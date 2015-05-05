Власти Приморья считают, что "дно мы уже пережили"

На вопросы «Золотого Рога» отвечает вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко

Прошлый год, как известно, принес неожиданные перемены, затронувшие многие отрасли экономики и поставившие на повестку дня вопросы импортозамещения в самых разных сегментах рынка. Ситуация на продовольственном рынке стала едва ли не ключевым вопросом в этой повестке.

О том, какая в ситуация складывается на продовольственном рынке в Приморье и как регион решает задачи по снижению зависимости от импорта, корреспонденту деловой газеты «Золотой Рог» рассказал вице-губернатор Приморского края Сергей СИДОРЕНКО.

- Что происходит сегодня на продовольственном рынке края? Столкнулось ли Приморье с дефицитом каких-либо продуктов питания?

- У меня такое ощущение, что мы некое дно, то есть самое сложное время, уже пережили, когда возникли определенные угрозы, связанные с доступностью ряда продуктов питания для населения. Я сам ходил по магазинам вместе с нашим штабом и видел, что некоторые прилавки были пустые. Была тревога, поскольку не было ясно до конца, насколько мы сможем закрыть потребность и как быстро это все произойдет.

Но справедливости ради хочу сказать, что, наверное, все жители края обратили внимание на то, что этот этап быстро прошел, буквально за месяц-полтора. Произошло замещение. У нас была тревога по поводу того, что мясопереработчики останутся без сырья и мы можем просто получить на рынке дефицит колбасных изделий. А любой дефицит - это взвинчивание цен, это плохая история. И это тоже пережили, и, по нашей оценке, сейчас мы уже входим в тот период, когда ожидается осторожное снижение цен по некоторым товарным позициям. Руководители Ассоциации мясопереработчиков говорят: «Мы это очень сложное время пережили, когда просто покупали сырье лишь бы схватить где-то что-то, теперь мы выстроили все связи, определились с рынками и на сегодняшний день свою ценовую политику выстраиваем на определенный вектор снижения цен».

Конечно, предприятия мясопереработки пересмотрели ассортимент, они начали производить больше продукции среднего ценового сегмента и среднего минус. Они оценивают изменения в спросе и уходят больше в эти сегменты, но при этом несколько корректируют рецептуру. И у нас сейчас на прилавке появились колбасы, например, вареные, по цене даже дешевле, чем до кризисного периода. При этом мы в рамках штаба контролируем качество этой продукции. Нам важно дать людям не только относительно дешевый продукт, но и полезный.

- За счет чего может снизиться цена?

- Во-первых, за счет изменения курса валют. Во-вторых, конкуренция заставляет бороться за покупателя. Дело в том, что Приморский край считается одним из самых продвинутых субъектов Дальнего Востока с точки зрения мясопереработки. Компании борются за этот рынок, проводят акции. На наш рынок входят новые компании, разные, и хорошие, и не очень. И тоже идет борьба. И любая компания, которая заходит, чтобы отбить себе кусок рынка, начинает демпинговать. Естественно, это заставляет искать пути снижения цены и наши компании. При этом гости нашего края отмечают, что самые вкусные сосиски - в Приморье. Это говорит о том, что наши колбасники неплохие профессионалы, есть хорошие технологи, они сохранили рецепты, порой ГОСТовские.

Что касается других товаров, то мы видим, что цена на гречку после взлета пошла заметно вниз. У нас есть поручение губернатора Госпродагентству отслеживать эту позицию, и там регулярно небольшие партии закупаются, чтобы сдерживать рост цены. Госпродагентство доложило, что уже на 20% ниже закупочная цена.

Мы готовим сейчас проект постановления губернатора о возможном фиксировании торговых надбавок, ознакомившись с опытом других субъектов. Документ будет носить рекомендательный характер, и думаю, что для нас, для штаба, он даст возможность поиска механизмов взаимодействия с ритейлерами.

Когда мы на заседании штаба заговорили с представителями ритейла о том, что надо ограничить торговую надбавку по некоторым видам продовольствия, относящимся к социальным, то они нам подробно разложили, из чего складывается надбавка, и объяснили, что она не может быть ниже 21%. Когда продукция сельхозтоваропроизводителей заходит в сеть, она сразу попадает под ставку НДС плюсом в цене. Вот привезли картошку по 20 руб., сразу НДС дает плюс 10%. Кроме того, на базовую стоимость накладывает порядка 6% аренда здания, помещения и т.д., и по некоторым группам товаров, например овощной или картофельной, получается порядка 5% отхода; то есть если они просто хотят работать, не зарабатывая ничего, то ставят торговую надбавку 21%.

Понятно, не вся продукция заходит без НДС, эти 10% спорные. Например, если поступает продукция с молочного комбината, то этих 10% нет, с хлебокомбината - тоже нет. Они идут от сельхозтоваропроизводителя, работающего на едином сельхозналоге. На заседании штаба речь шла о том, что если зафиксировать торговую надбавку на уровне 10%, то это может создать предпосылки для того, чтобы ритейл просто «вымыл» этот вид товара из своего ассортимента.

- Посевная в этом году проходит в новых экономических условиях. С чем столкнулись сельхозпроизводители?

- Посевная в новых условиях для тружеников сельского хозяйства - это, наверное, условие новых возможностей, потому что вошли в этот год с ощущением востребованности продукции, которую мы производим. Востребовано буквально все. В этом году нет крестьян, которые сказали бы: «У меня все лежит, и мне некуда это девать». При этом все, что не продано внутри России, продано за ее пределы. И труженики сельского хозяйства реализовали продукцию по относительно выгодным для себя ценам. Целый ряд предприятий существенно поправили свою экономику. Почти 270 тыс. тонн сои, которые были произведены в прошлом году, реализованы. И если в крае есть хоть одно предприятие, которому некуда что-то продать, я готов подсказать им покупателей, потому что к нам валом идут обращения по этому поводу.

Это происходит не потому, что администрация края такая хорошая. К сожалению, наше участие тут, наверное, минимально. Это сработала курсовая разница рубля и доллара, наша продукция стала конкурентоспособна на мировых рынках. Китай готов у нас скупить все, что мы еще даже не произвели. Наша продукция стала интересна и в Корее, и в соседних субъектах Дальнего Востока РФ, всем стало интересно то, что производится в крае. У крестьян появилось желание производить больше.

По самым скромным оценкам, посевная площадь в этом году «вырастет» примерно на 20 тыс. га и составит 447 тыс. га, т.е. более 5% роста. Это плановый показатель, но мы понимаем, что в действительности он может быть и выше.

Как бы ни было сложно сейчас, на уровне правительства РФ и Приморского края найдены выходы в ситуации этих сумасшедших ставок банков. Минсельхоз принял решение о субсидировании по краткосрочным кредитам, которые предоставляются на посевную под 23-25%. Федерация взяла на себя субсидирование 14,6%. И администрация края готова софинансировать еще порядка 3%. Таким образом, на крестьянина ложиться от 6 до 8%, а это уже вполне подъемный кредит.

В целом, у нас валовый рост по сельскому хозяйству по 2014 году к уровню предыдущего составил порядка 13%. Это хороший показатель. Для сравнения: житница Дальнего Востока Амурская область произвела на 41 млрд руб. продукции, а Приморский край - на 39,5 млрд, и это при том, что у них в три раза больше пашни.

Крестьяне лучше себя чувствуют экономически в этом году. И надо в этих условиях, безусловно, бороться за рынок. Подавляющее большинство предприятий эту ситуацию именно так и оценивают. В прошлом году на эту дату департаментом было подписано 540 соглашений с крестьянами, в этом году - 571 соглашение, то есть количество предприятий, желающих взаимодействовать, участвовать в госпрограмме Приморского края, осуществлять свою деятельность легально, беря на себя определенные обязательства, увеличилось более чем на три десятка к уровню прошлого года. Это хороший показатель, он говорит о том, что взаимоотношения, доверие бизнеса и власти восстанавливаются.

- А рост цен буквально на все, что обеспечивает производство, разве не сказался?

- Конечно, наряду с ростом цен на сельхозпродукцию произошел резкий всплеск цен на некоторые технологические составляющие, прежде всего средства защиты растений. Потому что даже те средства, которые производятся на территории РФ, используют большинство компонентов зарубежного производства. В некоторых технологиях в производстве ряда культур используются и зарубежные семена. Например, мы на 80% в производстве кукурузы зависим от гибридов зарубежной селекции. Это коммерческие гибриды, от которых невозможно получить потомство, так как они расщепляются в первый год. Использовать вторично эти семена нельзя, и мы вынуждены закупать их каждый год. В России тоже есть интересные разработки, мы сейчас активнее начинаем использовать кубанские семена.

- Изменились ли приоритеты государства в развитии сельского хозяйства в новых условиях?

- Определены 5 направлений, по которым предусмотрены меры поддержки, притом такие меры, каких не было раньше со стороны федерального центра, то есть они готовы субсидировать не только процентные ставки по кредитам, привлекаемым на создание проекта, но и 20% затрат на реализацию этого бизнеса. Например, если стоит проект 2 млрд руб., они готовы 400 млн выделять на реализацию этого проекта.

Первое направление - это создание селекционно-генетических центров. Раньше ими занималась наука. Сейчас правительство определило, что этим должен заниматься заинтересованный бизнес с участием науки. Деньги будут направлять не науке, а бизнесу.

Второе направление, чего не было раньше, - это создание федеральной оптовой продовольственной распределительной сети. Утверждены территории для создания пилотных проектов этой сети, это 5 точек по РФ, среди них Владивосток. Сейчас ведутся предпроектные работы, мы все заявки на участие в этой федеральной программе направили. И искренне надеемся, что с созданием этой сети нам удастся оптимизировать многие потоки продовольствия и исключить излишние спекуляции на оптовом рынке.

Что касается еще одного направления - молочного животноводства, - мы рассчитываем, что в край еще две компании войдут с инвестициями в эту отрасль. Четвертое направление - теплицы. Федерация будет выделять достаточно много денег по всей стране на это направление. Пришло осознание, что Россия - северная страна, у нас долгий период холодный, и мы должны позаботиться о самообеспечении свежими овощами, в том числе в межсезонный период. И пятое направление - мясное скотоводство.

Наша задача - интегрироваться во все эти процессы. Сейчас просматриваем, какие проекты у нас могут реально входить в программы. Мы думаем, что четыре-пять проектов у нас будет защищено и они начнут получать федеральную поддержку.

Новый тепличный комбинат, скорее всего, начнет строиться уже в этом году, на площади 20 га, с использованием газа в качестве топлива. Сейчас ведутся проектные работы, и в течение месяца они будут завершены, определена площадка. Эти 20 га нам, по сути, проблему зимнего обеспечения могут закрыть.

- Есть сейчас представление о том, на базе каких хозяйств можно селекционно-генетические центры создать?

- В области молочного животноводства это, прежде всего, «Грин Агро», у нас есть еще четыре племрепродуктора, но это никак не селекционно-генетические центры. Таких центров на территории Дальнего Востока в области молочного животноводства и в области свиноводства нет. Их надо создавать. В этом направлении у нас есть понимание, куда двигаться, есть база, на основе чего это можно создавать.

В области свиноводства будут конкурировать две компании. Это «Русагро» и «Мерси Трейд». В этом году «Мерси Трейд» введет комплекс на 83 тыс. голов, а в сентябре по графику будет завезено поголовье. Комплекс на 36 тыс. голов в июле выходит на проектную мощность. С июля они начинают ежемесячный забой по 3,3 тыс. голов. По сути, с июля следующего года нам только одно предприятие будет давать более 10 тыс. забоя голов свиней. Это удвоение производства по сравнению с тем, что мы имеем сегодня. Через год у нас начинает стройку «Русагро». Создание крупного промышленного свиноводства неизбежно нас ставит перед необходимостью создания генетической базы, которая могла бы здесь это племенное поголовье производить и обеспечивать производство.

- Хотелось бы вернуться к посевной. Вопрос привлечения иностранной рабочей силы в последнее время стал очень острым для некоторых отраслей сельского хозяйства края. Как в этом году складывается ситуация?

- В области рисоводства больших проблем не возникло. Возникла другая проблема: миграционная служба «обнулила» овощеводов. Тем не менее в этой части мы видим определенные варианты решения. Есть возможность в течение года делать дополнительные квоты, и сейчас ряд хозяйств оформляют допквоту. Поэтому я думаю, что острота в этой части будет снята.

В этом году мы ставили задачу квоту не сокращать, поскольку встали перед дилеммой: или сокращать квоты, которые мы три года устойчиво вели к снижению, и с 6,5 тыс. человек вышли на 4,5 тыс., или же начать рисковать потерей производства по каким-то отраслям. В условиях кризиса, задач импортозамещения решили, что нам лучше немножко приостановиться в этом движении. Пусть мы нарушим свой стратегический график по переходу рабочих мест к российским гражданам, но мы исключим риски снижения производства из-за того, что просто не хватило рабочих рук.

- Доступность земли для местных фермеров - еще один острый вопрос. Что-то меняется в этом отношении?

- Землю начали наконец-то изымать у тех, кто на ней не работает. Мы сейчас проводим такую политику в землепользовании: если кто-то землю взял в пользование и ничего на ней не производит, то муниципалитеты могут в пять раз увеличивать ставки земельного налога или арендной платы, т.е. применять ставку не как на землю сельхозназначения, а как на «прочую». Это делается для того, чтобы пришел тот, кто хочет работать.

Муниципалитеты в этом году завершают оформление в муниципальную собственность так называемых невостребованных земельных долей паев. Беспокоит одно: когда муниципалитеты выставляют землю на конкурс, одним из критериев является либо размер арендной платы, либо цены. И появляются иностранные арендаторы через подставных лиц. Это просто беда. Мы, конечно, используем все возможные механизмы для отслеживания этой ситуации. Земельный вопрос во всех странах, регионах непростой, он и у нас, в Приморье, сложный, но здесь земля часто очень востребована, и за нее идет откровенная битва. И, конечно, мы на стороне наших крестьян, российского аграрного бизнеса.

Что касается китайских компаний, есть уже достаточно крупные китайские компании на территории края. При этом они меняют иногда долю собственности, сейчас у ряда компаний появляется уже 51% акций российских, 49% китайских, что дает им право оформлять землю в собственность на эту компанию. Это вызывает определенную тревогу, сейчас мы прорабатываем механизмы, как это все можно реально отслеживать, потому что ситуация не прозрачная и ее не так просто понять. И мы, конечно, ведя переговоры с иностранными инвесторами, говорим о том, что готовы рассматривать их предложения при условии, что они входят в проекты с высокой добавленной стоимостью. Например, получают в аренду землю под создание кормовой базы для собственного молочного животноводства. Ряд китайских компаний откликнулись на это. Не должно быть проектов только под выращивание сои и продажу ее в Китай. Содержите коровушек, доите молочко, которое, кстати, можете реализовать частично здесь, частично в Китае, но при этом в штатной численности вашей компании должно быть не менее 50% местного населения. Вот, собственно, наши требования, они простые и понятные, защищают интересы населения, живущего там. Животноводство - это круглогодичная занятость и это, по сути, утроение добавленной стоимости, когда рубль превращается в три.

- Еще совсем недавно Госпродагентство было ключевым игроком в вопросах обеспечения сельхозпроизводителей необходимыми ресурсами для производства. Потом стало известно, что это предприятие - банкрот. Что сейчас с предприятием и какова теперь будет его роль?

- Предприятие выходит из предбанкротного состояния, там была процедура финансового оздоровления. В апреле должен состояться суд, который рассмотрит предложение по мировому соглашению, и будет принято соответствующее решение. Мы надеемся, что Госпродагентство начинает функционировать.

Госпродагентство должно стать одним из государственных операторов проекта по формированию федеральной оптово-логистической сети со стороны Приморского края. Мы определяем его задачу как формирование или участие в формировании сети производственно-закупочных кооперативов. Госпродагентство будет играть на другом поле, с несколько иными задачами. Оно должно быть в каком-то смысле регулятором, при этом влиять на ценовую политику за счет формирования определенных запасов, резервов на случай возможных всплесков цен на продовольствие. Оно должно работать на принципах самоокупаемости и извлекать прибыль, но не сверхприбыль. Например, если средняя наценка на гречку 30%, то у Госпродагентства она должна быть 8%. Там есть еще ряд иных задач, они обсуждаются пока.

Это не будет та компания, которая занималась благотворительностью на территории края, а потом с трудом собирала долги, копила их и попадала в сложную ситуацию. Тому способствует несколько иная экономическая ситуация. Подавляющее большинство предприятий вышли на самостоятельный этап своего развития, вышли из того состояния, когда катились вниз, и кто-то должен был поддержать их в ситуации этого обвала. Сейчас другие задачи, другой тренд, другая динамика. Отсюда и задачи Госпродагентства несколько иные.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.