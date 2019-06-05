Бюджет и благоустройство идут рука об руку

Дума Владивостока подвела итоги работы в прошлом году и утвердила очередную корректировку бюджета

2018 год стал первым полным годом работы V созыва Думы Владивостока. Городские депутаты сумели обеспечить преемственность власти в муниципалитете, усилили работу в сфере благоустройства Владивостока, продолжили сотрудничать с общественными организациями.

На очередном заседании Думы в минувший четверг, 30 мая, с ежегодным отчетом о деятельности депутатского корпуса выступил председатель Думы Владивостока Андрей БРИК.

Депутаты работают для города. И для горожан

Как следует из отчета председателя Думы Владивостока, в прошлом году городские депутаты провели 16 заседаний, в том числе четыре внеочередных. Думой принято 127 решений и 82 муниципальных правовых акта. В числе важнейших решений Андрей Брик выделил утверждение и корректировку городского бюджета, введение налоговых льгот, приведение Устава Владивостока в соответствие с федеральным и краевым законодательством, принятие Правил благоустройства городских территорий.

Важным для развития экономики Владивостока решением городской Думы стало введение льгот по земельному налогу для резидентов ТОР. Нулевая ставка налога установлена на три года с момента получения статуса резидента и действует в отношении участков, которые используются резидентами для осуществления предпринимательской деятельности.

Ряд решений Думы, связанных с налогообложением, имеет социальное значение. Так, в 2018 году, несмотря на повышение в России возраста выхода на пенсию, по решению городских депутатов сохранены льготы по земельному налогу для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет. Были полностью освобождены от уплаты земельного налога на участок под строительство собственного дома многодетные семьи Владивостока. Кроме того, члены таких семей были освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении жилых домов и жилых помещений, являющихся местом совместного проживания многодетной семьи.

- Предоставление данных налоговых льгот направлено на снижение налоговой нагрузки для многодетных семей, содействие им в улучшении жилищных условий, - подчеркнул Андрей Брик.

В 2018 году и в начале текущего года Дума Владивостока своими решениями утвердила границы нескольких территорий общественного самоуправления (ТОСов). Депутаты убеждены: такая форма взаимодействия граждан позволяет вовлечь общественность в процесс принятия решений, важных для того или иного микрорайона. В целом, подчеркнул Андрей Брик, взаимодействие Думы Владивостока с общественными организациями сохраняется на высоком уровне. При Думе работает Общественный совет и Общественная молодежная палата, представители общественности и эксперты принимают участие в деятельности рабочих групп по различным вопросам. Также, самое пристальное внимание уделяется обращениям жителей Владивостока, поступающим в городскую Думу по различным каналам. Наиболее актуальными остаются вопросы в области благоустройства и дорожной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, градостроительства, землепользования.

От Генплана – к благоустройству

В начале 2018 года на краевом уровне были утверждены новый Генеральный план и Правила застройки и землепользования Владивостокского городского округа. Однако внешний вид города определяется не только этими документами, но также «Правилами благоустройства территории ВГО», утвержденными Думой Владивостока. Документ, без преувеличения ставший объектом оживленных дискуссий среди депутатов, установил требования к внешнему виду зданий и сооружений, освещению и озеленению городских улиц, установке вывесок и рекламных конструкций. Правилами теперь регулируются такие вопросы, как размещение и содержание детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, некапитальных нестационарных объектов, площадок для накопления твердых коммунальных отходов, парковок, организации пешеходных коммуникаций. Предусмотрен перечень мероприятий по благоустройству, порядок и периодичность их проведения. Отдельный блок Правил посвящен участию граждан в организации работ по благоустройству, а также ответственности граждан и организаций за их нарушение.

Как отметил Андрей Брик, делать городскую среду более комфортной помогает и выполнение наказов избирателей. Напомним, что ежегодно депутаты Думы Владивостока проводят работу по сбору наказов, их систематизации, согласованию с администрацией города плана работ и контролю за его выполнением. Важно отметить, что в 2019 году финансирование программы наказов увеличено более чем вдвое: в утвержденный депутатами перечень вошли 116 наказов на общую сумму 177,9 млн рублей.

Некоторые вопросы по благоустройству Владивостока городские депутаты адресовали непосредственно главе муниципалитета Олегу ГУМЕНЮКУ, который 30 мая также выступил в Думе с отчетом о работе администрации в 2018 году. Парламентариев интересовали перспективы использования во Владивостоке экологически чистого транспорта, увеличения расходов на ремонт подпорных стен и лестниц, создания новых скверов и зон отдыха горожан, недопущения «точечной застройки».

Добавим, что вопросами благоустройства и санитарного состояния городских территорий депутаты занимаются не только на заседаниях Думы Владивостока и ее комитетов, но и непосредственно на субботниках в разных микрорайонах города. Хорошей традицией стали субботники на объектах Владивостокской крепости, в которых принимают участие парламентарии и неравнодушная общественность.

- В настоящее время ведутся переговоры с Приморским краевым студенческим отрядом об экологической очистке объектов Владивостокской крепости в летний период. Проводятся мероприятия по созданию Центра патриотического воспитания на объектах Владивостокской крепости, - проинформировал коллег председатель Думы Владивостока.

Бюджет продолжает наполняться

Если минувший год для Думы Владивостока был во многом посвящен обсуждению вопросов формирования комфортной городской среды и стратегического развития города, то в 2019-ом на первый план вышли бюджетные вопросы. Новая столица Дальневосточного федерального округа получила беспрецедентную финансовую поддержку из федеральной и краевой казны. В последние месяцы практически каждое заседание городского парламента начинается с внесения поправок в бюджет Владивостока. На очередном заседании 30 мая депутаты вновь увеличили доходную и расходную части бюджета-2019 - на 100 млн рублей.

Таким образом, объем доходов и расходов бюджета Владивостока теперь планируется на уровне 21,04 млрд рублей. Дополнительные средства направят на обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования и проведение праздника для выпускников школ Владивостока на стадионе «Авангард».

- Мы не раз поднимали вопрос о необходимости замены старой и установки современной системы охранно-пожарной сигнализации в школах. Теперь, благодаря выделенным средствам, в 22 школах города и 7 дошкольных учреждениях будут установлены новые системы ОПС (97 млн рублей), - отметил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока Владимир ИСАКОВ.

На данном этапе, помимо федеральных и краевых средств, пополнять бюджет Владивостока помогает продажа земельных участков и помещений. Как стало известно в ходе заседания, в рамках программы приватизации в 2018 году были проданы шесть объектов муниципальной собственности. Выручка от их реализации через открытые аукционы составила почти 80 млн рублей.

КСТАТИ

Бюджет города динамично растет

Объем доходов и расходов бюджета Владивостока в 2019 году планируется на уровне 21,04 млрд рублей. Для сравнения, в 2018 году бюджет Владивостока был почти в 1,5 раза меньше. Цифры, которые содержатся в утвержденном 30 мая отчете о его исполнении, говорят сами за себя: по доходам бюджет ВГО был исполнен на сумму 14,02 млрд рублей, по расходам – на сумму 13,79 млрд рублей.

Тем не менее, в прошлом году администрации города удалось на 400 млн рублей снизить объем муниципального долга, что говорит о высоком уровне управления финансовыми ресурсами.

На фото: В числе важнейших решений в 2018 году председатель Думы Андрей Брик выделил утверждение и корректировку городского бюджета, введение налоговых льгот, приведение Устава Владивостока в соответствие с федеральным и краевым законодательством, принятие Правил благоустройства городских территорий.

Фото пресс-службы Думы Владивостока