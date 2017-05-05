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Экс-депутат Руслан Кондратов хорошо подзаработал на перевалке угля в Находке
Теперь «Терминал Астафьева» может больше подумать об экологии
Подконтрольное экс-депутату Госдумы Руслану КОНДРАТОВУ ОАО «Терминал Астафьева» (владеет угольным терминалом, созданным на базе обанкроченной Находкинской жестянобаночной фабрики) по итогам 2016 года получило 96,495 млн рублей чистой прибыль по РСБУ. Это на 54% больше, чем прибыль терминала годом ранее.
Хорошие финансовые показатели стали возможны благодаря росту перевалки угля через терминал на экспорт в страны АТР на 42% по сравнению с показателем 2015 года - до 2,13 млн тонн. В 2016 году терминал отправлял уголь на экспорт в Японию, Южную Корею, Китай, Тайвань, Вьетнам, Бахрейн, Оман, Индонезию и другие страны.
Стоит отметить, что за год основные средства компании выросли с 505,310 млн рублей до 922,474 млн рублей.
Досье «Золотого Рога»: ОАО «Терминал Астафьева» с 2011 года переваливает уголь российских добывающих компаний, имеет собственный морской причал, глубина которого позволяет производить погрузку судов дедвейтом до 57,7 тыс. тонн. Гендиректор Руслану Кондратов напрямую владеет 23,28% акций компании. ООО «Титул» (Владивосток) и контролируемый г-ном Кондратовым рыболовецкий колхоз «Огни Востока» владеют соответственно 28,78% и 15,04%. Еще 22,3% принадлежит Ирине ГРАНАТОВОЙ.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», «Терминал Астафьева» не так давно попал в число портов Приморья, не справляющихся с угольной пылью. Такой вывод можно сделать из заключения Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора по результатам участия 1 февраля 2017 года в выездной проверке
«Общество («Терминал Астафьева» - «ЗР») осуществляет перевалку угля по схеме «вагон - склад - судно». Общество не осуществляет должным образом мероприятия по пылеподавлению. На момент осмотра, работы по пылеподавлению в районе причалов и складов не осуществлялись, в связи с чем визуально наблюдалось значительное пыление. Вся территория ОАО «Терминал Астафьева», на которой хранится уголь, находится в водоохранной зоне водного объекта (бухта Находка). Промышленная площадка не оборудована сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды», - пояснял Росприроднадзор.
Не так давно стало известно о планах ОАО «Терминал Астафьева» инвестировать 490 млн рублей в создание Центра управления портофлотом в порту Находка. Проект будет реализован в рамках Свободного порта Владивосток (СПВ), резидентом которого стала компания.
Центр будет осуществлять стратегическую и оперативную координацию работы перегрузочного комплекса терминала в бухте Находка и взаимодействие морского и железнодорожного транспорта на станциях «Мыс Астафьева» и «Находка-Экспортная».
«Стратегической целью реализации проекта является снижение инфраструктурной зависимости от пропускной способности железной дороги для увеличения скорости отгрузок экспортного угля в страны АТР через порт Находка», - пояснил гендиректор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото с сайта ОАО "Терминал Астафьева"
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