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Утверждены "приморские" поправки в закон об аквакультуре

05 Июля 2017, 17:30 | Приморье

На минувшей неделе Совет Федерации РФ принял законопроект, регламентирующий товарное выращивание рыбы на прудах на водотоках, а также допускающий использование земельных участков для размещения объектов рыбоводной инфраструктуры. Документ направлен на защиту предпринимателей, занимающихся аквакультурой в русловых прудах и обведенных карьерах.

Представляя документ, представитель Приморья в СФ, член комитета верхней палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА отметила, что поправки направлены на решение сразу двух проблем, с которыми сталкиваются рыбоводные хозяйства. В первую очередь это  возможность использования в аквакультуре земель лесного фонда, в том числе для размещения на них объектов рыбоводной инфраструктуры. Кроме того, законопроект позволит урегулировать проблемы при создании «народных объектов» для аквакультуры, образованных в границах участков на землях сельскохозяйственного назначения.

«Проблема использования земель лесного фонда для целей товарного рыбоводства очень актуальна для субъектов РФ, особенно Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, где в лесах расположено большое количество водоемов, на которых возможно ведение аквакультуры», - подчеркнула сенатор от Приморского края, добавив, что поправки поддерживаются профильным комитетом СФ и крупнейшей ассоциацией в области прудового рыбоводства.

Одобренные сенаторами поправки в закон об аквакультуре также предусматривают изменения в Лесном, Земельном и Водном кодексах РФ. Законопроект был разработан с участием Минсельхоза и Минприроды России.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: аквакультура  рыбная отрасль 



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