Карты "Мир" обретут "кешбэки" и лояльность

Начальник Управления платежных систем и расчетов Дальневосточного ГУ Банка России Олег Белохон раскрыл все секреты российской платежной системы

Национальная платёжная система «Мир» создана 23 июля 2014 года, о выпуске первых платежных карт «Мир» Банк России и Национальная система платежных карт (НСПК) объявили в декабре 2015 года. Сегодня почти 100% российских банков стали участниками НСПК, к данной системе активно присоединяются не только крупнейшие, но и региональные банки. Предполагается, что кобейджинговые проекты и программы лояльности окажут влияние на повышение популярности нового для рынка продукта.

В интервью Деловой газете «Золотой Рог» начальник Управления платежных систем и расчетов Дальневосточного ГУ Банка России Олег БЕЛОХОН рассказал о ходе развития платежной системы «Мир» в регионе, а также о поправках в закон «О национальной платежной системе», которые инициируют активную выдачу карты «Мир» бюджетникам и пенсионерам.

- Как известно, оператором платежной системы «Мир» является НСПК, 100% акций которой принадлежит Центральному банку РФ. Что сегодня можно сказать о первых результатах работы данной системы?

- Сегодня действительно можно говорить о первых итогах. Приморский край вошел в список российских регионов с наибольшим количеством операций по картам национальной платёжной системы «Мир». По данным НСПК, за январь 2017 года в Приморье совершено более 21 тысячи транзакций с использованием карт «Мир». Этот результат стал 11-ым среди российских регионов.

В целом в России выдано 3 млн карт национальной платежной системы «Мир», на Дальнем Востоке уже эмитировано около 30 тыс. таких карт (данные на 1 января 2017 года). Как видите, задан значительный темп для развития. Хотя объемы выпуска карт национальной платежной системы пока не сопоставимы с аналогами международных платежных брендов. Так, на 1 января 2017 года в ДФО доля карт «Мир» пока равна 0,3% от общего количества карт, имеющихся на сегодняшний момент у дальневосточников, а это более 10 млн штук. Подобная статистика отражает и общероссийскую ситуацию: на нашем рынке действует 254 млн карт, из которых 1,6 млн, или 0,6% от общего количества эмитированных, это карты «Мир» (на 1 января 2017 года).

Объяснить пока небольшое количество эмитированных карт можно тем, что национальная платежная система «Мир» сегодня не ставит в качестве первоочередной задачи их массовый выпуск. Банк России также не является инициатором масштабной эмиссии, но проводит мониторинг данного процесса. Сегодня мы говорим о необходимости настройки технологической инфраструктуры банков для принятия карты данной платежной системы, или как мы называем данный процесс — раскрытие платежной инфраструктуры кредитных организаций к приему карт «Мир». Проще говоря, сначала банкоматы и электронные терминалы в торгово-сервисной сети должны «научиться» принимать карты «Мир» без осложнений, а уже затем должен начаться массовый выпуск карт.

- Какие трудности пришлось пройти в ходе внедрения карты «Мир»?

- Как известно, уже идет активная эмиссия карт «Мир» и их обслуживание. На сегодняшний день практически 100% банкоматов на Дальнем Востоке и в Приморском крае в частности принимают карты платежной системы «Мир». Некоторые сложности присутствуют у небольших региональных банков, не все еще стали участниками НСПК, где-то возникли сложности с настройкой программного обеспечения банкоматов и терминалов, расположенных в отдаленных населенных пунктах Дальнего Востока. Но в крупных региональных центрах банковская инфраструктура уже полностью готова к приему карт «Мир». Во многом такие показатели обеспечены работой региональных филиалов крупнейших кредитных организаций России.

Если говорить конкретно о ДФО, где из 18 региональных кредитных организаций Дальнего Востока 16 владеют инфраструктурой для приема пластиковых карт, то здесь 12 банков уже являются участниками НСПК, еще 2 сахалинских банка подали заявки на вступление в систему, две кредитные организации из Хабаровского края работают в этом направлении. Банки Приморского края присоединились к системе одними из первых, и сегодня их инфраструктура полностью открыта для эмиссии и эквайринга карт ПС «Мир». В тройке регионов-лидеров по эмиссии карт «Мир» в ДФО сегодня Приморье — здесь уже выпущено 14 тыс. карт (80% из которых выдано крупнейшими банками страны), Хабаровский край – 8 тыс. карт, Республика Саха (Якутия) – 3 тыс. карт.

Сумма среднего чека операций по картам «Мир» в Приморье при этом в январе составила 232 рубля. Кстати, интересный факт приводят эксперты рынка: если средняя сумма расчетов снижается, значит карту чаще используют для ежедневных расчетов. Если же средний чек высок, то пластиковую карту применяют для более дорогих покупок.

- Каковы расходы коммерческих банков на подключение к НСПК? И в чем состоит суть льготы на плату за настройку базовой конфигурации, которую хотят вменить в текущем году для банков?

- Для банков вступительный взнос за вход в платежную систему «Мир» отсутствует, другие тарифы находятся в открытом доступе и опубликованы на сайте http://mironline.ru. Они дешевле, чем те, что предлагают международные системы. Первоначальный взнос за настройки оборудования и инфраструктуры для участников НСПК составляет минимум 400 тыс. рублей. Для небольших банков вступление в систему было не так выгодно, как для серьезных субъектов рынка, поскольку изначально они имели небольшую сеть банкоматов и, соответственно, эмитировали небольшое количество карт. Такие банки не очень охотно проводили мероприятия по раскрытию своей инфраструктуры для приема карт «Мир», поэтому НСПК пошла навстречу кредитным организациям, которые готовы принимать карты в терминалах, установленных, например, в супермаркетах, но не осуществляют эмиссию карт. Для них эта плата отменена.

- В настоящий момент идет активное обсуждение поправок в закон «О национальной платежной системе», предполагается ускорить процесс внедрения карты «Мир» среди россиян?

- Действительно, Государственная Дума уже приняла поправки в данный нормативно-правовой акт в первом чтении, в соответствии с ними полное раскрытие сети для приема карт «Мир» всеми кредитными организациями должно завершиться до 1 июля 2017 года.

После раскрытия своей инфраструктуры банки должны перейти к массовой эмиссии карт в три этапа. Первый – выпуск карт и переход на них новых бюджетников и пенсионеров, то есть тех, кто с 1 июля 2017 года начнет получать пенсии или выплаты из бюджета. Им будут выданы в качестве зарплатных и пенсионных карты «Мир». Если же они откажутся от использования такой карты, то смогут получать деньги на вкладные счета, не привязанные к картам, или наличными. Но получать зарплату или пенсию на счета карт международных платежных систем VISA и Master Card они не смогут.

Второй этап «перехода» коснется действующих бюджетников, в том числе учащихся и сотрудников государственных вузов, школ, медицинских учреждений, органов всех ветвей власти. До 1 июля 2018 года, то есть в течение года, всем бюджетникам, которые до этого пользовались для получения зарплаты картами международных платежных систем VISA и Master Card, будут выданы новые зарплатные карты «Мир».

Третий этап – эмиссия карт для пенсионеров. Для них предусмотрен плавный переход на карту «Мир»: по мере истечения срока действующих пластиковых карт, на которые они получают денежные выплаты, пособия и т.д. Этот срок в законопроекте продлен до 1 июля 2020 года.

К слову, карты международных систем можно оставить для личного использования, но не для зачисления выплат из бюджета или пенсионного фонда.

- Как вы отмечали, подавляющее количество карт выдано именно международными платежными системами. Как планирует НСПК стимулировать спрос на национальные карты?

- Для карт «Мир» уже доступен целый спектр бонусных инструментов банков, сама платежная система также запустила пилотный проект программы лояльности. Карты «Мир» будут приносить своим владельцам приятные бонусы в виде возврата средств на счет (cash-back) до 10-15%, этот процент превышает предложения международных аналогов. Активно разрабатывают свои бонусные программы и дальневосточные банки. Уже выпускаются в России и Приморье кобейджинговые карты - совместные карты двух платежных систем, например «Мир-Maestro» и с JCB. В России такая карта работает как «Мир», а за границей принимается во всей международной сети бренда Maestro (Европа) или платежной системы JCB (Япония). Кроме того, НСПК уже подписаны соглашения с китайской UnionPay и «Мир»-AmEx. Во II квартале 2017 года планируется запустить кобейджинговый проект и с VISA. Также хороший уровень готовности по заключению межправительственных соглашений о возможности использовать карты «Мир» в Армении, Казахстане, Белоруссии. Работа идет, и ее результаты очевидны.