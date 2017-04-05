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"МИР" крепче с "Семейной командой" Роснефти и Дальневосточного банка
Национальная платежная система «МИР» стала платформой для пластиковых карт крупнейшей корпоративной программы лояльности «Семейная команда», которую совместно реализуют Дальневосточный банк и национальная компания «Роснефть» в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Сегодня потребитель банковских услуг избалован многочисленными нововведениями: взаимоотношения с кредитными структурами уходят в онлайн, в мобильные телефоны «зашивают» пластиковые карты и предлагают «кеш-бэк» (возврат средств) за покупки. Кобрендовый проект программы лояльности «Семейная команда», разработанный Дальневосточным банком и «Роснефтью», станет, безусловно, одним из «лайфхаков», который активизирует продвижение национальной платежной системы «МИР», привлечет к своим опциям не только автолюбителей, но и традиционных клиентов банка.
Реализация программы лояльности «Семейная команда» в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке осуществляется при участии Дальневосточного банка на современной технологичной процессинговой платформе НСПК, что позволило сконструировать один из первых масштабных проектов на базе карт «МИР» в стране.
Расплачиваясь картой при совершении покупок на АЗС «Роснефть» и «ТНК», в сети партнеров программы лояльности и в любых других торгово-сервисных предприятиях, держатель получает баллы, которые можно выгодно и просто (1 балл=1 рубль) потратить на оплату до 100% стоимости топлива и других покупок на АЗС «Роснефть» и «ТНК» на территории всей страны. Контролировать накопление и списание баллов удобно в личном кабинете участника программы лояльности или в мобильном приложении.
Первые кобрендовые карты «МИР» - «Семейная команда» были выданы в Красноярском крае в декабре 2016 года, а по итогам 1 квартала 2017 года их количество уже превысило 60 тыс. штук. Выпуск и обслуживание предоплаченной банковской карты являются бесплатными, при этом выдаются две дополнительные небанковские карты для семейной команды участника программы – их можно раздать членам семьи, чтобы накапливать бонусные баллы быстрее. Карты выдаются всем желающим в розничной сети компании «Роснефть».
Проект непрерывно развивается. В апреле программа стартует в Республике Хакасия, а с июля 2017 года заработает в Иркутской области, Забайкальском крае, Республике Бурятия, Хабаровском крае, на Сахалине и в Приморье. В рамках масштабного проекта «Семейная команда» Дальневосточный банк планирует выпустить около 600 тыс. карт «МИР».
Президент ПАО «Дальневосточный банк» Валерий ПАВЛЮК:
«Дальневосточный банк является банком-партнером одной из самых масштабных в России программ лояльности, которую разработала компания «Роснефть». Для нас это знак высокого доверия и признания со стороны национального лидера нефтяной отрасли и нашего ключевого партнера.
В качестве платформы для карт была выбрана национальная платежная система «Мир», и этот выбор не случаен. России необходимо иметь сильную и независимую финансовую систему, и одним из ее кирпичиков является развитая национальная система платежных карт».
Как указывают ее создатели, программа лояльности «Семейная команда» – это сказочное путешествие за выгодой вместе с семьей и друзьями. Действительно, преимущества такого продукта очевидны: совмещающая в себе функционал программы лояльности, карта «МИР» - «Семейная команда» – это полноценная банковская карта, позволяющая оплачивать различные товары и услуги во всей инфраструктуре приема карт «МИР» нашей страны и крупнейшей в России сети АЗС «Роснефть». Банковский функционал карты «МИР» - «Семейная команда» включает в себя безналичные расчеты, переводы денежных средств с карты на карту, оплату покупок в интернет-магазинах, пополнение карты и получение наличных в банкоматах. Примечательно то, что карту «МИР» - «Семейная команда» можно пополнять не только традиционными способами, но и прямо на АЗС «Роснефть» и «ТНК».
В Дальневосточном банке намерены в ближайшее время расширить линейку банковских карт «Семейная команда», выпустив классические и премиальные карты «МИР», в том числе с дополнительными опциями, которые будут совмещать в себе как все преимущества бонусной программы, так и широкие возможности современных пластиковых карт.
Коммерческий директор АО «НСПК» Сергей РАДЧЕНКОВ:
«Мы уверены, что карта «МИР» - «Семейная команда», выпущенная Дальневосточным банком, будет востребована в первую очередь за счет уникальных преимуществ, которые получают ее держатели. Карта совмещает в себе технологическую базу двух продуктов: весь платежный функционал банковской карты и сервис программы лояльности компании «Роснефть». Важным фактором в реализации проекта стала также полная готовность банкоматной и терминальной сетей Дальневосточного банка к приему карт «МИР».
Пресс-служба ПАО «Дальневосточный банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 843. На правах рекламы.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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