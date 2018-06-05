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Резидент Свободного порта компания "ДВ-ИНЖИНИРИНГ" подвела итоги работы за год
Продукцией, произведенной во Владивостоке, уже оснащены объекты космодрома «Восточный», территориальные управления Сбербанка, отделение «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» в Хабаровске и другие объекты
Компания «ДВ-ИНЖИНИРИНГ», резидент Свободного порта Владивосток, образованная год назад при участии французской Группы Legrand и российской компании «ИНСИСТЕМС», стартовала со сборки моноблочных трехфазных источников бесперебойного питания (ИБП) мощностью от 10 до 120 кВА, которых за год было произведено порядка 100 штук.
За год на предприятии успели выстроить технологический процесс и провели обучение персонала. Собранными во Владивостоке ИБП уже оснащены объекты космодрома «Восточный», территориальные управления Сбербанка, хабаровский филиал «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», Якутская ГРЭС-2, животноводческие комплексы «РусАгро». Кроме проектирования и сборки компания сейчас предоставляет услуги по технической поддержке, монтажу и доставке оборудования.
На экскурсии по предприятию журналисты увидели сборочный цех ИБП, где производится калибровка, настройка и финальный тест оборудования.
Инженеры, работающие на сборке ИБП, рассказали, что настройка одной единицы оборудования занимает минимум час, а расширенный тест - до трех-четырех дней. При этом контроль качества очень высокий: все процессы ничем не отличаются от аналогичных в Италии или во Франции. Во время экскурсии здесь собирались распределительные силовые шкафы для дальневосточного судостроительного завода «Звезда». Для этого предприятия будет собрано и настроено около 100 шкафов различного назначения.
Директор по работе с отраслевыми корпоративными клиентами Legrand в России и СНГ Александр НИКИТИН подчеркнул, что компания «ДВ-ИНЖИНИРИНГ» работает в соответствии с высокими европейскими стандартами качества, технический контроль осуществляется по более чем 20 различным параметрам. Все работы выполняют высококвалифицированные специалисты, которые прошли обучение и сертификацию на заводах Legrand. При проведении работ по проектированию и вводу оборудования в эксплуатацию компания Legrand оказывает предприятию всестороннюю техническую поддержку.
Как сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам года работы предприятия, генеральный директор компаний «ИНСИСТЕМС» и «ДВ-ИНЖИНИРИНГ» Евгений ВИРЦЕР, благодаря льготам для резидентов Свободного порта Владивосток компания имеет возможность вкладывать больше средств в обучение персонала, нанимать на работу сотрудников с более высокой квалификацией. Кроме того, наличие статуса резидента Свободного порта Владивосток немного ускорило процесс оформления и запуска проекта.
Стоит отметить, что к производственному процессу привлекаются прежде всего приморские специалисты. Сегодня в компании работает 20 человек, и все они приморцы. В планах на следующий год - увеличить количество сотрудников в два раза. В ближайшем будущем на площадке будут собирать холодильное оборудование, вести работы по металлообработке.
Потребность в услугах компании «ДВ-ИНЖИНИРИНГ» на Дальнем Востоке есть, поэтому руководство компании видит большие перспективы в создании на ее базе инжинирингового кластера.
На верхнем фото: Генеральный директор компаний «ИНСИСТЕМС» и «ДВ-ИНЖИНИРИНГ» Евгений Вирцер знакомит с работой высокотехнологичного предприятия.
Фото автора
Сергей КУЗЬМИН.
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