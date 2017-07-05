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Работающих приморцев выводят "из тени" тысячами
Почти 10,8 тысячи человек, работающих без оформления трудовых отношений, выявлено с начала года в Приморье. Около 3,2 тысячи «неформалов» попали в поле зрения проверяющих в ходе месячника по легализации трудовых отношений.
Итоги профилактической работы по неформальной занятости обсудили участники межведомственной комиссии, прошедшей в департаменте труда и социального развития Приморского края.
По словам директора ведомства Лилии ЛАВРЕНТЬЕВОЙ, после соответствующей работы с работодателями в отношении 10,7 тысячи работников удалось добиться официального трудоустройства.
«Хорошо поставлена работа в этом направлении во Владивостоке и Находке. Недостаточно активно официальным трудоустройством занимаются в Дальнереченском и Хасанском районах края», - обратила внимание участников комиссии глава ведомства.
Главная задача, которую организаторы месячника озвучивали перед его началом, - широкое информирование жителей края о тех неприятностях, которые несет неформальная занятость. В наиболее посещаемых общественных местах: в многофункциональных центрах, центрах занятости населения, многоквартирных домах, органах местного самоуправления, центрах развития предпринимательства, управляющих компаниях, образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта, общественном транспорте, торговых центрах, на продуктовых и продовольственных рынках - были помещены информационные листки с указанием служб, которые могут помочь разобраться в этих вопросах. Дополнительно были организованы консультации для работников и работодателей по вопросам трудовых отношений во всех муниципальных образованиях края.
В числе многочисленных мероприятий месячника - анонимный опрос населения по проблеме «серых» схем в трудоустройстве и выплате заработной платы. В департаменте отмечают, что в этом году приморцы более охотно отзывались на предложение ответить на вопросы анкеты. Удалось собрать и обработать 13,6 тысяч анкет. В прошлом году участие в анкетировании приняли 8,5 тысяч человек.
По результатам анкетирования сформирован список организаций, где, по мнению жителей края, нарушается трудовое законодательство. В итоге в списке оказалась 381 организация. В 2,3 раза больше, чем удалось зафиксировать в прошлом году.
«Однако это говорит лишь о том, что нарушителей стали чаще выявлять. После уточнения данных список будет направлен в контрольно-надзорные органы Приморского края», - утверждают специалисты.
Напомним, что активная борьба с трудоустройством без официального оформления началась в регионах в 2015 году. В январе правительство РФ поставило перед регионами задачу максимально снизить показатели неформальной занятости.
Как считает вице-губернатор края Павел СЕРЕБРЯКОВ, важно не только фиксировать нарушения работодателей, выводить такие организации «из тени».
«Задача власти, общественности, средств массовой информации, - сформировать среди граждан негативное отношение к такому виду деятельности. Чем больше люди понимают проблему, чем лучше информированы о своих правах, тем требовательнее могут общаться с руководством своих предприятий», - подчеркивает он и напоминает об административной ответственности за несоблюдение трудового, бюджетного и налогового законодательства.
Евгений ИТАРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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