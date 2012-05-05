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Верфь для сборки судовых корпусов в Большом Камне сдадут в этом году
ПРИМОРЬЕ, 5 мая, ZRPRESS. Дальневосточный завод «Звезда», который входит в состав ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», намерен до конца 2012 года сдать первую очередь новой верфи.
В этом смог убедиться лично врио первого вице-губернатора Приморья Сергей СИДИРОВ, который посетил градообразующее для Большого Камня предприятие. На базе «ДВЗ «Звезда» создается новое корпусообрабатывающее производство мощностью 45 тысяч тонн обрабатываемого металла в год, что позволит строить суда дедвейтом до 50 тысяч тонн. Кроме того, начаты работы по проектированию второй очереди корпусообрабатывающего производства. Новая верфь на юге Приморья станет самой современной в регионе, а Большой Камень получит новые высокотехнологичные рабочие места, обещает заместитель генерального директора ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» Владимир ЦЫБИН.
Между тем здесь уже думают о специалистах и кадрах для будущей верфи. Сейчас на заводе «Звезда» трудится 3761 человек, фактическая ежемесячная зарплата составляет 27 тысяч рублей, а у высококвалифицированных работников - 39630 рублей. Предприятие активно принимает на работу специалистов с высшим образованием, а для выпускников, имеющих среднее профессиональное образование, рабочие места сохраняются на период службы в армии. Кроме того, в скором будущем для молодых сотрудников планируется построить новое общежитие.
Надежда ВОРОНЦОВА, «Золотой Рог».
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