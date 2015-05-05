Посевная кампания началась на всей территории Приморья

В Приморье ранними зерновыми культурам засеяно уже 24 тысячи гектаров земли. Посевная кампания началась на всей территории края. Как рассказали в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, 12 тысяч гектаров приморской земли засеяно пшеницей, 7,6 тысяч гектаров - овсом, более 4 тысяч - ячменем.

В Приморье приступили к посеву кукурузы на зерно - на сегодня этой культурой засеяно 499 гектаров. В 2015 году растениеводы края запланировали увеличение посевов сельскохозяйственных культур на 5 процентов, посевная площадь составит 440 тысяч гектар.

Отметим, в этом году в большинстве районов края сложные погодные условия сдвинули традиционные сроки начала посевной, и труженики села вышли в поле в 20-х числах апреля. Первыми к посевным работам приступили аграрии южных районов - Октябрьского и Пограничного.

По словам директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Дениса Бочкарева, принимаются все необходимые меры по успешному проведению посевной кампании. Из краевого и федерального бюджетов на проведение весенне-полевых работ сельхозпредприятиям и фермерам уже направлено около 360 миллионов рублей.

Как сообщил вице-губернатор Приморья Сергей СИДОРЕНКО, системная поддержка аграриев по всем направлениям началась с начала апреля.

«Это развитие животноводства, техническая и технологическая модернизация, которая позволит нам повысить производительность труда, приобрести современное оборудование, построить современные фермы. Кроме того, мы продолжим поддержку крестьянско-фермерских хозяйств, начинающих фермеров и семейных ферм... Всего на развитие сельского хозяйства в краевой госпрограмме предусмотрено 1,6 миллиарда рублей. Еще около одного миллиарда рублей поступит из федерального бюджета», – отметил заместитель главы региона.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.