Спецтехника вышла на Русский остров

Спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» сейчас ведёт свою работу на острове Русский. Здесь дорожники нарезают кюветы и грейдируют дорогу, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.



В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказали, что на объекте трудятся сразу несколько единиц техники. Для отвода поверхностных вод нарезают кюветы, а само дорожное полотно грейдируют и выравнивают.



«В эти часы параллельно ведётся разработка грунта в карьере для дальнейшей подсыпки и выравнивания дороги», - добавили дорожники.



Отметим, что автогрейдеры уже прошли от Подножья до Шигино, а сейчас работаю на участке от Шигино до КЭТ.



Фотографии предоставлены управлением дорог и благоустройства.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.