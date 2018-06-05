Горы, деликатесы и литература

Первые летние выходные в Приморье можно провести с пользой как для здоровья, так и для души

Лето в Приморском крае еще только вступило в свои календарные права, а температура воздуха в некоторых районах прогревается уже до 28 градусов. Многие жители края в теплое время года предпочитают оставаться дома, ведь отдохнуть в Приморье летом можно не хуже, чем на каком-нибудь курорте, тем более что туристическая инфраструктура края сегодня активно развивается в рамках госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы.

По диким местам

Если вы уже покорили вершину самой популярной приморской горы Пидан, то гора Фалаза, расположенная неподалеку от села Анисимовка, покажется вам воплощением природной первозданности. Фалаза пользуется меньшим спросом у туристов, чем Пидан, но, тем не менее, это одна из немногих гор Приморья, до вершины которой можно добраться, воспользовавшись услугами туроператора.

Высота Фалазы – 1279 м. Если вы неопытный покоритель гор, лучше нанять проводника. Обойдется такая услуга в среднем в 2 тыс. рублей, за которые вас довезут до подножия и сопроводят до вершины.

Восхождение на Фалазу длится в среднем 2,5-3 часа, и если в середине лета идти в гору будет уже очень жарко, то в начале – в самый раз. Лучшее время для восхождения на Фалазу – ранние лето и осень, вот только летом нужно позаботиться о том, чтобы не подцепить клеща.

Почему нужно прогуляться до Фалазы? В первую очередь, из-за природы. По дороге к вершине перед глазами туриста предстает разнообразная флора: многовековые еловые леса – сосны и пихты, краснокнижные растения, целебный шиповник, дикий приморский виноград, лимонник и многое другое. Кроме того, в пути можно искупаться в одной из прохладных рек, протекающих через живописные пороги и образующих небольшие водопады.

Для гурманов

Кухня обычного жителя Приморья мало чем отличается от кухни россиянина из других регионов. Гребешок, трепанг, мидии и другие дары моря – не такое уж частое явление на столах приморцев. Это происходит в том числе и потому, что правильно приготовить морской деликатес не так уж просто. Однако можно посмотреть и попробовать, как это делают мастера своего дела.

Так, воспользовавшись услугами туроператора, приморец может отправиться в мини-круиз на катере от Корабельной набережной до бухты Рында на острове Русский и продегустировать свежие морепродукты в кафе «Штурвал». «Свежие» - это значит именно свежие, ведь за тем, как деликатесы попадают в блюда прямо из моря, при желании турист может проследить. Из деликатесов – креветка, краб, трубач, осьминог, трепанг и другие морские жители, приготовленные по уникальным рецептам блюд дальневосточной кухни.

Стоимость такой экскурсии с дегустацией обойдется примерно в 5-7 тыс. рублей, если вы захотите продегустировать блюда досконально. Экскурсия без дегустации обойдется в 2,3 тыс. рублей, но и она того стоит: комфортный катер провезет вас по акваториям бухты Золотой Рог, пролива Босфор Восточный, мимо Токаревского маяка в бухту Рында и даже подождет, пока вы искупаетесь в чистом море.

Литературный фестиваль Дальнего востока

Для тех, кто даже в знойные приморские дни верен искусству и культуре, 7 июня во Владивостоке состоится фестиваль «Литература Тихоокеанской России». Пройдет он на площадке кампуса ДВФУ.

Стоит отметить, что цель у фестиваля абмициозная: превратить Владивосток, главный город Тихоокеанской России, в один из главных литературных центров страны. В рамках фестиваля будет презентована литературная премия имени Владимира Клавдиевича АРСЕНЬЕВА, а также пройдет церемония открытия нового во Владивостоке Литературного музея на базе Приморского музея имени Арсеньева. Свои мастер-классы и дискуссии проведут известные российские писатели.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.