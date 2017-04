Блокпакет Дальневосточной энергетической компании сменил офшорную прописку

Миллиардер из первой десятки российского списка Forbes заменил номинального владельца 34% акций энергокомпании

Кипрская компания Donalink Ltd. (Кипр) вышла из уставного капитала ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК). Ранее кипрскому офшору по праву прямого самостоятельного распоряжения принадлежало 34,02% голосующих акций ПАО «ДЭК (5 млрд 859 млн 359 тыс. 525 штук). Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», начиная с 14 марта его доля равна нулю.

В тот же день компания Linea Ltd. (Бермудские острова) получила право прямого самостоятельного распоряжения 34,02% голосующих акций ПАО «ДЭК» (до этого - ноль).

Компании Linea Ltd. и Donalink Ltd. аффилированы с совладельцем ОАО «СУЭК» Андреем МЕЛЬНИЧЕНКО (в 2017 году занял 89-е место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes с состоянием в $3,2 млрд, 9-е место - среди российских миллиардеров). В разные годы данные офшоры прямо или косвенно управляли крупными пакетами акций российских и европейских компаний. В частности, Мельниченко через Linea Ltd. контролирует ОАО «СУЭК» и группу «Еврохим».

ПАО «ДЭК» работает в составе ПАО «РАО ЭС Востока» («дочка» ПАО «РусГидро»), является гарантирующим поставщиком и единым закупщиком электроэнергии во II неценовой зоне. ДЭК ежегодно поставляет потребителям на розничном рынке электроэнергии более 23 млрд кВт.ч, из этого объема около 25% отпускается населению. Также ДЭК осуществляет корпоративное и стратегическое управление собственными активами - АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК), ремонтно-сервисными и непрофильными дочерними и зависимыми обществами. По данным на 1 января 2017 года, контрольный пакет акций (51,03%) ПАО «ДЭК» принадлежал ПАО «РАО ЭС Востока».

Досье "Золотого Рога": ПАО «ДЭК» в 2016 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 609,9 млн рублей против чистого убытка в 1,09 млрд рублей в 2015 году. Выручка энергокомпании в минувшем году возросла на 10%, до 77,5 млрд рублей. Дебиторская задолженность ПАО сократилась с 8 млрд 363,879 млн рублей на 31 декабря 2015 года до 8 млрд 208,597 млн рублей на 31 декабря 2016 года. Основными должниками компании являются: КГУП «Примтеплоэнерго» - 516 млн рублей, ОАО «Амурметалл» (Комсомольск-на-Амуре) - 425,328 млн рублей, ПАО «Интер РАО ЕЭС» - 104,743 млн рублей.

«Примтеплоэнеро» клятвенно обещает…

В начале марта стало известно, что «Примтеплоэнерго» обязалось к концу 2017 года сократить текущую задолженность перед энергетиками до 177 млн рублей. В рамках соответствующих договоренностей соглашения стороны подписали график планируемых начислений и оплат на 2017 год за потребленную ранее электрическую энергию.

Ранее энергетики заявляли о планах ограничить подачу электроэнергии 20 административно-хозяйственным и вспомогательным объектам «Примтеплоэнерго» за долг в 503,2 млн рублей.

«После прошедшего в январе заседания комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края, нам удалось согласовать порядок оплаты, который устраивает обе стороны. Данный график направлен в администрацию Приморского края, где по распоряжению губернатора создана рабочая группа по урегулированию задолженности и мониторингу ситуации на данном предприятии», - пояснил заместитель гендиректора ПАО «ДЭК» по сбыту Сергей ХИТУН.

Энергокомпания уже получила всю сумму платежа, предусмотренного соглашением в феврале, второй транш в размере 50 млн рублей должен был поступить в марте. При этом соглашение предусматривает, что ДЭК приостановит меры принудительного взыскания задолженности в случае соблюдения «Примтеплоэнерго» графика, а также надлежащего контроля его исполнения со стороны рабочей группы при администрации края.

Таким образом, ДЭК не будет вводить ограничительные санкции в отношении объектов предприятия, а оплата пеней за просрочку рассмотрена в индивидуальном порядке.

Местному углю мало сбыта

Отметим, что в Приморье Андрей Мельниченко через кипрскую SUEK Ltd контролирует «Приморскуголь», крупнейшее угледобывающее предприятие в Приморском крае. Среднегодовая производственная мощность угледобывающих предприятий АО «Приморскуголь» в 2015 году равнялась 4,5 млн тонн угля в год. Уровень ее освоения составил 96,6%.

«На дальнейшую перспективу АО «Приморскуголь» предусматривает поддержание добычи бурого угля на уровне, определяемом спросом на уголь в пределах Приморского края. Для выпуска указанной угольной продукции и оказания услуг производственного характера используются все имеющиеся производственные основные средства и нематериальные активы. Сдерживающим фактором по увеличению объема добычи бурого угля остается рынок сбыта», - говорится в материалах компании. Среди основных проблем угольщики также отмечали износ основных фондов (в первую очередь - оборудования) и отработку угленосных площадей, имеющих наиболее благоприятные условия залегания пластов и ухудшение условий залегания оставшихся запасов угля.

На прошлой неделе Федерация профсоюзов Приморского края (ФППК) сообщила, что до конца года «Приморскуголь» сократит в своих филиалах более 300 шахтеров из-за низкого спроса на уголь на местном рынке. В частности, 218 человек сокращает «Шахтоуправление «Восточное» - единственное градообразующее предприятие в местном поселке Липовцы. Шахта ликвидируется из-за нерентабельности добычи угля. Без работы могут остаться и 90 шахтеров разрезоуправления «Новошахтинское».

«Люди предупреждены, руководство пытается им помочь, но из-за сокращения объемов добычи угля в крае трудоустраивать их некуда. И сегодня краевая власть, как никогда, должна сосредоточить внимание на отрасли и ее проблемах», - заявил лидер Росуглепрофа в Приморье Евгений КОЗАКОВ, слова которого приводит ФППК.

По мнению профлидера, необходимо сохранить квалифицированные кадры, совместно с администрацией края разработать мероприятия социальной защиты и трудоустроить высвобождающихся людей.

«Решать эту проблему нужно комплексно. «Приморскуголь» не просит денег, нужно дать ему возможность нормально и в полную силу работать по тем договорам, которые были заключены ранее, и он сам снимет социальную напряженность на рынке труда. Для этого нужно исполнять решение губернатора - переводить котельные края на твердое топливо и ограничивать реализацию сторонних углей в крае», - считает Козаков.

Положение дел в угольной отрасли уже обсуждалось с участием руководства администрации Приморья. На этой встрече генеральный директор АО «Приморскуголь» Александр ЗАНЬКОВ подчеркнул, что предприятие честно платит все налоги, реализует не одну социальную программу на уровне края, но при этом вынуждено сокращать людей.

«Причина - нет сбыта продукции. Поскольку проблема касается всех филиалов компании, то возможности предоставить людям новые рабочие места нет. Трудоустройство шахтеров вахтовым методом в соседнем Хабаровском крае проблемы не решает», - сказал глава «Приморскугля».

В январе в составе «Приморскугля» уже был создан специализированный участок по ремонту и обслуживанию горношахтного и горнотранспортного оборудования «Ургальский». Рабочие, высвобожденные с шахтоуправления «Восточное», будут заняты ремонтом и обслуживанием горно-шахтного и горнотранспортного оборудования, его монтажом и демонтажем, ремонтом и обслуживанием обогатительной фабрики», - сообщает пресс-служба администрации региона. Еще часть рабочих трудоустроят на новом участке угледобычи на Липовецком месторождении.

Не тот масштаб

В начале года Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (Дальнедра) признал «Приморскуголь» победителем аукциона на право разведки и добычи каменного угля на участке «Некковый» Липовецкого каменноугольного месторождения в Приморье.

«Приморскуголь» предложил за лицензию наибольшую цену в размере 6,38 млн рублей при начальном разовом платеже 5,8 млн рублей. Право пользования недрами выдается на 20 лет.

Досье "Золотого Рога": Участок «Некковый» площадью 5,67 кв. км расположен на территории Михайловского и Октябрьского районов, в наиболее обжитой части Приморского края, в 40 км к северо-западу от Уссурийска и в 6 км к востоку от поселка Липовцы. Запасы участка оцениваются по категории С1 - 791 тыс. тонн, С2 - 3 млн 338 тыс. тонн, прогнозные ресурсы Р1 - 2,94 млн тонн. Предприятия «Приморскугля» разрабатывают Павловское буроугольное месторождение и Липовецкое месторождение Раздольненского каменноугольного бассейна. Единственным акционером АО является SUEK Ltd.

Как пояснил Евгений Козаков, мероприятия, необходимые для начала работ по вскрытию и последующей отработки запасов угля, идут по плану, и уже к концу года начнется собственно добыча, но новый участок сможет принять не более 60 человек.

Досье "Золотого Рога":

Андрей Мельниченко родился в Гомеле 8 марта 1972 года. Отец Андрея – ученый-физик, по его стопам пошел и сын. У Мельниченко была склонность к точным наукам. После того, как он выиграл олимпиаду по физике, его взяли в самую престижную физико-математическую школу СССР. Мальчик переехал учиться в Москву.

В начале 90-х учился на физфаке МГУ и организовал в общежитии университета, где жил, валютный обменный пункт. Весной 1993 года зарегистрировал финансово-кредитную компанию «МДМ» и получил лицензию. Сначала точки обмена появились в Москве, затем - в Санкт-Петербурге и Новосибирске. К концу года «МДМ» получила банковскую лицензию.

В 1997 году МДМ Банк и Сергей ПОПОВ (№20 в списке российского Forbes) на паритетной основе создали компанию, которая в 2000-2002 годах приобрела ряд производственных активов, на базе которых были созданы СУЭК, ТМК и «Еврохим». Совокупные инвестиции партнеров в то время составили около $1 млрд. В настоящее время Андрею Мельниченко принадлежат контрольные пакеты акций СУЭК (92,2%), «Еврохима» (90%), Сибирской генерирующей компании (92,2%).