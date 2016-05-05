Выбрать краевых депутатов придется точно в срок

Досрочного голосования, прозрачность и честность которого не раз ставила под сомнение оппозиция, перед выборами 18 сентября в Приморье не будет. Соответствующие поправки в Избирательный кодекс Приморского края были внесены на апрельской сессии краевого парламента, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Однако такое исключение сделано лишь потому, что выборы в Законодательное Собрание совмещены с выборами депутатов Госдумы РФ седьмого созыва. Но в перспективе досрочное голосование нужно убрать вовсе, уверены представители оппозиции.

Еще за год до выборов в Госдуму Центральная избирательная комиссия обращала внимание регионов на тот факт, что голосование в ГД предполагает только использование открепительных удостоверений, в то время как в половине субъектов РФ на региональных выборах предусмотрено досрочное голосование. В ЦИКе не исключили, что в этой ситуации совмещение выборов в парламент РФ и парламенты регионов может породить сложности организационного плана.

В конце 2015 года группа депутатов ЗС ПК из «Справедливой России» уже вносила на рассмотрение коллег законопроект, призванный унифицировать принципы голосования на федеральных и региональных выборах в 2016 году. В частности, авторы документа предлагали отменить досрочное голосование, ссылались на опыт ряда избирательных кампаний 2014-2015 годов в Приморье, где процент проголосовавших досрочно был аномальным - выше 20%. А взамен - вернуть открепительные удостоверения на выборах регионального и муниципального уровня, где с 2014 года активно применяется досрочное голосование. Однако тогда этой инициативе хода не дали.

Ситуация изменилась весной, после принятия соответствующих изменений в федеральном избирательном законодательстве. В соответствии с ними, предусмотрено обязательное применение открепительных удостоверений на выборах, день голосования которых совпадает с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной власти. Досрочное голосование в помещениях избирательных комиссий в таком случае не проводится. Таким образом, выборы в ЗС ПК, намеченные на 18 сентября 2016 года, как раз подпадают под действие данной нормы. Необходимые поправки в Избирательный кодекс Приморского края приморский парламент на неделе утвердил во втором чтении. Ожидается, что окончательная версия документа будет одобрена на майской сессии ЗС ПК.

Помимо отмены досрочного голосования, поправки в краевой Избирательный кодекс устанавливают минимальную и максимальную численность партсписков на выборах в ЗС ПК.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.