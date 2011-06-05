Приморцы назвали лидеров

Каждый, кто в свете телекамер в многолюдном зале сжимал в руках уникальный кубок победителя, растерянно произносил: «Не ожидали!». Организаторам VII Бизнес-Премии Приморского края удалось сохранить интригу до самой торжественной церемонии, которая прошла 27 апреля.

Между тем сама процедура Бизнес-Премии за 7 лет – столько в Приморье проводится конкурс для бизнеса – почти не изменилась. Вначале Оргкомитет формирует списки номинантов ТОП-25 по предварительным итогам 2010 года и предложениям членов Экспертного совета. В этом году среди 75 компаний крупного и среднего бизнеса оказалось немало новых имен.

Почти весь март-апрель шло голосование на сайте Бизнес-Премии www.dv-rating.ru. Обострилась борьба в финале, когда были опубликованы финалисты в каждой из номинаций: «Компания года Приморского края», «Менеджер года Приморского края», «Социально ответственный бизнес» и «Развивающийся бизнес».

Приморская Бизнес-Премия – действительно явление уникальное, она показывает, насколько цивилизованнее стал региональный бизнес. И, как сказал в своем приветственном слове первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО, вновь для бизнеса и предпринимательства самым острым стал вопрос доверия к нему со стороны потребителей, земляков, партнеров. Он, как председатель Оргкомитета Бизнес-Премии и Экспертного совета, сделал акцент: сегодня одной эффективности бизнеса для приморских компаний мало.

Ведь от каждого организатора производства зависит среда, в который живут его работники. И ради успешного развития бизнеса приходится думать не только о сиюминутной прибыли. Это и есть «Социально ответственный бизнес» – одна из главных номинаций Бизнес-Премии. Экономика, бизнес должны работать на благо людей.

В этом суть номинации «Социальная ответственность бизнеса». И неудивительно, что эксперты назвали победителем в этой номинации ОАО «Владхлеб» – предприятие, сам бизнес которого и есть социальная миссия. Приняв кубок, генеральный директор «Владхлеба» Иван БОРИСОВ заверил: «Мы хорошо понимаем свою ответственность – накормить земляков качественным и доступным хлебом. Сегодня предприятие занялось модернизацией. И для коллектива эта награда – лучший стимул».

Лауреатами «Социально ответственного бизнеса» стали также ОАО «Владивостокский морской торговый порт», ОАО «Наш дом – Приморье» и ООО «Никольск-Уссурийск». Так, главный владивостокский порт стал одним из локомотивов развития территории Владивостока, а на работу сюда идут не только за высоким заработком и надежными социальными гарантиями, но и «умными» специальностями – порт стремительно механизируют. А новая в конкурсе компания «Наш дом – Приморье» «купила» голоса одной цифрой – свыше 3 тыс. приморцев смогли получить жилье благодаря ипотеке от этого оператора. «Никольск» уже был победителем Бизнес-Премии в номинации «Развивающийся бизнес», но, как считает генеральный директор ИЩЕНКО, успешная компания просто обязана думать не только о своей выгоде.

А вот награждать победителя в номинации «Развивающийся бизнес 2010» вместе с партнером Бизнес-Премии, дальневосточным представителем ОАО «Группа Альянс» Николаем СОЦКОВЫМ вышла гендиректор ООО «Восток-инвест-сталь» Галина ШКАРУПА. В прошлом году она впервые стала лауреатом в этой номинации и призналась, что это послужило толчком в развитии бизнеса, за год компания удвоила обороты. Она же призналась, что от души голосовала за «Зеленые листья», вернее ООО «Молочные продукты», которое стало победителем.

Получая кубок, генеральный директор производственно-торгового объединения ХК «Зеленые листья» Федор ДИБРОВ твердо заявил: «Это для нас главный приз. Мы для себя ставим цель создать не просто агропромышленный холдинг полного цикла – от поля до прилавка, но инновационную компанию».

ООО «Далта-Восток-1» и ООО «ПортТелеком» – новые участники конкурса и сразу прошли в финал, став лауреатами. Первая стала наиболее успешной среди частных строительных компаний Приморья, она устояла в кризис и вышла на генподряд крупнейших объектов будущей инфраструктуры Владивостока. Вторая стала новатором на самом востребованном сегодня рынке телекоммуникационных услуг.

А когда на большом экране зала отеля «Хендэ» начался видеосюжет о финалистах в номинации «Менеджер года Приморского края», замелькали знакомые лица генеральных директоров компаний, зал затаил дыхание. Что бы ни говорили о значимости других номинаций Краевой Премии, эта для руководителей самая престижная. Она – признание личных заслуг топ-менеджера. Победа в ней определяется не только финансовыми показателями.

Приморье давно славится директорами-профессионалами, и перед экспертами – а их голос в этой номинации был определяющим – стоял трудный выбор. И тут произошла сенсация. Впервые за 7 лет существования Бизнес-Премии лучшим менеджером края признана женщина – генеральный директор той самой «социально ответственной» компании – ОАО «Наш дом – Приморье» Марина ЛОМАКИНА.

Вновь среди лучших менеджеров назван генеральный директор ОАО «Владморторгпорт» Вячеслав ПЕРЦЕВ, победитель в этой номинации в прошлом году. Причем не только эксперты его отметили – этот руководитель собрал наибольшее количество голосов в народном голосовании через Интернет и бюллетени, что подтверждает: трудовой коллектив ценит своего лидера. Похоже, постоянной фигурой в Бизнес-Премии стал и генеральный директор ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» Виктор ГРЕБНЕВ. Одни говорят, повезло – миллиарды подвалили, чего не работать. Другие не завидуют – такие ответственные объекты. Но те и другие оценили: удвоить за год объем работ – тут нужен профессионализм высшей пробы. А вот директор Приморского филиала «Почта России» Андрей БРИК стал лауреатом впервые – эксперты отдали дань тому, как в короткие сроки можно из старой почты сделать современное, клиентоориентированное предприятие.

И вот самая главная интрига Бизнес-Премии: кто же станет «Компанией года»? Это звание как товарный знак качества и успеха отметил, вручая знаки и дипломы лауреатов, руководитель Приморского филиала Росбанка Андрей ФРОЛОВ – постоянный партнер Бизнес-Премии вот уже 6 лет. Его используют в летописи предприятия, его эмблема на год становится элементом любой рекламы. И в этом году нанести знак «Компания года Приморского края-2010» на упаковку своей продукции получило право ЗАО «Михайловский бройлер», товарный знак которой сегодня известен далеко за пределами Приморья. Такую честь генеральный директор Григорий ПАТРУШЕВ объяснил по-своему: «Нам, пока единственным в крае, удалось создать агропромышленный комплекс полного цикла». Компания из когда-то отсталой отрасли смогла накормить Приморье и соседние регионы мясом птицы, заменив качественной продукцией былые «ножки Буша».

Сегодня она выиграла у серьезнейших соперников. Та же «Тихоокеанская мостостроительная компания» – пролеты возводимого ею моста через Золотой Рог стали новым символом города. И компания вновь лауреат. Или ОАО «Приморский кондитер» – сладкая визитка Приморья в любом уголке России и за рубежом, где живут бывшие наши земляки. Вот у этого бизнеса доверие приморцев стопроцентное.

Но в не меньшей степени сегодняшняя и завтрашняя жизнь приморцев зависит и от самого массового сектора экономики – предпринимателей, считает руководитель департамента экономики администрации Приморского края Николай ДУБИНИН. Именно он настоял на том, чтобы победителей краевого конкурса «Предприниматель года» чествовали в рамках торжественной Церемонии Премии для большого бизнеса. Пять лучших представителей малого бизнеса прибыли из разных уголков Приморья.

Бизнес-Премия стала примером частно-государственного партнерства, считает исполнительный директор VII Бизнес-Премии генеральный директор издательской компании «Золотой Рог» Елена БАРКОВА. Инициатива журналистов «Золотого Рога» нашла взаимопонимание у краевой власти и получила поддержку у самих деловых кругов в лице партнеров и спонсоров. В их честь и прозвучали последние слова благодарности на самой торжественной церемонии года.