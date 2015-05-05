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Энергопроекты Приморья профинансирует Китай

05 Мая 2015, 11:00 | Приморье

Холдинг ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (входит в группу «РусГидро») ищет инвесторов на проекты в Приморье в соседнем Китае.

Компании из Поднебесной проявляют интерес к проекту строительства новой Артемовской ТЭЦ-2 мощностью 650 МВт, а Dongfang Electric может профинансировать 85% стоимости строительства парогазовой установки на базе Владивостокской ТЭЦ, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

По словам члена правления «РАО ЭС Востока» Алексея КАПЛУНА, «РАО ЭС Востока» уже приступило к проектированию Артемовской ТЭЦ-2, основные технические решения по которой будут получены к лету 2015 года.

«Китай заинтересован в строительстве у нас угольной генерации, к проектам компании проявляют интерес и другие инвесторы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы обсуждаем с ними реализацию проектов по возобновляемым источникам энергии. Речь идет о солнце и о ветре. Сейчас начали проектировать несколько станций, будем двигаться дальше, и у нас уже будет предмет для обсуждения не только с китайцами, но и с корейцами, японцами», - отметил Каплун.

«РАО ЭС Востока» также ожидает от китайской Dongfang Electric финансирования 85% стоимости строительства ПГУ-420 во Владивостоке. Общая стоимость проекта, по словам члена правления «РАО ЭС Востока», составляет $400-450 млн.

«Готовы рассматривать их оборудование и в качестве генподрядчика при условии связанного софинансирования», - отметил Алексей Каплун. Китайская сторона уже направила предложение о финансировании проекта строительства ПГУ-420 во Владивостоке, а также по технической части проекта.

«Соответственно, мы сейчас уже начали проектирование»,- сказал он.

Dongfang Electric International Corporation и «РАО ЭС Востока» подписали соглашение о сотрудничестве 20 мая 2014 года в рамках визита президента РФ Владимира ПУТИНА в КНР.

«РАО ЭС Востока» уже заключило с ОАО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» («ТЭК Мосэнерго», подконтрольно Игорю РОТЕНБЕРГУ, сыну Аркадия РОТЕНБЕРГА) три контракта на проектирование новых ТЭЦ в Хабаровске, Владивостоке и Артеме.

Установленная электрическая мощность Хабаровской ТЭЦ-4 составит не менее 340 МВт, тепловая - не менее 1260 Гкал/ч. Проектировщик должен будет рассмотреть два варианта конфигурации станции - для работы на угле и природном газе. Оба варианта будут состоять из двух очередей.

Проект будет выполнен с учетом перспективного баланса мощностей в Хабаровском крае и возможного частичного вывода из эксплуатации действующей городской генерации. Стоимость договора на проектирование составляет 207,7 млн рублей (без учета НДС).

Строительство парогазовых установок (ПГУ) на Владивостокской ТЭЦ-2 предполагает частичный вывод действующих мощностей и модернизацию части станции. Электрическая мощность вновь устанавливаемого оборудования составит не менее 400 МВт, тепловая - не менее 290 Гкал/ч.

В рамках разработки проектной документации будет рассмотрено два варианта компоновки оборудования - дубль-блоками или моноблоками ПГУ. Стоимость договора - 197,5 млн рублей (без учета НДС).

Новая угольная ТЭЦ в городе Артеме должна иметь электрическую мощность не менее 670 МВт (с перспективой расширения до 800 МВт), тепловую мощность - не менее 394 Гкал/ч. Станция при полном развитии будет состоять из 4 блоков, возведение которых планируется в три очереди. В работе над проектом будут учтены мероприятия по переводу на закрытую систему теплоснабжения Артемовского городского округа. Цена контракта - 270,2 млн рублей (без учета НДС).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.    Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: энергопроекты  Русгидро  РАО ЭС Востока 



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Комментарии

  • Псевдоним05:17, 02.06.2015#

    Если Китай собрался вкладывать инвестиции, в строительство наших энергокомпаний - это хороший знак, который означает большое развитие этих проектов в будущем.

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