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«Небесные фонарики» стали причиной жесткого спора в Приморье
ПРИМОРЬЕ, 5 мая, ZRPRESS. Предпринимателю не удалось добиться в Пятом арбитражном апелляционном суде запрета на использование обозначений nebesniefonariki, «небесные фонарики» в имени сайта и рекламе ответчиков. Решением от 02.05.2012 в удовлетворении требований было отказано полностью.
ООО «Действие положительных эмоций» является обладателем товарного знака «Небесные Фонарики», зарегистрированного в отношении игр, игрушек. В сети Интернет был размещен сайт с доменным именем nebesniefonariki.ru, владельцем которого является ИП Скавыш Е.Л. В мае 2010 года было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Небесные Фонарики».
Считая свои права истинного правообладателя нарушенными, «Действие положительных эмоций» обратилось в суд с требованием обязать ИП Скавыш Е. Л. прекратить использовать обозначения nebesniefonariki, «небесные фонарики» в доменном имени, рекламе, предложении товаров, а ООО «Небесные фонарики» - использование фирменного наименования «Небесные Фонарики» в собственном названии.
Арбитражный суд Приморского края решением от 13.02.2012 г. в удовлетворении исковых требований отказал, поскольку истец не смог доказать, что товары, предлагаемые ответчиками, сходны до степени смешения с продукцией истца, в отношении которых был зарегистрирован товарный знак «Небесные фонарики». Коллегия судей Пятого арбитражного апелляционного суда согласилась с выводами суда первой инстанции, оставив апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.
Постановление вступило в законную силу и может быть обжаловано в предусмотренном законом порядке.
«Золотой Рог».
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