www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.77 р. 100 JPY: 59.44 р.
EUR: 77.08 р. 10 CNY: 96.4 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Верфь для сборки судовых корпусов в Большом Камне сдадут в этом году

05 Мая 2012, 13:39 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 5 мая, ZRPRESS. Дальневосточный завод «Звезда», который входит в состав ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», намерен до конца 2012 года сдать первую очередь новой верфи.

В этом смог убедиться лично врио первого вице-губернатора Приморья Сергей СИДИРОВ, который посетил градообразующее для Большого Камня предприятие. На базе «ДВЗ «Звезда» создается новое корпусообрабатывающее производство мощностью 45 тысяч тонн обрабатываемого металла в год, что позволит строить суда дедвейтом до 50 тысяч тонн. Кроме того, начаты работы по проектированию второй очереди корпусообрабатывающего производства. Новая верфь на юге Приморья станет самой современной в регионе, а Большой Камень получит новые высокотехнологичные рабочие места, обещает заместитель генерального директора ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» Владимир ЦЫБИН.

Между тем здесь уже думают о специалистах и кадрах для будущей верфи. Сейчас на заводе «Звезда» трудится 3761 человек, фактическая ежемесячная зарплата составляет 27 тысяч рублей, а у высококвалифицированных работников - 39630 рублей. Предприятие активно принимает на работу специалистов с высшим образованием, а для выпускников, имеющих среднее профессиональное образование, рабочие места сохраняются на период службы в армии. Кроме того, в скором будущем для молодых сотрудников планируется построить новое общежитие.

Надежда ВОРОНЦОВА, «Золотой Рог».

Автор: Надежда Воронцова
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru