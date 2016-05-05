Дороги столицы Приморья приведут в порядок

Во Владивостоке на прошлой неделе стартовал ремонт городских дорог. С установлением теплой погоды и началом работы асфальтовых заводов муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» приступило к ремонту асфальтобетонного покрытия, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Восстановительные работы ведутся на Светланской, Алеутской, Корабельной Набережной, пр. 100-летия Владивостока - на участке между остановками общественного транспорта «Некрасовская» и «Фирсова», а также на Снеговой, Гоголя, Русской и других городских улицах. Сначала на участках дорог частично демонтируют старый асфальт, а затем укладывают новый. Дорожные работы ведутся только в ночное время, когда спадает интенсивность движения транспорта.

«Главная задача - в первую очередь провести ремонт опорной дорожной сети - это главные магистрали, по которым движется наибольшее количество транспорта, - отметил заместитель главы администрации Владивостока Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ. - Однако параллельно начнем восстановительный ремонт дорожного полотна на внутриквартальных проездах».

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.