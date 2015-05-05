В Северной Корее откроется филиал свинокомплекса из Приморья

На свиноводческой фабрике «Саривон», расположенной в провинции Северная Хванхэ в КНДР, открывается филиал приморской компании «Спасский бекон» для производства продукции животноводства с использованием российских кормов, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития, филиал войдет в число экспортеров, которым разрешается осуществлять поставки продукции из КНДР в Россию.

Об этом стало известно в ходе седьмого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Северной Кореей, прошедшего в Пхеньяне. Российскую делегацию представил глава Минвостокразвития России Александр ГАЛУШКА, корейскую - министр внешних экономических дел КНДР ЛИ Рен Нам. В составе официальной делегации РФ на межправительственных мероприятиях присутствовал генеральный директор ООО «Спасский бекон» Сергей ДЕРКАЧ.

«Мы готовились к открытию филиала более двух лет, прорабатывали совместный проект, и сейчас эта работа продолжается. У нас уже есть первый результат реализации этого проекта - как на территории РФ, так и на территории КНДР. Мы осуществляем поставки кормов в Северную Корею, отработали механизм расчета. Стоит отметить, что на самом высоком уровне в КНДР, в лице руководства страны, мы нашли поддержку. Это первый случай за всю историю двусторонних отношений, когда иностранная компания зарегистрирована в КНДР вне территории свободной экономической зоны», - рассказал Деловой газете «Золотой Рог» Сергей Деркач.

Кроме того, в сентябре прошлого года на территории Приморского края было создано совместное предприятие «Спасского бекона» и северокорейской компании «Мирим Сынма» для выращивания сельскохозяйственной продукции и поставки кормов в соседнюю страну.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.