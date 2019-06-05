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"Надёжный партнер": награда за добросовестность

05 Июня 2019, 16:39 | Приморье

Дальэнергосбыт определил победителей регионального этапа Всероссийской акции

Филиал ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» наградил победителей и лауреатов регионального этапа Всероссийской акции «Надёжный партнер», инициатором которой с 2013 года является Группа компаний «РусГидро». В торжественной обстановке на церемонии награждения, которая прошла 30 мая во Владивостоке, самых ответственных потребителей электроэнергии по итогам 2018 года отметили памятными знаками и дипломами.

Акция «Надёжный партнер» стала одним из действенных механизмов поощрения добросовестных потребителей.

 


 

«Дисциплинированные плательщики вносят неоценимый вклад в развитие региональной энергосистемы и ее стабильности, так как от устойчивого финансирования зависит своевременный ремонт объектов и оборудования. Радует тот факт, что в числе победителей конкурса есть не только уже отмеченные наградами конкурса предприятия, но и новички. Благодарим вас за надежное партнерство», - сказал перед вручением наград операционный директор ПАО «ДЭК» Александр ЮРОВ.

Победителей и лауреатов оценивали в пяти номинациях: бюджетные потребители, предприятия малого бизнеса, предприятия сферы ЖКХ, промышленные потребители и сельскохозяйственные предприятия. Кроме того, награды удостоились и представители муниципальных и региональных органов власти.

Возглавили рейтинги те потребители, кто на протяжении всего 2018 года соблюдал сроки оплат в соответствии с законодательством, использовал при расчетах за ресурс автоматизированные системы учета и обеспечивал внедрение эффективных технологий энергосбережения.

«Мы расцениваем эту награду, прежде всего, как залог дальнейшего успешного сотрудничества. Будем прилагать все усилия, чтобы и дальше оставаться вашим надежным партнером», - сказал представитель ООО «Морской порт в бухте Троицы».

В список лучших по территории Приморского края вошли:

• КГАУ Центр спортивной подготовки - школа высшего спортивного мастерства

• Индивидуальный предприниматель Савчук Г.В.

• Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей Уссурийского городского округа

• АО «Владивостокский бутощебеночный завод»

• АО «ПримАгро»

• В специальной номинации среди представителей муниципальных и региональных органов власти отметили администрацию Новонежинского сельского поселения.

Лауреатами премии в Приморье были названы:

• Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН - Океанариум

• КГКУ «Центр содействия семейному устройству г. Артема»

• ООО «Пегас»

• ООО «Морской порт в бухте Троицы»

• ООО «Управляющая компания ТСЖ на Кирова»

• ТСЖ «Калинина, 115а»

• АО «Центр судоремонта «Дальзавод»

• АО «Восточная верфь»

• ООО «Милоградовское-1»

• ООО «Птицефабрика Уссурийская»

• Администрация Находкинского городского округа

• ГБУ Хозяйственное управление администрации края

Победители регионального этапа войдут в рейтинг добросовестных потребителей всей страны под эгидой ПАО «РусГидро» и автоматически попадут в число претендентов на звание лучших в своей номинации в рамках федерального проекта. Кроме того, в рамках акции названы также худшие потребителей энергоресурсов. Они будут внесены в федеральный список предприятий с максимальной долговой нагрузкой и опубликованы на сайте проекта www.nprating.ru

Фото ПАО «ДЭК»

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Дальэнергосбыт  Русгидро 



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