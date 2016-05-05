Новый напиток GRINK AIR представила Slavda Group

Группа компаний «Славда» сообщает о запуске производства и старте продаж нового продукта – напитка GRINK AIR со вкусом малины. Новый вкус стал продолжением серии напитков GRINK, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

GRINK AIR - слабогазированный безалкогольный напиток с приятным малиновым вкусом, изготовленный на основе природной минеральной воды с минимальным добавлением сахара. Розлив GRINK AIR производится на заводе «Скит», расположенном в экологически чистом районе шмаковских курортов Приморского края.

«Slavda Group непрерывно следит за тенденциями российского рынка продуктов питания и старается предлагать потребителям новые вкусы. Напиток Grink Air создан специально для наших покупателей, чтобы они имели возможность выбора в напитках высокого качества. В ближайшее время компания планирует также выпуск других вкусов напитка Grink Air», - говорит генеральный директор Slavda Group Роман АНТИПЬЕВ.

Напиток GRINK AIR для тех, кто хочет открывать для себя новые яркие и освежающие вкусы, при этом отдавая предпочтение натуральному. Яркий лаконичный дизайн GRINK AIR сохранил единый узнаваемый визуальный образ линейки напитков GRINK. Отличается только стиль этикетки. Напиток доступен в таре 0,5 л и уже представлен в магазинах Приморского и Хабаровского краев, а также в интернет-магазине Службы доставки воды «Славда».

Slavda Group - динамично развивающийся конгломерат предприятий по производству экологически чистой питьевой и минеральной воды на Дальнем Востоке России. Более 25 лет Slavda Group разрабатывает в Приморье источники уникальной минеральной воды, донося до потребителей Дальнего Востока их природную чистоту и целебные свойства.

Slavda Group предлагает потребителям питьевую воду высшей категории, в том числе для детей, несколько видов минеральной воды и напитков на ее основе: лечебно-столовая газированная, безалкогольные напитки газированные и слабогазированные.

На всех этапах производственного процесса каждый день происходит многоступенчатый контроль качества продукции. Контроль качества воды осуществляет современная аттестованная лицензированная лаборатория и высококвалифицированный персонал.

На сегодняшний день компания работает почти во всех регионах Дальнего Востока: Приморский и Хабаровский края, Сахалинская, Магаданская и Амурская области, Еврейская автономная область. Увеличение мощностей заводов позволило выйти на новые рынки Китая. Реклама.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.