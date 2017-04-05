Рестораны Владивостока остались без студентов

С переездом ДВФУ на остров Русский обострилась проблема кадров в сегменте HoReCa

Нехватка кадров в сфере услуг в приморской столице отмечалась во все времена становления таких секторов рынка, как ресторация и гостиничное дело. Однако еще острее она стала ощущаться в период с 2013 года, когда львиная доля потенциальных «кадров» - студентов - начала перебираться на остров Русский для жизни в кампусе ДВФУ.

Сегодня практически все студенты ДВФУ заселены на остров, а кадровый дефицит до сих пор ощущается во многих ресторанах и гостиницах Владивостока. По словам экспертов, молодые люди в целом стали богаче и не так нуждаются в подработке, как нуждались около пяти лет назад.

- Нехватка персонала ощущается как среди поваров, так и среди официантов, - рассказал управляющий рестораном «Семь футов» Дмитрий ГУТНИКОВ. – По части последних: мы до сих пор связываем это с переездом большей части студентов на остров Русский, откуда добираться до материка и работать в городе неудобно. Тем не менее, как говорится, кому нужен заработок, тот всегда его найдет и приложит необходимые усилия. Возможно, студенты действительно стали богаче, во что верится слабо: все-таки экономическое положение в России стало налаживаться совсем не так давно. Возможно еще, что у студентов есть возможность работать на острове, где также есть кафе, кофейни, кофе-точки, различные магазины, которые тоже нуждаются в персонале. Что касается поваров, то здесь все сложнее: сервис Владивостока расширяется, заведений становится больше. А вот опытных поваров – нет. Им, скажем так, есть из чего выбирать. Поэтому мы стремимся создавать максимально комфортные условия для тех опытных сотрудников, которые работают с нами, а также серьезно подходим к обучению новых.

Нехватка кадров в HoReCa – проблема не только приморская. По опыту общения президента Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Романа ИВАНИЩЕВА с иностранными рестораторами и мастерами гостиничного дела, этот вопрос актуален даже в таких городах, как Нью-Йорк, в таких странах, как Япония и Франция.

- Можно сказать, что это вечная тема, на которую любят разговаривать не только во Владивостоке, - добавил Роман Иванищев. – Однако речь идет не о нехватке кадров в количественном смысле, а, скорее, в качественном. Сфера HoReCa бурно растет, и даже нью-йоркские бизнесмены любят повторять: «Нам не хватает квалифицированного персонала, мы не соответствуем мировому уровню». Однако не все из них осознают, что качественный сервис – это еще и качественная заработная плата персоналу. Владивосток тоже развивается, в том числе растет наш туристический сегмент. К нам проявляют интерес гости не только из Китая, но и из Японии, Европы. Это означает, что и сервис должен расти в качественном выражении. Могу сказать, что такой апгрейд отмечается: Владивосток ушел далеко вперед от большинства городов России, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-гигантов. Люди, которые относятся к нашему городу не предвзято, всегда отмечают, что у нас не только уровень сервиса выше, чем, например, в Хабаровске, но и выбор ресторанов и гостиниц солиднее, чем, например, в Южно-Сахалинске. Важно, что у нас сфера гостеприимства разнообразна и в плане ценовой политики: есть куда наведаться и людям побогаче, и тем, чья толщина кошелька несколько скромнее. Разнообразны мы и в плане концептуальном: место себе найдут и так называемые «тусовщики», и любители культурного отдыха, люди помоложе и люди постарше.

По словам Романа Иванищева, во Владивостоке успел сформироваться «костяк» сервиса, которого не было еще десять лет назад.

- Я имею в виду опытных людей – официантов, барменов, администраторов, которые надолго задержались в сфере общепита или гостиничного дела, - добавил Роман Иванищев. – Это положительная тенденция, так как именно на этих людей опираются заведения и гостиницы. Они участвуют в обучении нового персонала, они являются лицами заведений. Само собой, такие кадры ценятся, и их трудоустройство оформляется соответствующим образом, отличным от того, которым трудоустраивают «временных» сотрудников. Такая тенденция свидетельствует также о том, что во Владивостоке в сфере HoReCa водятся хорошие деньги, которые можно заработать, а также есть перспектива карьерного роста.

Карьерный рост в сфере общепита – не миф. Такое явление еще называют «карьерой бешеного таракана», ведь ресторация - одна из немногих сфер, где такой рост может быть стремительным: за три-пять лет из официантов в бармены, из администраторов в менеджеры, а затем и в управляющие заведений. Как никто другой, владелец заведения ценит опыт и лояльность сотрудника и старается задержать ценного кадра надолго. Эксперты высоко оценивают и подготовку профессионалов сферы услуг в местном университете экономики и сервиса. Однако, по их словам, порой выпускники слишком хороши для Владивостока.

- Во ВГУЭС серьезно подходят к подготовке кадров, пользуются методиками иностранных университетов, практикуют обмен опыта, - отметил Роман Иванищев. – Само собой, лучшие выпускники предпочитают сразу уезжать из Владивостока, по разным причинам, но чаще всего в надежде на более высокий заработок и стремительный карьерный рост. Это нормальное явление, и оно не означает, что Владивостоку нечего предложить выпускникам. Многие из них возвращаются не только с опытом, но и с предложениями. Занимают здесь высокие позиции и участвуют в развитии ресторанной среды.

По подсчетам экспертов ресторанного дела, из всего кадрового потока, который проходит через заведения общественного питания Владивостока, меньше 10% остаются в этой среде надолго. Именно эти люди и составляют «костяк» и добиваются карьерных высот. Если верить их опыту, то добиться этого можно и без специального образования.

Эрдэм Дондоков, опытный бариста, экс-управляющий кафе Presto: «Перед тем, как стать управляющим заведения, я около двух лет работал в статусе бариста. Возможность стать управляющим появилась после того, как свое место покинул один из менеджеров. В моем лице увидели ответственного человека на должность руководителя. Могу сказать, что мне всегда нравилось работать с кофе: от этого процесса я получал не меньше удовольствия, чем от общения с людьми. Стоит отметить, что в нашей любви с ресторацией был и перерыв, когда мне пришлось уйти в армию. Конечно же, отслужив, я вернулся в заведение. С тем, что в общепите можно сравнительно быстрее, чем в других местах, добиться успеха, я согласен. Причем начать можно с самых низов, не имея специального диплома. Опыт работы и коммуникабельность ценятся наравне с образованием, а получить этот опыт можно всего за несколько лет. Интересно, что, когда в заведении освобождается руководящая должность, владельцы предпочитают принимать на нее не людей «по знакомству» и не иногородних специалистов, а «двигать» своих собственных сотрудников. Ведь каждый ресторан – это своя определенная среда. Необходимо хорошо чувствовать себя в ней, знать порядки, уставы и принципы работы».

Карьера в общепите не всегда ограничивается развитием внутри одного заведения. Набравшись опыта, отдельные сотрудники открывают собственные рестораны.

- Отработав несколько лет в одном из заведений Владивостока, мы с супругой решили создать собственную кофейню, - рассказал директор кофейни «Proкофий» Владимир КАРПОВ. – Конечно же, опыт работы в чужом заведении бесценен при открытии собственного. Могу сказать, что и я, и супруга до сих пор тесно общаемся с гостями, встаем за стойку и готовим для них кофе. Однако гладко все пошло не сразу. Сначала мы располагались с кофе-точкой в отдаленном районе города, на Заре. Но и там успели обзавестись постоянными гостями, ценителями нашего кофе. Сложности возникли, когда мы решили обзавестись отдельным помещением и переехать поближе к центру города. Как раз тогда, в 2014 году, в России грянул кризис. Мы долго занимались подготовкой помещения кофейни, вложили немало средств, которых было в обрез. Честно сказать, были моменты, в которые хотелось остановиться, отказаться от этой идеи. Но сфера гостеприимства, кофе – это то, что нужно любить для того, чтобы выдержать все трудности. Мы – выдержали, и сейчас я наслаждаюсь делом, которое приносит мне и удовольствие, и доход.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Досье "Золотого Рога":

Ресторанная среда Владивостока сегодня растет как в количественном, так и в качественном масштабе. Так, по данным справочника компаний VL.ru, к началу 2017-го года во Владивостоке открылось минимум 17 новых заведений. Показательно, что почти все «новички» рынка зашли на ресторанную арену с индивидуальными концепциями.

Так, во Владивостоке открылись бары разных форматов: гастрономические, лаундж, виниловые и другие. Интересно, что некоторые ночные заведения представляют собой симбиоз ресторана и бара: они сочетают в себе атмосферу ночного заведения и качественную кухню. Один из таких – бар Gusto, расположившийся в старом дворике ГУМа. Из новоявленных баров еще виниловый бар «Стереотипы», лаундж-бар Soul, винотека «Невинные радости», гриль-бар «ШашлыкоFF», а также бар DUM, который появился на месте «Чешской пивницы».

Помимо баров, во Владивостоке увеличилось и количество кафе экономсегмента. Например, столовая в здании гостиницы «Версаль» - «Не рыдай», а также кафе на Дальпрессе «Мастерская вкуса». Кроме того, появилась доставка японской кухни «Роллы «Калифорния». В конце концов, во Владивосток наконец зашла международная сеть ресторанов быстрого питания KFC.

Из более дорогих заведений - ресторан «Кларксон и Ко», который открылся в историческом здании на Фонтанной, 28.

Прибыло и в ряду «концептуальных» пит-стопов: так, пит-стоп Art Road Cafe помимо стандартного фастфуда предлагает еще линейку правильного питания.

Есть заведения, поражающие возможностями посадки: около 500 человек спокойно разместит новое китайское кафе «Порт-Артур» на Второй Речке.

Ко всему прочему, в декабре во Владивостоке появились кафе-шашлычная «Золотой век», второй филиал Smile Waffle в ТЦ «Центральный», бистро европейского формата «Еда как еда» и доставка японской кухни.