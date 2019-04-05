Инвестор покидает Артем

Приморская компания ООО «Стройдеталь» обвиняет администрацию

города в срыве строительства высотного жилого комплекса

Приморский арбитражный суд в сентябре прошлого года обязал муниципальное образование Артемовский городской округ выплатить ООО «Стройдеталь» 12 733 056 рублей убытков в связи с расторжением договора аренды на земельный участок, на котором компания планировала построить многоэтажный жилой комплекс для сотен семей жителей города. Еще 80 129 рублей город обязан был заплатить за расходы компании на уплату государственной пошлины по поданному иску. Пятый арбитражный апелляционный суд в декабре минувшего года решение краевого арбитражного суда оставил без изменений, а апелляционные жалобы со стороны администрации города без удовлетворения.

Как сообщили в администрации Артемовского ГО, финансовому управлению руководством города в соответствие с решением Арбитражного суда Приморского края поручено в течение трех месяцев возместить компании определенные решением суда суммы. Город еще надеется на кассацию, но деньги на исполнение решения суда уже предусмотрены в бюджете Артема этого года. В администрации города газете «Золотой Рог» были обещаны ответы по сути проблемы – почему привлеченный в город инвестор вынужден разрывать договор аренды и уходить с территории, на которой мог осуществить крупный взаимовыгодный проект.

В самой компании ООО «Стройдеталь» не скрывают своего разочарования по поводу того, что пришлось отказываться от своих планов в отношении Артема, тем более, что уже после двух лет судебных тяжб ООО «Стройдеталь» было готово официально отказаться от взыскания с администрации причиненных убытков взамен на выделение аналогичной площадки под строительство. В ответ – молчание администрации, подтверждающее нежелание видеть у себя строителей-инвесторов. Убытки признанные судом – это только часть «айсберга» затрат, которые компания понесла. Был сделан проект, произведены и завезены на стройплощадку строительные конструкции, два года оплачивались услуги юристов. Однако подготовительная к строительству жилого комплекса работа была прекращена по причине того, что при формировании земельного участка на торги, ответственные лица администрации случайно или нет разместили новый участок в две разные зоны – одна часть предназначена для высотного жилищного строительства, а другая часть находится в зоне, где можно строить дома высотой только до трех этажей.





Пикантность ситуации заключается в том, что арендный участок с кадастровым номером 25:27:030104:5034 под строительство многоэтажного жилого комплекса сформировала сама администрация городского округа Артем. В конце 2014 года она же приняла решение об организации и проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды этого незастроенного земельного участка, предназначенного для комплексного освоения в целях жилищного строительства. В начале 2015 года между городом и ООО «Строитель» как победителем конкурса был заключен договор аренды этого участка для строительства многоэтажных домов.

Стоит отметить, что разыгранный на городском аукционе участок находится всего в нескольких сотнях метров от первых в истории Артема 25-этажек ЖК «Артемовские высоты». То есть будущее этой городской территории однозначно «потянулось в небо». И проект ООО «Стройдеталь» это учитывал. При этом суд отметил такой нюанс, что для земельных аукционов формирование единого участка из участков разного зонирования незаконно.

Впрочем, когда игрался аукцион, данного нарушения вроде бы еще и не было. Как отмечают в компании, это уже после аукциона по прямому указанию на тот момент первого заместителя руководителя города Александра АВДЕЕВА границы территориальных зон на данной территории были изменены, в результате чего земельный участок оказался одновременно в двух территориальных зонах. В итоге земельный участок под задуманный ООО «Стройдеталь» проект оказался непригоден. Попытки компании цивилизованными методами вернуть его полностью в зону Ж-1 оказались тщетны.





В итоге компания была вынуждена два года судиться с администрацией города, отказаться от строительства жилья для его жителей, и взыскивать с бюджета города почти 13 миллионов рублей реальных убытков.

Руководитель компании отметил, что, по его мнению, с такими руководителями-чиновниками, как в Артеме, Приморье вряд ли в перспективе сможет претендовать на роль регионов страны, лидирующих по инвестиционной привлекательности. Он же сказал: «Мы всегда будем отставать от других, если у нас будут такие хозяйственники. Я считаю, что подобные люди в силу своих качеств не должны занимать высокие государственные должности. В первую очередь они заботятся о своем кармане, а не о населении своего города или района и его привлекательности для бизнеса. И этим они подводят наш край в целом».

На фото: Инвестор активно готовил площадку к строительству жилых домов, но строить ему не дали

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.