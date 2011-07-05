Акционеры ПБТФ все-таки изыскали средства на дивиденды

Генеральным директором ОАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ) на годовом собрании сроком на один год избран генеральный директор ООО «Дальрифер» Сергей САКСИН, ранее занимавший пост председателя совета директоров. В кресле гендиректора он сменил Олега КРИВОШЕЕВА, возглавлявшего ПБТФ с 18 июня 2008 года.

Несмотря на сложное финансовое положение компании, акционерами принято решение сохранить дивиденды на прошлом уровне из расчета 36 копеек на одну обыкновенную акцию номиналом 1 копейка. Всего на выплату дивидендов будет направлено 3,149 млн рублей из чистой прибыли за 2010 в размере 26,413 млн рублей (почти в два раза меньше, чем в 2009 году).

Стоит отметить, что в совете директоров появился второй директор по фамилии КОЖЕМЯКО – к сыну губернатора Приамурья Олега КОЖЕМЯКО студенту экономического факультета Московского государственного университета Никите добавился живущий в Подмосковье отец губернатора Николай КОЖЕМЯКО (занял в совете директоров гендиректора Тымлатского рыбокомбината Александра ЛИТВИНЕНКО, ушедшего по личным обстоятельствам в октябре 2010 года).

В отчете компании отмечается, что в настоящее время ПБТФ реализует программу по обновлению флота. Использование судов типа СТР-1320 постройки 70-80 годов экономически нерентабельно. Ближайшая задача - заменить эти суда на крупнотоннажные, способные обеспечить глубокую переработку добываемого сырья. Для выполнения производственной программы по вылову рыбы и выпуску рыбопродукции ПБТФ необходимо в ближайшее время закончить постройку и произвести ввод в эксплуатацию строящегося на судоверфи судна типа БМРТ. За последние годы эмитент уже пополнился несколькими большими судами, в том числе плавучим рыбоконсервным заводом.

Отметим, что доля экспортной продукции в общем объеме реализации ПБТФ в 2010 году составила 67%. Основными рынками сбыта остаются Япония, Южная Корея и Китай. На внутреннем рынке основными остаются поставки в Приморье (584,685 млн рублей) и Московскую область (60,748 млн рублей).

Досье "ЗР"

Преображенская база тралового флота - одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий Дальнего Востока. Зарегистрированному в Москве ЗАО «Торговый дом «Фили» (совладелицей выступает сестра Олега Кожемяко Ольга КРАВЧЕНКО) принадлежит 23,44% акций, напрямую Ольге Кравченко – 21,98%, Ирине ГЕРАСИМЕНКО – 22,19%.