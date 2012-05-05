«Небесные фонарики» стали причиной жесткого спора в Приморье

ПРИМОРЬЕ, 5 мая, ZRPRESS. Предпринимателю не удалось добиться в Пятом арбитражном апелляционном суде запрета на использование обозначений nebesniefonariki, «небесные фонарики» в имени сайта и рекламе ответчиков. Решением от 02.05.2012 в удовлетворении требований было отказано полностью.

ООО «Действие положительных эмоций» является обладателем товарного знака «Небесные Фонарики», зарегистрированного в отношении игр, игрушек. В сети Интернет был размещен сайт с доменным именем nebesniefonariki.ru, владельцем которого является ИП Скавыш Е.Л. В мае 2010 года было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Небесные Фонарики».

Считая свои права истинного правообладателя нарушенными, «Действие положительных эмоций» обратилось в суд с требованием обязать ИП Скавыш Е. Л. прекратить использовать обозначения nebesniefonariki, «небесные фонарики» в доменном имени, рекламе, предложении товаров, а ООО «Небесные фонарики» - использование фирменного наименования «Небесные Фонарики» в собственном названии.

Арбитражный суд Приморского края решением от 13.02.2012 г. в удовлетворении исковых требований отказал, поскольку истец не смог доказать, что товары, предлагаемые ответчиками, сходны до степени смешения с продукцией истца, в отношении которых был зарегистрирован товарный знак «Небесные фонарики». Коллегия судей Пятого арбитражного апелляционного суда согласилась с выводами суда первой инстанции, оставив апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.

Постановление вступило в законную силу и может быть обжаловано в предусмотренном законом порядке.

«Золотой Рог».