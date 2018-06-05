Японская крыша для приморцев

Иностранный инвестор взвешивает возможности строительства в крае экологичной и экономной малоэтажки

Стремление уйти от каменных джунглей города и сблизиться с природой у приморцев сегодня наиболее откровенно выражается в малоэтажном строительстве. Современный дом на своей земле - вполне реальная мечта.

Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы определяет необходимость строительства для граждан экологичного, относительно недорогого жилья. И в это строительство со своей технологией сейчас пытается войти крупная японская компания.





Во время проведения во Владивостоке очередного Восточного экономического форума в минувшем году 6 сентября на выставочной площадке «ДальНИИС» во Владивостоке открыли двери для посетителей два выставочных индивидуальных дома, которые собирается строить в Приморье японская корпорация «ИИДА Групп Холдинг». То, что это событие было не из рядовых, можно судить по тому, что на открытие пожаловал сам президент этой японской корпорации господин Нисикава ЙОИЧИ. И компанию ему тогда составили первый уже экс вице-губернатор Приморья и заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей ЧИБИС. На торжестве было заявлено, что компания рассматривает вопрос о масштабном малоэтажном строительстве в Приморье из домокомплектов, которые будет выпускать на своем же приморском предприятии. С тех пор прошел, по сути, декретный срок. Можно ли считать, что это обещанное строительство к настоящему времени действительно родилось? На этот и другие вопросы Деловой газеты «Золотой Рог» ответил руководитель постоянно действующей специализированной выставки малоэтажного домостроения филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» ДальНИИС, Андрей СИМОНОВ:

- Андрей Васильевич, как появилась эта идея с японской малоэтажкой, и в чем здесь интерес нашего края?

- Компания «ИИДА Групп» активно занимается домостроением на территории Японии, имеет долю рынка - 25% и нуждается в надежном обеспечении качественным строительным лесом. Поэтому у руководства компании возникла идея создать в Приморском крае современное деревоперерабатывающее предприятие. Проработкой вопроса занялась созданная дочерняя компания-резидент. Одновременно с этим было принято решение заниматься в крае не только деревообработкой, но и реализацией проекта комплексной малоэтажной застройки. Бизнес-идея проекта предполагает строительство благоустроенного поселка с современной инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой. Дома, как принято в Японии, должны быть выполнены «под ключ». Для изучения потребительского спроса и определения себестоимости строительства в условиях России на выставочной площадке малоэтажного домостроения ДальНИИС были построены образцы двух домов, выполненных по технологии деревянного каркаса. Один дом – 96 кв. метров «эконом» класса, другой - 150 кв. метров класса «комфорт».

- А чем эта японская деревянная каркасная технология отличается от канадской?

- Дом класса «комфорт» выполнен в целом по классической канадской технологии за исключением того, что каркас имеет усиление для решения проблем сейсмостойкости здания. Второй дом имеет свои особенности. Стойками основного каркаса является сборный брус из сухой строганной доски.

Конструктив каждого типа дома японские специалисты проверяют на специальном стенде с имитацией землетрясений разной силы.

Другая особенность - устройство в качестве основания теплой плиты. Это дает возможность использования основания в качестве напольного покрытия для первого этажа, что приводит к экономии пиломатериала. Кроме того, помимо прочих плюсов основание обеспечивает хорошую передачу тепла в здание. Это значительно сокращает расходы на отопление.

Стоит отметить и то, что японцы используют для сборки каркаса исключительно качественную древесину. Отбор строительного леса производится только после лабораторных исследований строительного материала. Характеристики элементов каркаса должны соответствовать установленным стандартам.

Технологический процесс сборки дома расписан «от и до». К этому можно добавить четкое разделение труда, координацию и синхронность рабочих процессов, высочайший уровень квалификации и культуры труда. Повсеместно применяются средства малой механизации.

Компанией уже сформированы бригады плотников из числа местных работников, задача которых - произвести и собрать каркас дома на участке застройки. Специалисты прошли обучение в Японии и Москве.

- Помимо комплектации деревянными материалами для дома нужно много других материалов. Откуда они будут поступать?

- Все есть на местном рынке. Кроме того, предполагается на все общестроительные работы, кроме сборки каркаса, включая работы по благоустройству территории, привлекать местные строительные подрядные организации. В этой связи возникает серьезный мультипликативный эффект.

- Насколько быстро они собираются строить?

- Дом собирается «под ключ» за 3-4 месяца. В зависимости от погодных и иных условий.

- В чем экологические плюсы строительства такого дома?

- Для потребителя - это то, что используется традиционный экологичный материал - дерево. Вдобавок ко всему, при строительстве такого дома не роются мощные котлованы, и на участок не заходит тяжелая строительная техника, уродующая ландшафт. Поскольку теплая плита является малозаглубленным типом фундамента, внутри его периметра происходит очень незначительный объем выемки грунта.

- Сегодня качество строящихся у нас каркасных домов стало уже не образцово-показательным.

- Оно, прежде всего, зависит от квалификации людей и от качества применяемых строительных материалов. Технология старая, проверенная, и если дома сделаны с четким соблюдением установленных технологических правил, то вопросов нет. Сейчас люди все больше обращают внимание на то, как им делают дом. Покупатель, нацеленный на загородную недвижимость, понимает, что качественно построенный быстровозводимый дом не может быть дешевым, но должен быть доступным по цене.

Концепция проекта строительства малоэтажного поселка японской компанией как раз и предусматривает такую ценовую политику продаж. В настоящее время специалистами компании ведется процесс подбора и анализа земельных участков для комплексной застройки в пригороде Владивостока. Однако, задача это не простая. Земель пригодных для строительства подобного типа жилья в пригородной зоне Владивостока очень мало. Кроме того, существует проблема инженерного и транспортного обеспечения. Слабо развита социальная инфраструктура. А это для застройщика важно, поскольку наличие объектов социальной инфраструктуры в шаговой доступности от участка застройки повышает привлекательность возводимой недвижимости. Ну и самая главная проблема – это высокая цена земельных участков. Построить качественные дома по доступной цене для потребителя на дорогой земле, которая к тому же еще требует дополнительных вложений в сети и дороги - очень сложно. Не смотря ни на что, японские партнеры не утратили желание инвестировать в малоэтажный сектор, поскольку деревянное домостроение рассматривается сегодня как один из перспективных видов создания малоэтажного жилфонда. Возможно, благодаря усилиям иностранного инвестора, в недалеком будущем в нашем пригороде появятся малоэтажные жилые массивы с комфортной средой обитания.

- Вплоть до детских садов и школ?

- По школам вопросы надо решать с государственными органами. Есть, например, специальные инвестиционные программы, которые позволяют выкупать у застройщика такие объекты. Подобная практика существует и применяется на территории Российской Федерации достаточно давно. А вот проблемы, которые реально тормозят развитие малоэтажного домостроения, не возникли сегодня. Они накапливались годами и носят системный характер. Вывести ситуацию из кризиса, на мой взгляд, сможет серьезная плановая работа ответственных за эту сферу властей.

ВОПРОС РЕБРОМ

- И по какой цене японский дом предлагается?

- Порядка 50 тысяч рублей за 1 кв. метр. Однако следует понимать, что цена предусматривает отделку «под ключ», включающую в себя устройство фундамента, внешний контур, кровлю, оконные системы, внутренние инженерные системы и чистовую отделку. В соответствие с концепцией проекта потенциальными покупателями такого типа жилья являются представители городского среднего класса, которые могут продать имеющуюся у них городскую квартиру, а недостающую сумму покрыть за счет ипотечного кредитования. Площадь земельных участков под застройку домов планируется брать минимально допустимую в соответствии с правилами застройки. В целом цена продажи домовладения в комплексе дом-участок будет находится в диапазоне от 6 до 7,5 миллионов рублей.

На верхнем фото: Руководитель постоянно действующей специализированной выставки малоэтажного домостроения филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» ДальНИИС, Андрей Симонов: «Главное в японской технологии - то, что японцы делают все строго по ней».

Фото автора

Виктор КУДИНОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.