В Приморье операторы связи подготовились к праздничным нагрузкам

Накануне празднования Дня Победы компания «МегаФон» завершила комплексную проверку и подготовку сети к праздничным нагрузкам. В сети оператора 4G/LTE-Advanced жители и гости Владивостока смогут мгновенно отправить фото и видео своим друзьям в любую часть света.

В рамках подготовки сети связи компания провела работы по проверке и улучшению качества. В связи с прогнозируемым ростом мобильной активности специалисты оператора расширили емкость сетей для максимального пропуска голосового и интернет-трафика в местах проведения праздничных мероприятий.

Наибольшее внимание при проведении работ уделено центральным улицам Владивостока, а также паркам краевой столицы, где традиционно в этот день много горожан. Это позволит зрителям с комфортом делиться фотографиями, видео с праздничных мероприятий или в онлайн-режиме с помощью мобильного интернета смотреть трансляции, ленту друзей в социальных сетях.

9 мая все желающие смогут увидеть торжественный парад войск и боевой техники, шествие «Бессмертного полка», которые пройдут по улице Светланской, а также праздничные мероприятия в Адмиральском сквере и на других локальных площадках краевой столицы.

«День Победы – это по-настоящему самый главный всенародный праздник. В эти дни каждый из нас как никогда чувствует себя частью большой страны. Мы сделали все возможное, чтобы жители и гости Владивостока смогли поделиться всей гаммой светлых чувств этого праздника со своими родными и близкими и всегда оставались на связи», - отмечает Артем Базыль, и. о. директора Приморского регионального отделения компании «МегаФон».

Подготовительные работы позволят обеспечить бесперебойное функционирование сети, а в случае возникновения непредвиденных ситуаций оперативный и дежурный персонал всегда готов к их устранению. В усиленном режиме работает Единый центр управления сетью «МегаФона», который в круглосуточном режиме ведёт мониторинг работы мобильных сетей для профилактики аварийных ситуаций.