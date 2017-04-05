Во Владивостоке озаботились продовольствием

Приморские производители проявили к международной выставке меньше интереса, чем обычно

Выставка «Дальагро. Продовольствие», проходившая на прошлой неделе в Приморском конгрессно-выставочном центре «Терминал Экспо», сменила не только свои традиционные площадки в черте города, но и существенно скорректировала программу, включив в нее деловую часть. Участники на этот раз получили возможность вести переговоры в формате В2В, а «Центр закупок», организованный прямо на выставке, стал той площадкой, которая должна помочь поставщикам и покупателям наладить взаимовыгодное сотрудничество.

В работе выставки приняли участие более 70 компаний из разных городов России и зарубежных стран - Китая, Республики Корея, Новой Зеландии и Шри-Ланки. Одним из основных ее отличий от предыдущих выставок было заметное преобладание «приезжих» компаний. Приморские же производители на этот раз проявили гораздо меньше интереса, чем обычно. Собственно, сокращение числа участников с приморской пропиской – это набирающий силу тренд последнего времени. Уже прошлый год ясно показал, в какую сторону меняется состав мероприятия. В этом же году, пожалуй, впервые отсутствовали целые отрасли, например молочная.

Но не только продукции молокоперерабатывающих предприятий не оказалось на выставке - почти полностью отсутствовала хлебопекарная отрасль, а также кондитерская. Тот совсем небольшой ассортимент, который предложили единичные мелкие производители, например печенье предприятия Михайловского райпо, входящего в систему Крайпотребсоюза, или хлеб из рисовой муки южнокорейского производителя, не меняли принципиально картины. Хлебозаводов из городов и районов края не было на этот раз. Не было заметно и продуктов известных приморских рыбопереработчиков. Вероятно, их место заняли поставщики якутской рыбы, а также хабаровские производители копченой рыбы.

Зато появилась площадка для сельскохозяйственной техники, позволившая показать ее не только на картинке. Традиционно выставку посетили также российские компании, предлагающие различные препараты для сельхозпроизводства, удобрения, средства защиты растений и т.д. И даже недавно созданный в стране Союз экспортеров сельхозпродукции (новая независимая некоммерческая организация) принял участие в ее работе. По словам президента Союза Сергея ГРИГОРЬЕВА, целью приезда стал поиск новых членов организации на Дальнем Востоке.

- Здесь можно организовать как производство, так и упаковку, и тут же сразу транспорт – все в одном месте, - говорит Сергей Григорьев. - Это не Урал или Алтай, от которого довольно далеко находятся экспортные коридоры. На сегодняшний день на Урале, на Алтае скопилось достаточно большое количество сельхозпродукции, которую просто невозможно вывезти, так как не получается уложиться в экспортную цену из-за транспортных тарифов. А у вас здесь все же логистика позволяет решать быстро проблемы с экспортом. Сельхозпроизводители, став членами нашего Союза, получат возможность участия в международных выставках, им будет предоставлена консультационная помощь, они получат также возможность участвовать на электронной торговой площадке, которая будет на нашем сайте. Конечно, сейчас создан Российский экспортный центр, который направлен на те же цели, но только это большая организация, которой, наверное, больше интересно работать с такими крупными компаниями, как «Мираторг», «Русагро» и т.д. А вот мелкие предприятия интересны государству в общем. Но с точки зрения организации для них всех мелких процессов государству просто не справиться. Мы будем представлять намного шире мелкие предприятия на выставках, чем это делает, например, Минсельхоз РФ.

На выставку прибыли шесть официальных делегаций из КНР. Генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь в приветственной речи к участникам во время церемонии открытия отметил, что сейчас в Китае уже появились электронные торговые площадки, специализирующиеся на продаже российских товаров. В крупнейшем китайском интернет-магазине «Таобао» также запущен российский павильон, где главным образом продается сельскохозяйственная продукция. Он привел данные российской статистики о том, что в 2016 году импорт Приморского края китайских фруктов и овощей составил 11% от общего объема импорта, достигнув $200 млн. Во Владивостоке повсеместно представлена китайская сельскохозяйственная продукция. В то же время в Китае повышенным спросом пользуются экологически чистые продукты питания.

«Приморский край занимает особенное положение на Дальнем Востоке России. Обширная территория, богатая земельными и водными ресурсами, дает исключительно благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Сотрудничество Приморского края в сфере сельского хозяйства имеет не только большие перспективы, но и уже ощутимый результат». Вместе с развитием торговли сельскохозяйственной продукцией также непрерывно ведется работа по таким направлениям сотрудничества, как растениеводство, глубокая переработка продукции. Все это в полной мере позволяет использовать преимущества обеих сторон с тем, чтобы продолжать взаимодействие по ключевым отраслям сельского хозяйства», - сказал генконсул.