Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье операторы связи подготовились к праздничным нагрузкам
Накануне празднования Дня Победы компания «МегаФон» завершила комплексную проверку и подготовку сети к праздничным нагрузкам. В сети оператора 4G/LTE-Advanced жители и гости Владивостока смогут мгновенно отправить фото и видео своим друзьям в любую часть света.
В рамках подготовки сети связи компания провела работы по проверке и улучшению качества. В связи с прогнозируемым ростом мобильной активности специалисты оператора расширили емкость сетей для максимального пропуска голосового и интернет-трафика в местах проведения праздничных мероприятий.
Наибольшее внимание при проведении работ уделено центральным улицам Владивостока, а также паркам краевой столицы, где традиционно в этот день много горожан. Это позволит зрителям с комфортом делиться фотографиями, видео с праздничных мероприятий или в онлайн-режиме с помощью мобильного интернета смотреть трансляции, ленту друзей в социальных сетях.
9 мая все желающие смогут увидеть торжественный парад войск и боевой техники, шествие «Бессмертного полка», которые пройдут по улице Светланской, а также праздничные мероприятия в Адмиральском сквере и на других локальных площадках краевой столицы.
«День Победы – это по-настоящему самый главный всенародный праздник. В эти дни каждый из нас как никогда чувствует себя частью большой страны. Мы сделали все возможное, чтобы жители и гости Владивостока смогли поделиться всей гаммой светлых чувств этого праздника со своими родными и близкими и всегда оставались на связи», - отмечает Артем Базыль, и. о. директора Приморского регионального отделения компании «МегаФон».
Подготовительные работы позволят обеспечить бесперебойное функционирование сети, а в случае возникновения непредвиденных ситуаций оперативный и дежурный персонал всегда готов к их устранению. В усиленном режиме работает Единый центр управления сетью «МегаФона», который в круглосуточном режиме ведёт мониторинг работы мобильных сетей для профилактики аварийных ситуаций.
Новости тематики
- В Приморье операторы связи подготовились к праздничным нагрузкам
- "Ростелеком" к Дню Победы представляет видеоколлекцию "Война за линией фронта"
- Умный дом уже настоящее
- Александр Логинов: "Ростелеком" - основа развития цифровой экономики
- В Приморье началась акция "Больше сериалов" для клиентов "Ростелекома"
- Новыми лицами Tele2 могут стать абоненты Приморья
- "МегаФон" помогает в реализации принципа "единого окна" в Приморье
- "Ростелеком" провел мастер-класс по профессиональному мастерству для ребят ВДЦ "Океан"
- "Ростелеком" и Федеральное агентство связи обсудили перспективы сотрудничества в Приморье
- Tele2 поддержала авторитетную Бизнес-премию Приморского края
Новости раздела
- В Приморье операторы связи подготовились к праздничным нагрузкам
- "Ростелеком" к Дню Победы представляет видеоколлекцию "Война за линией фронта"
- В Приморье запахло гелием
- Оптово-распределительный центр "Приморье" вряд ли убьет нелегалов
- Умный дом уже настоящее
- В Приморье лесоруб выплатил штраф в 7 млн рублей
- Приморской свинине рано на экспорт
- Дальний Восток заждался новых ТЭЦ
- ДЭК вышла на прибыльность
- Приморский сенатор хочет вернуть российских рыбаков в Мировой океан
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Абрамович покупает один из крупнейших портов Приморского края
- Приморцы узнают, на каких АЗС лучше не заправляться
- "Примсоцбанк" приглашает партнеров на актуальный семинар
- Транспортный налог можно не платить
- Стало известно, лидер какой страны примет участие в Восточном экономическом форуме
- Рынки замерли после слов Трампа о том, что возможен "серьезный, серьезный конфликт" с КНДР
- Северокорейская ракета взорвалась в воздухе через несколько секунд после старта
- Льготы по имущественным налогам действуют
- Контрафакт в Приморье идет в печь (фото)
- Фестиваль черно-белого кино начала XX века пройдет в ДВФУ