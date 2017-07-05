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Дороги Владивостока становятся безопаснее и качественнее
Во Владивостоке началась реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Ее главная задача - обеспечить необходимый уровень безопасности дорожного движения, сократить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на городских улицах.
В настоящее время ремонт ведется сразу на пяти объектах: Народном проспекте, улицах Светланская, Верхнепортовая, Фадеева и Всеволода Сибирцева. В ближайшее время дорожные работы начнутся на Выселковой и Гоголя.
Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, ремонтные работы начались с демонтажа бортового камня и старого асфальтового покрытия, а также трамвайных путей на Народном проспекте и улице Светланской. На всех улицах, вошедших в программу комплексного ремонта в 2017 году, будет проведен капитальный ремонт дорожного полотна, пешеходных зон и других элементов дорожной инфраструктуры.
«В ежедневном режиме администрация Владивостока ведет мониторинг работ на всех объектах. Качество и сроки выполнения работ контролирует отдел технического надзора администрации города», - отметил вице-мэр Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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