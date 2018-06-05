Приморье на любой вкус

Разнообразие региональной кухни вывело Приморский край в лидеры гастрономического туризма ДФО

Гастрономический туризм – одно из приоритетных тур-направлений в Приморском крае. Если раньше о кухне Приморья мало что знали в России и за рубежом, то сегодня она превратилась в часть единого дальневосточного бренда «Pacific Russia Food», который раскручивается на международном и российском туристском рынке совместными усилиями рестораторов и властей, в рамках госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Pacific Russia Food», официально образовавшийся почти год назад, в мае 2017 года, был также представлен на четвертом международном Тихоокеанском туристском форуме, где состоялась презентация нового турмаршрута в рамках единого регионального бреда «Восточное кольцо России» – «Праздник вкуса». Участниками форума, кстати, стали более 400 тур-организаций из России и стран АТР, а гостями – тысячи людей, приехавших во Владивосток специально ради форума. Туристский потенциал Приморского края для них был представлен на отдельном стенде под брендом «Открой Приморский край». Участниками стенда стали приморские рестораны, турфирмы, гостиницы, хостелы и другие объекты.

На любой кошелек

Что же представляет собой приморская часть единого гастрономического бренда «Pacific Russia Food»? Прежде всего, это ориентированность на морские деликатесы – мидии, гребешок, краб, трепанг, а также дикоросы приморской тайги, такие как, например, папоротник. В сочетании эти ингредиенты дают уникальный вкус, за которым и едут туристы. Однако приморская кухня, как отмечают эксперты ресторанного дела, существовала всегда. Еще до того, как она стала частью коммерческого бренда, она включала в себя не только дары моря и дикоросы, но и «стритфуд», сочетающий в себе азиатские и русские вкусы: пянсе и шаверму, продающиеся на улочках Владивостока, туристы из Китая и Кореи пробуют с не меньшим интересом, чем традиционный русский борщ в цивильном ресторане русской кухни «Гусь-Карась». Поэтому пренебрегать приморским стритфудом было бы ошибкой, считают эксперты. Это одно из направлений, на котором просто необходимо ставить особый акцент.

- Конечно же, отдельным гастрономическим брендом кухня Приморского края стала совсем недавно, всего около трех-четырех лет назад, - отметил пиар-директор первого во Владивостоке ресторана дальневосточной кухни «Port Cafe» Андрей ХАУСТОВ. – Этого времени мало, чтобы бренд успел не только сформироваться и обрести известность, но и закрепиться на сложном и очень богатом мировом рынке гастрономического туризма. Рестораторы Приморского края находятся только в начале пути, нам еще предстоит найти и создать массу новых сочетаний, вкусов и кулинарных решений. Но кое-чего мы уже достигли: во Владивостоке турист найдет кухню на любой вкус, то есть, рестораны города очень разнообразны в концептуальном плане.

По словам экспертов, провинциальный Владивосток очень ярко выделяется на фоне других нестоличных городов России именно своим гастрономическим разнообразием и позиционированием. Турист здесь может выбирать из массы видов кухонь: дальневосточная (непосредственно рестораны бренда «Pacific Russia Food»), азиатская (китайская, японская, корейская, грузинская, например, в новом ресторане «Супра»), традиционно-русская в ресторане «Гусь-Карась», пельменной «Ложки-Плошки», паназиатская и европейская. Кроме того, в Приморье найдется ресторан на любой кошелек. Наверное, поэтому Владивосток часто лидирует в рейтингах российских городов с лучшей кухней.

Событийная ресторация

Само собой, рестораны и стритфуд краевой столицы – не единственные объекты, формирующие гастрономический туризм в крае. Как отмечают эксперты, на стыке событийного и гастрономического туризма хорошо работают на привлечение турпотока кулинарные фестивали, которые регулярно проходят в крае.

- В Приморье на 2018-й год сформирован специальный гастрономический событийный календарь, - отметила директор Туристско-информационного центр (ТИЦ) Приморского края Дарья ГУСЕВА. – Наша задача – распространять сведения среди иностранных туристов о том, что и когда будет проходить в Приморье, и мы эту задачу реализуем хорошо. Так, недавно во Владивостоке закончился Фестиваль Мидий, а перед ним – Фестиваль «Навага». Оба события вызвали интерес как у горожан, так и у гостей города.

Кстати, Фестиваль Мидий, который в мае прошел во Владивостоке и в Находке, вызвал ажиотаж: розничные продавцы продали тонны морского деликатеса туристам, горожанам, а также заведениям и производителям. В свою очередь, заведения продемонстрировали гостям десятки блюд по уникальным рецептам, фотографии которых разлетелись по социальным сетям. Как отмечают эксперты, фестиваль позволил дальневосточным производителям переоценить возможности приморского рынка: если раньше большую часть объемов морепродуктов они отправляли в Москву, то сегодня многие задумались над корректировкой карты продаж.

- Мы уже год общаемся с журналистами, блогерами и с рестораторами, обеспечиваем нашим фестивалям информационную поддержку, а потому каждый из них получает все больше и больше внимания и признания, - прокомментировала руководитель проекта Pacific Russia Food Татьяна ЗАРЕЧНЕВА. – Однако Фестиваль Мидий превзошел все ожидания. Мы, конечно, планировали, что он пройдет с успехом, но такого ажиотажа никак не ожидали.

Напомним, что Фестиваль Мидий в Приморье, как и другие гастрономические события (Фестивали зимней рыбы, тайги, гребешка и краба) – это часть календаря событий дальневосточной кухни на 2018 год, которые курирует некоммерческая организация Pacific Russia Food. Фестивали проводят без государственного финансирования и исключительно на средства заинтересованных предпринимателей. Однако в будущем НКО надеется на финансовую поддержку государства, ведь это позволит делать события с максимальным размахом.

- Мы также работаем с ресторанами, обмениваемся с ними идеями, - добавила Дарья Гусева. - Так, сейчас рестораторы практикуют менее масштабные мастер-классы на площадках своих заведений. На них туристы, например, лепят пельмени, знакомятся с традицией русского чаепития. Есть во Владивостоке заведение, где для туристов организуют мастер-класс по приготовлению блюд дальневосточной кухни – трепангов, гребешка. Все эти инициативы, несомненно, нужно рекламировать и продвигать, потому что качественный, серьезный подход к развитию гастрономического туризма – залог хорошей репутации целого города на международном рынке путешествий. Путешественники любят пробовать новое, фотографировать, выкладывать в социальные сети, отмечая в геолокациях страны, а в тегах – заведения. Это играет нам на руку – такая социальная реклама. Самым искушенным путешественникам порой кажется, что они перепробовали всё и везде, но не тут-то было, ведь есть еще Дальневосточная кухня.

Поймал – съел

Гастрономический туризм, как известно, не ограничивается чертами городов и населенных пунктов. И, хотя ресторанная культура Владивостока - самая развитая во всем регионе, все же Приморье не может похвастаться богатым выбором туроператоров, которые организовывали бы туристам дикие гастрономические экскурсии в стиле «Поймал – съел».

Такое направление популярно, например, на Камчатке, где катера вывозят туристов в Тихий океан, чтобы поймать камбалу и сварить из нее уху, не выходя из катера. В Приморье такие предложения тоже есть, но позиционируются они слабо: их можно найти на Фарпосте, о котором иностранные туристы могут и не знать. Организуют их тоже в основном «частники», которые мало за что при этом отвечают. Так, в прошлом году на таких рыбалках с частниками в Приморье под лед уходили автобусы с китайскими туристами. Сами туристы при этом не пострадали.

Турфирмы, однако, организовывают гостям, например, групповые гастрономические экскурсии в «Научно-производственный комплекс по воспроизводству биоресурсов» на о. Русский. Стоимость такой экскурсии – от 2 750 рублей до 3 700 рублей с человека. Популярны у путешественников и туры на винодельню Майхинского хозяйства, где приморские виноделы угощают гостей особым вином из дикоросов. Стоимость такого тура на человека – около 2 500 рублей, если ехать в группе. Индивидуальный тур обойдется дороже. Таким образом, хотя Приморье и лидирует в плане развития гастрономического туризма в ДФО, все же есть секторы, развитие которых гарантировало бы краю еще больший стратегический отрыв.

КСТАТИ

Из иностранцев пробовать новое во Владивостоке, по словам экспертов, больше всего любят японцы, а на втором месте – корейцы. Китайцы, к удивлению рестораторов, любят свою же кухню, и вместо того, чтобы пообедать в русском ресторане, они идут в свои привычные «чифаньки», которых во Владивостоке пруд пруди.

Туристы, прибывающие во Владивосток из других регионов России, а также редкие иностранцы из Европы и США, интересуются в основном азиатской и дальневосточной кухнями, обращая меньшее внимание на паназиатские и традиционно-русские блюда.

На фото: В Приморье любят экспериментировать с подбором продуктов.

Фото Анны МАЦОВСКОЙ

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.