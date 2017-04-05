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"Ростелеком" в Приморском крае проводит акцию "Попробуй Женский мир"

05 Апреля 2017, 15:33 | Приморье

Весенний подарок для женщин от «Ростелекома» – подписка «Женский мир». Пользователи «Интерактивного ТВ» могут подключить подписку «Женский мир» и смотреть тематические программы бесплатно в течение 30 дней.

«Женский мир» включает 32 программы и более 900 роликов о моде, красоте, воспитании детей, кулинарии, фитнесе и хобби от известных блогеров и звезд ТВ.

Принять участие в акции можно до 31 мая включительно. Предложение действует для клиентов, у которых не была подключена данная подписка до начала акции. После окончания промо-периода стоимость услуги составит 150 рублей.

«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. «Ростелеком» предлагает своим пользователям более 220 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе свыше 80 в HD-формате.

Существенное преимущество услуги – широкий спектр дополнительных интерактивных сервисов: электронная программа передач (с функцией напоминания), «Караоке» (исполнение любимых музыкальных композиций). Услуга «Родительский контроль» позволяет настроить просмотр для ребенка в зависимости от его возраста. Сервис «Управление просмотром» предоставляет различные интерактивные возможности: поставить передачу на паузу, идущую даже в прямом эфире и возобновить просмотр позже. Также благодаря данному сервису можно посмотреть уже вышедшие в эфир программы из архива за три дня.

Получить подробную информацию об услугах компании, уточнить техническую возможность подключения и оставить заявку можно на сайте компании www.rt.ru, по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, а также в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Ростелеком 



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Комментарии

  • Р”РІРѕРµС‘ 20:11, 05.04.2017#

    Самая левая компания . полный отстой . кусокгавна.

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