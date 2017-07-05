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В Приморье азиаты нашли для себя Европу
Как обеспечить сбалансированное развитие экономики, эффективность развития инфраструктуры и устойчивый рост качества жизни населения в Приморье, как эффективно позиционировать край в Азиатско-Тихоокеанском регионе - эти и другие ключевые вызовы предстоит отразить региональной администрации в Стратегии социально-экономического развития до 2030 года. Подходы к ее реализации обсудили на совещании под руководством губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.
Координацию работы по разработке стратегии социально-экономического развития Приморского края в настоящее время осуществляет департамент экономики и развития предпринимательства. Одну из концепций стратегии в ходе совещания озвучил представитель компании «Стратеджи Партнерс Групп» Алексей ПРАЗДНИЧНЫХ. Он подчеркнул, что Приморский край в целом демонстрирует сравнительно высокий уровень социально-экономического развития.
Сегодня, по его словам, Приморье входит в четверть регионов-лидеров по такому направлению развития, например, как предпринимательская инициатива. Вместе с тем, по словам эксперта, край еще не реализовал в полной мере свой потенциал в экономике, создании рабочих мест, образовании, здравоохранении, жилищном строительстве и других сферах.
«Оценивается, что в ближайшие 3-5 лет следует вложить существенные усилия в развитие социальных секторов. Не только экономика будет иметь значение, но и социальная сфера», – подчеркнул он.
При разработке стратегии социально-экономического развития нового поколения региональной администрации необходимо будет уделить внимание решению ряда ключевых вызовов, связанных как с развитием экономики, повышением уровня жизни населения, так и с эффективным позиционированием Приморья в АТР.
«Приморский край для азиатов будет гораздо интереснее как европейский край, как это ни парадоксально. И во многом нам надо учиться у Европы, ведь азиаты тоже у нее учатся. В то же время сегодня ключевые тренды развития АТР создают новые стратегические возможности для Приморского края», - обозначил Алексей Праздничных.
Реализация стратегии социально-экономического развития позволит решить пять основных задач, отмечает эксперт.
«Первая - реализация новых возможностей: освоение новых технологий, рынков, повод «перезагрузиться». Вторая - формирование общего видения картины будущего для населения, бизнеса и государственного сектора. Третья, стратегия - это инструмент ускоренного социально-экономического развития. Это также повод скоординировать отдельные направления политики, найти общий знаменатель. И пятая задача, одна из самых сложных, но важная, - приоритизация бюджетных расходов», - подчеркнул он.
Для разработки стратегии планируется привлечь ведущих международных экспертов в области конкурентоспособности и развития регионов.
Губернатор подчеркнул, что одним из главных механизмов реализации стратегии социально-экономического развития Приморья до 2030 года должен стать новый формат управления - проектное управление, которое позволит добиться прогнозируемых результатов и экономии ресурсов.
Досье "Золотого Рога": Федеральный закон № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» президент Владимир Путин подписал в 2014 году.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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