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Спецтехника вышла на Русский остров
Спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» сейчас ведёт свою работу на острове Русский. Здесь дорожники нарезают кюветы и грейдируют дорогу, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказали, что на объекте трудятся сразу несколько единиц техники. Для отвода поверхностных вод нарезают кюветы, а само дорожное полотно грейдируют и выравнивают.
«В эти часы параллельно ведётся разработка грунта в карьере для дальнейшей подсыпки и выравнивания дороги», - добавили дорожники.
Отметим, что автогрейдеры уже прошли от Подножья до Шигино, а сейчас работаю на участке от Шигино до КЭТ.
Фотографии предоставлены управлением дорог и благоустройства.
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