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Дороги на острове Русском приводят в порядок

05 Апреля 2017, 15:10 | Приморье

На дороги острова Русского во Владивостоке вышла специализированная техника – автогрейдеры, экскаваторы, самосвалы. В настоящее время на объекте ведется нарезка кюветов для отвода поверхностных вод, осуществляются грейдерование дорожного полотна и подсыпка грунтом.

По словам заместителя начальника городского управления дорог и благоустройства Максима АКУЛЬШИНА, с наступлением весны начинается оттаивание дорожного полотна, под воздействием автомобильного транспорта оно размягчается, и на поверхности дороги образуются выбоины и «гребенка». Поэтому сначала на объект вышла техника для нарезки кюветов, и был осуществлен отвод воды с наиболее проблемных участков.

Нарезка кюветов будет выполнена на всем протяжении дороги с обеих сторон. А по мере оттаивания слоев дорожного полотна выполняются подсыпка и его профилирование для обеспечения максимальной ровности дороги. Контроль за работой подрядной организации ООО «Владтехника» ведут сотрудники городского управления дорог и благоустройства, АТУ Фрунзенского района и жители острова.

Как отметили в управлении дорог и благоустройства, проводить работы по восстановлению профиля дороги до наступления весны было категорически запрещено. Профилирование полотна по мерзлому грунту могло привести к еще более худшим последствиям – образованию глубоких ям и провалов.

Напомним, администрация Владивостока разработала проект реконструкции дорог острова Русского, который предполагает строительство полноценной асфальтобетонной дороги – с водоотведением, освещением и другой необходимой инфраструктурой. Однако реконструкция может начаться только после того, как земля будет передана в муниципальную собственность.

Администрация города не раз обращалась с официальными письмами о передаче в муниципальную собственность земельных участков, необходимых для строительства дороги. В настоящее время соответствующие официальные письма вновь направлены в ряд федеральных ведомств.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ремонт  дороги 



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