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"Ростелеком" в Приморском крае проводит акцию "Попробуй Женский мир"
Весенний подарок для женщин от «Ростелекома» – подписка «Женский мир». Пользователи «Интерактивного ТВ» могут подключить подписку «Женский мир» и смотреть тематические программы бесплатно в течение 30 дней.
«Женский мир» включает 32 программы и более 900 роликов о моде, красоте, воспитании детей, кулинарии, фитнесе и хобби от известных блогеров и звезд ТВ.
Принять участие в акции можно до 31 мая включительно. Предложение действует для клиентов, у которых не была подключена данная подписка до начала акции. После окончания промо-периода стоимость услуги составит 150 рублей.
«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. «Ростелеком» предлагает своим пользователям более 220 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе свыше 80 в HD-формате.
Существенное преимущество услуги – широкий спектр дополнительных интерактивных сервисов: электронная программа передач (с функцией напоминания), «Караоке» (исполнение любимых музыкальных композиций). Услуга «Родительский контроль» позволяет настроить просмотр для ребенка в зависимости от его возраста. Сервис «Управление просмотром» предоставляет различные интерактивные возможности: поставить передачу на паузу, идущую даже в прямом эфире и возобновить просмотр позже. Также благодаря данному сервису можно посмотреть уже вышедшие в эфир программы из архива за три дня.
Получить подробную информацию об услугах компании, уточнить техническую возможность подключения и оставить заявку можно на сайте компании www.rt.ru, по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, а также в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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