ФАС в Приморье схватил нарушителей за жабры

Федеральная антимонопольная служба усмотрела картельные сговоры в «крабовых» аукционах и конкурсах на участки аквакультуры

Федеральная антимонопольная служба ежегодно рассматривает 200-250 дел о картельных соглашениях. Дела подобного рода расследуются и в Приморском крае, они касаются в том числе картельных соглашений в рыбной отрасли.

Об этом в ходе пресс-конференции в администрации Приморья рассказали заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Александр КИНЕВ и руководитель краевого управления ФАС Сергей ВЯЛЫХ. Корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» побывал на пресс-конференции.

По словам замруководителя ФАС, на сегодняшний день картель - единственное нарушение антимонопольного законодательства, за которое установлена и административная, и уголовная ответственность. Когда предприятия, работающие на одном рынке, договариваются о единой ценовой политике, условиях участия в торгах и разделе между собой рынков и клиентов, они становятся участниками картельного сговора.

Основная часть картельных соглашений связана со сговором на торгах - по государственным и муниципальным закупкам, по продажам различных ресурсов, прав на недвижимое имущество, добычу полезных ископаемых, водных биологических ресурсов. С точки зрения антимонопольного законодательства такие торги должны проходить в конкурентных условиях, их цель - экономия государственного бюджета или его пополнение. Эти процедуры должны быть открытыми и прозрачными, обеспечивающими справедливую конкуренцию, именно за этим следит ФАС.

Пользуясь полномочиями, ФАС накладывает на участников картелей так называемые оборотные штрафы, которые рассчитываются от выручки компании за предыдущий год. В общем по итогам последних лет, по словам Александра Кинева, было наложено на участников картелей от 3 до 4 млрд рублей штрафных санкций.

«Некоторые из подобных дел связаны с добычей водных биологических ресурсов. Самыми крупными делами, которые мы рассмотрели в прошлом году совместно с Приморским территориальным управлением, были дела по крабовым аукционам 2012 года, - рассказал он. - В решении, которое состоялось по итогам рассмотрения этого дела, сделали вывод о наличии картеля, в который входило три предприятия, ставших победителями торгов на этом аукционе. Эти предприятия вступили в антиконкурентные соглашения с Приморским территориальным управлением Росрыболовства и с центральным офисом Росрыболовства в Москве. Решение было направлено в правоохранительные органы, и соответствующее уголовное дело расследуется в настоящий момент Следственным комитетом РФ.

Еще одно крупное дело, решение по которому состоялось в прошлом году, связано с конкурсом, который проводило Приморское территориальное управление Росрыболовства на участки под аквакультуру. Здесь мы также взаимодействовали со Следственным комитетом РФ, было выявлено антиконкурентное соглашение между участниками данного конкурса, которые заранее договорились между собой о распределении лотов данного конкурса и далее вступили в соглашение с Управлением Росрыболовства. Оно отсеяло те компании, которые не были участниками картельного соглашения, и обеспечило победу исключительно участникам картеля».

В настоящий момент ФАС возбуждено дело, связанное с закупками компании с государственным участием «РусГидро», которая предположительно нарушила требования законодательства о конкуренции при проведении конкурса на закупку оборудования для строительства и реконструкции объектов электроэнергетики в ДФО. Речь идет об оборудовании стоимостью до миллиарда.

Заместитель руководителя ФАС рассказал также, что возбуждено дело по статье 17 антимонопольного законодательства в отношении ФГУП «Нацрыбресурс», заметив, что деятельность этого предприятия вызывает серьезные вопросы у антимонопольной службы.

- В целом, помимо причальных стенок и других портовых сооружений, которые неясным образом используются ФГУПом, мы предъявили к предприятию претензии о том, что оно, будучи уполномоченным Росрыболовством, не очень прозрачно проводит конкурсные процедуры, в том числе на распределение долей квот, а также в территориальных водах зарубежных государств. Есть и ряд других претензий», - сказал Александр Кинев.

Кроме того, несколько дел против «Нацрыбресурса» уже возбуждены и расследуются федеральной антимонопольной службой, одно из них связано с Приморским краем.

- Сегодня Приморское УФАС рассматривает дело в отношении «Нацрыбресурса» о проведении конкурса на заключение агентского договора», - сообщил Сергей Вялых (см. материал ниже).

С соответствующим заявлением в антимонопольную службу края обратилось руководство Владивостокского морского рыбного порта. УФАС края проанализировало документацию и возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства по статье, касающейся нарушения процедуры проведения торгов.

«Мы увидели нарушение том, что победитель торгов, а им оказалась фирма из Большого Камня, не отвечал выдвинутым требованиям. А вторую фирму не удалось найти по указанным адресам. Возникает подозрение, что она была участником для вида. Также анализ содержания показал, что кроме агентского договора фирме еще переданы полномочия, связанные с владением и пользованием гидротехнических сооружений. Сейчас мы это дело рассматриваем. На 14 мая намечено очередное заседание, и есть вероятность, что решение будет вынесено», - сказал руководитель Приморского территориального органа ФАС.

Корреспондент газеты «Золотой Рог» попросил прокомментировать Александра Кинева ситуацию с существенной разницей цен на рыбу на выходе от рыбаков и уже на московском оптовом рынке: нет ли признаков ценового сговора среди крупных оптовых поставщиков рыбопродукции?

- Эта проблема актуальна не только для рыбной отрасли, тему перекупщиков и посредников часто поднимают продавцы молока, проблема звучит в связи с рынком нефтепродуктов, - заметил заместитель руководителя ФАС.

- Существует рыночная среда, предприятия, которые на разных уровнях этой среды осуществляют свою деятельность. Наша задача - следить за тем, чтобы не нарушалось антимонопольное законодательство. Отчасти мы причастны, конечно, к контролю над торговлей, но только с точки зрения его соблюдения. Наша задача - чтобы ни в розничном, ни в оптовом, ни в мелкооптовом звене не возникало антиконкурентных соглашений, а также монополистов, которые бы злоупотребляли своим положением, - сказал он.

- Мне кажется, что находить этот баланс между спросом и предложением - это самое важное. И чтобы этот баланс был ближе к справедливому уровню, конечно, необходимо развивать конкуренцию. Большая посредническая маржа существует только там, где есть монополизм, - заметил Александр Кинев, сообщив, что в настоящий момент по рыбным посредникам никаких дел в производстве ФАС нет.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.