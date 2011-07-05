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«Приморскуголь» вернул прибыльность

05 Июля 2011, 02:28 | Приморье

Акционеры ОАО «Приморск-уголь» (входит во Владивостокский филиал ОАО «СУЭК») на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2010 года, а чистую прибыль в размере 281,947 млн рублей оставить нераспределенной. По итогам 2009 года дивиденды также не выплачивались в связи с чистым убытком в размере 199,653 млн рублей. Совет директоров переизбран в прежнем составе. В него вошли семь менеджеров ОАО «СУЭК».

ОАО «Приморскуголь» разрабатывает Павловское и Нежинское буроугольные месторождения и Липовецкое месторождение Раздольненского каменноугольного бассейна. В 2010 году компанией добыто 5 млн 171,2 тыс. тонн угля. К уровню 2009 года «Приморск-уголь» снизил добычу угля на 43,7 тыс. тонн. При этом разрезоуправление «Новошахтинское» добычу прирастило на 262,8 тыс. тонн, а шахтоуправление «Восточное» объем добычи снизило на 306,5 тыс. тонн (здесь к началу II квартала 2010 года были прекращены открытые горные работы в связи с завершением отработки запасов, предназначенных для отработки открытым способом). В I квартале 2011 года угледобывающими предприятиями ОАО «Приморскуголь» при плане 1,443 млн тонн было добыто 1 млн 583,3 тыс. тонн угля, что на 9,7% превышает плановое задание.

В годовом отчете предприятия отмечается, что темпы развития угледобычи на филиалах ОАО «Приморскуголь» в ближайшие годы будут определяться объемами инвестиций в обновление основных фондов и капитальное строительство. Но стратегически предусматривается добычу бурых углей поддерживать (с незначительным приростом) на достигнутом уровне, а добычу каменных углей наращивать за счет всемерного развития подземной угледобычи на Липовецком каменноугольном месторождении.

Отметим, что весь добываемый уголь по-прежнему отгружается в адрес краевых потребителей в соответствии с заключенными договорами. При этом в 2010 году выручка от продажи угля составила 1 млрд 031,453 млн рублей, что на 7,81% выше плана. Увеличение выручки от продажи угля сложилось за счет увеличения объема продаж и за счет увеличения средней закупочной цены 1 тонны угля на 77,38 рубля дополнительно получено выручки в сумме 121,066 млн рублей.

Досье "ЗР"

ОАО «Приморскуголь» - крупнейшее угледобывающее предприятие на территории Приморского края. 87,83% (98,52% обыкновенных) акций принадлежит СУЭК.

Автор: Ольга Добролюбова
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