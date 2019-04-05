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Самый масштабный музейный проект будет создан в Приморье по поручению Путина
05 Апреля 2019, 10:45 | Приморье
"Никто никогда раньше в мире не создавал музея, который объединил бы филиалы четырех центральных музеев"
Вопросы строительства уникальных культурных объектов, а также развитие музейной отрасли в регионе губернатор Приморья Олег Кожемяко обсудил с генеральным директором Государственной Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как отметила гендиректор одного из ведущих музеев страны, в рамках своего визита она примет участие в публичной дискуссии «Культура. Локальное, универсальное, новое», где вместе с директором Приморской картинной галереи Аленой Даценко, директором Музея Арсеньева Виктором Шалаем, а также почти с сотней зарегистрировавшихся представителей общественности обсудит роль культуры в жизни общества и значение музеев и культурных центров, в частности создаваемого в настоящее время на территории Приморья масштабного проекта.
«Никто никогда раньше в мире не создавал музея, который объединил бы филиалы четырех центральных музеев. При этом мы включаем туда и Приморскую картинную галерею, которая станет пятым участником этого центра. Одновременно, мы очень серьезно прорабатываем наши планы здесь, вместе с галереей и музеем Арсеньева», – отметила она.
Олег Кожемяко подчеркнул, что на этапе подготовки важно уделять время образовательной части: проводить лекции, мастер-классы известных профильных специалистов. Он предложил музею совместно с краевым департаментом образования и науки и ведущими вузами региона разработать и провести цикл лекций для школьников, которые позволят не только расширить кругозор юных жителей Приморья, но и показать им новое перспективное направление для дальнейшей работы. Уже завтра, 5 апреля, состоится презентация совместной образовательной программы ДВФУ и Государственной Третьяковской галереи «Арт-менеджмент и музейное кураторство». Запуск образовательной программы обусловлен необходимостью подготовки высококвалифицированных специалистов в области музейного дела для строящегося в Приморье многофункционального культурного центра.
Напомним, в Приморье по поручению Президента России Владимира Путина реализуется проект по созданию двух комплексов: театрально-образовательного и музейно-выставочного, куда войдут ведущие культурные учреждения страны. Проектирование и строительство двух объектов ведется за счет средств инвестора – Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие».
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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