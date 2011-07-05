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Акционеры ПБТФ все-таки изыскали средства на дивиденды

05 Июля 2011, 02:30 | Приморье

Генеральным директором ОАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ) на годовом собрании сроком на один год избран генеральный директор ООО «Дальрифер» Сергей САКСИН, ранее занимавший пост председателя совета директоров. В кресле гендиректора он сменил Олега КРИВОШЕЕВА, возглавлявшего ПБТФ с 18 июня 2008 года.

Несмотря на сложное финансовое положение компании, акционерами принято решение сохранить дивиденды на прошлом уровне из расчета 36 копеек на одну обыкновенную акцию номиналом 1 копейка. Всего на выплату дивидендов будет направлено 3,149 млн рублей из чистой прибыли за 2010 в размере 26,413 млн рублей (почти в два раза меньше, чем в 2009 году).

Стоит отметить, что в совете директоров появился второй директор по фамилии КОЖЕМЯКО – к сыну губернатора Приамурья Олега КОЖЕМЯКО студенту экономического факультета Московского государственного университета Никите добавился живущий в Подмосковье отец губернатора Николай КОЖЕМЯКО (занял в совете директоров гендиректора Тымлатского рыбокомбината Александра ЛИТВИНЕНКО, ушедшего по личным обстоятельствам в октябре 2010 года).

В отчете компании отмечается, что в настоящее время ПБТФ реализует программу по обновлению флота. Использование судов типа СТР-1320 постройки 70-80 годов экономически нерентабельно. Ближайшая задача - заменить эти суда на крупнотоннажные, способные обеспечить глубокую переработку добываемого сырья. Для выполнения производственной программы по вылову рыбы и выпуску рыбопродукции ПБТФ необходимо в ближайшее время закончить постройку и произвести ввод в эксплуатацию строящегося на судоверфи судна типа БМРТ. За последние годы эмитент уже пополнился несколькими большими судами, в том числе плавучим рыбоконсервным заводом.

Отметим, что доля экспортной продукции в общем объеме реализации ПБТФ в 2010 году составила 67%. Основными рынками сбыта остаются Япония, Южная Корея и Китай. На внутреннем рынке основными остаются поставки в Приморье (584,685 млн рублей) и Московскую область (60,748 млн рублей).

Досье "ЗР"

Преображенская база тралового флота - одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий Дальнего Востока. Зарегистрированному в Москве ЗАО «Торговый дом «Фили» (совладелицей выступает сестра Олега Кожемяко Ольга КРАВЧЕНКО) принадлежит 23,44% акций, напрямую Ольге Кравченко – 21,98%, Ирине ГЕРАСИМЕНКО – 22,19%.

Автор: Олег Клименко
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