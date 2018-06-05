Не на курорте, но с комфортом

Более 80 пляжей Приморья готовятся к приему иностранных туристов и жителей края в 2018 году

Пляжный отдых в Приморье у иностранных и российских туристов чуть менее популярен, чем такой же отдых в Крыму: в 2018 году в Приморском крае по всей территории для приморцев и гостей края будут работать около 80 официальных пляжей, в то время как в Крыму та же цифра достигает 500 пляжей. Однако Крым специализируется на пляжном отдыхе уже многие годы, а в Приморье наибольший акцент, в силу относительно короткого теплого сезона, на пассивных прибрежных развлечениях не ставится. Зато большое внимание уделяется круизному туризму, а также событийному, деловому, гастрономическому, экологическому и другим.

Тем не менее, в Приморье делают все возможное, чтобы отдых россиян и иностранных граждан на пляжах был наиболее безопасным. Благодаря совместным усилиям власти и бизнеса, а также в рамках реализации госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, удалось вывести 42 пляжа Приморского края в список лучших пляжей России на федеральном туристическом портале Russia.travel.

Правда, пока что в этом списке до сих пор находится пляж на Шаморе, где Роспотребнадзор уже запретил купание в 2018 году. Эта новость уже успела огорчить хабаровчан, которые привыкли летом отдыхать именно на приморской Шаморе. Однако в их распоряжении, а также в распоряжении других россиян и иностранных туристов, остались пляжи микрорайона Ливадия, Триозерье в Партизанском районе (который, кстати, возглавил приморский рейтинг на Russia.travel), а также пляжи в знойном поселке Андреевка, на полуострове Зарубина и многие другие. Кстати, чтобы сделать отдых иностранных туристов наиболее комфортным, владельцы рекреационных зон на пляжах пообещали отдавать предпочтение при устройстве на работу сотрудникам со знанием иностранных языков, а также организовать на пляжах медпункты, спасательные службы и полицейскую охрану.

Основные «пляжные вызовы» 2018-го года обсудили на прошлой неделе в ходе заседания администрации Приморского края, которое провел врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО. Как отметили эксперты, наиболее востребованными традиционно станут пляжи во Владивостоке, Находке, Хасанском и Партизанском районах. Напомним, что официально пляжный сезон в Приморье откроется 15 июня.

- Чтобы обеспечить безопасность отдыхающих, к работе на пляжах Приморья будут привлечены более 1200 специалистов и 300 плавсредств, - отметил в ходе заседания главный государственный инспектор по маломерным судам Приморья Леонид МАКОВЕЦКИЙ. Контроль качества воды на всех одобренных пляжах будет проводиться Роспотребнадзором с июня по октябрь.

На заседании также обсудили вопросы о необходимости увеличения количества машин скорой помощи в наиболее востребованных туристских территориях края, развития дорожной инфраструктуры на участках, связывающих пляжи с крупными населенными пунктами, а также привлечения дополнительных сил для обеспечения правопорядка в местах массового отдыха, организации автомобильных стоянок в прибрежной полосе. Подняли и проблему несанкционированной установки временных домиков на пляжных территориях, что по закону вообще-то запрещено, но все еще практикуется в Приморье.

Во Владивостоке в 2018-м году купаться можно будет только на двух пляжах – на Санаторной и в бухте Аякс на острове Русский. Однако качественные, современные зоны пляжного отдыха в городе сформированы и на пляжах Кунгасный, Юбилейный, и в зоне маяка Токаревская кошка. Там отдыхающие могут арендовать шезлонги, переодеться в оборудованных кабинках, припарковать авто, воспользоваться услугами заведений, пресными бассейнами и туалетами.

Тем не менее, пляжей во Владивостоке горожанам и туристам все равно недостаточно. Эксперты уверены, что предпринимателям необходимо приступать к раскрытию рекреационного потенциала островных прибрежных зон. К ним относятся побережья островов Рейнеке, Попова, Аскольд, полуостров Песчаный и другие. Сегодня на этих островах почти нет необходимой причальной и рекреационной инфраструктуры, но без отдыхающих все равно не обходится: ежегодно тысячи приморцев живут на островах «дикарями», то есть с палатками. Между тем, эксперты уверены, что строительство баз отдыха, гостиниц, ресторанов, причалов, а также наличие качественной и регулярной внутренней круизной линии по островам позволили бы реализовать отложенный потребительский спрос, в том числе, и со стороны иностранных туристов из стран АТР, которые и сегодня интересуются островами, но не имеют возможности на них отдохнуть. К сожалению, суда, на которых возят сегодня на острова обычных горожан, уже устарели для иностранного туриста, привыкшего к отдыху на новеньких круизных лайнерах.

В Приморье уже есть компания, которая занята созданием внутренней круизной линии. Так, ООО «Пасифико Шиппинг Лайнс» сейчас занята приобретением маломерных круизных катеров вместительностью 12 человек и строительством современной причальной инфраструктуры – плавучих пирсов по шведской технологии – на островах, через которые будет проходить круизная линия. Целевая аудитория компании – азиатские и российские туристы. Компания также ведет переговоры с инвестором и властями края.

- Острова Приморья богаты потенциалом для развития там круизного и пляжного туризма, но основная точка преткновения в развитии – это отсутствие рекреационной инфраструктуры на островах, - отметил директор ООО «Танира» Александр КОРЫТКО. – Это задача как бизнеса, так и власти, ведь пока 1 киловатт электроэнергии стоит десятки рублей (а на островах электроэнергия очень дорогая), развивать там бизнес просто невыгодно.

В ходе обсуждения представители бизнеса и власти договорились продумать механизмы, которые помогли бы избавиться от факторов, сдерживающих бизнес на островах. Возможно, выходом станет субсидирование оплаты за электроэнергию.

На фото: Пляжам Приморья не хватает прозрачной воды.

Фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ.

Елена АБАШЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.