличивает скорость передачи данных по сравнению с технологией MIMO 2х2 в сетях LTE.

Ритварс Криевс, технический директор Tele2:

«Развертывание сетей 5G должно быть поддержано высокой готовностью новых прорывных сервисов к коммерческой эксплуатации, например, «умных» городов, беспилотного транспорта, дополненной реальности и других. Несмотря на то, что становление новой 5G-экосистемы займет время, технологически мы должны быть готовы к внедрению инновационных услуг. Результаты первых тестов доказали эффективность нашего партнерства с Nokia в ускорении развития сетей 5G и большие перспективы в использовании новейшей технологии».

Деметрио Руссо, вице-президент компании Nokia в регионе Восточной Европы:

«Данная демонстрация является еще одним важным шагом развития сотрудничества Nokia и Tele2 в сфере 5G. Мы подтверждаем свою готовность оказать всяческую поддержку Tele2 в эволюции к сетям 5G, используя наиболее оптимальный и экономически эффективный сценарий перехода с последующей коммерческой реализацией систем 5G. Мы планируем дальнейшие совместные проекты в рамках нашего соглашения в сфере технологий 5G, открывающих колоссальные возможности для повышения эффективности в различных сферах деятельности и улучшения качества повседневной жизни».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: связь  tele2  nokia 



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