Развитие Владивостока грозит гибелью старого центра

Архитектурный апокалипсис сделает приморскую столицу малоинтересной для туристов

По большому счету иностранному туристу во Владивостоке посмотреть нечего, кроме как на исторический центр и уникальную Владивостокскую крепость. Ну для кого-то в диковинку будут еще и наши мосты. Все остальное – море, пляжи, океанариумы, музеи, заповедные парки и прочее – турист может увидеть и в других странах. Но и уникальные свои особенности Владивосток катастрофически быстро теряет. Уже в недалеком будущем потери могут оказаться невосполнимы: множество путешествующих, на которых рассчитывают обслуживающий их бизнес и городской бюджет, может равнодушно проехать мимо второго Сан-Франциско и не оставить здесь своих драгоценных миллиардов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Споры о том, что можно в центре Владивостока строить, а что - нет, имеют давнюю историю. Как и о том, что здесь достойно сохранять, а что надо бы без сожаления снести. Есть сторонники крайних мер: полностью запретить в центре города любое новое строительство или же снести все и отстроить центр заново. И есть сторонники мирной эволюционной замены умирающих зданий на новые, более современные и высотные. При этом ими допускаются реставрация отдельных старых построек и строительство новоделов в стиле «исторического Владивостока».

Редкий новодел украсил улицы

Пожалуй, есть всего ряд новоделов, которые за последние несколько десятилетий украсили центр Владивостока и на 100% соответствуют тому евро-российскому архитектурному ансамблю, который заложили его первостроители.

Прежде всего, это практически точная копия прежней – Николаевская триумфальная арка, которая, благодаря инициативе предпринимателя Александра ЕРМОЛАЕВА, поддержанной многими горожанами, была построена на ул. Петра Великого недалеко от места, где в свое время высадились матросы с судна «Манчжур», заложившие строительство первых в городе зданий.

Пожалуй, не менее трепетное отношение было проявлено армянской общиной города при восстановлении трехэтажного здания Армянской апостольской церкви Ново-Нахичеваньской и Российской епархии на ул. Володарского, 13. В фасад нового храма был включен сохранившийся фрагмент прежнего, разрушенного во время гонений церкви.

Естественно, уместно было возрождение на прежнем своем месте и снесенного еще в 30-е Свято-Покровского храма в Покровском парке, которое состоялось по инициативе бывшего мэра города Владимира НИКОЛАЕВА.

В конце советского периода истории на месте аварийного невзрачного здания, построенного в царское время, было возведено более интересное в архитектурном решении административное здание по Океанскому проспекту, 34.

Пожалуй, в соответствии с окружением и в духе старого города было построено двухэтажное торговое здание «Иль Де Ботэ» по ул. Светланской, 37а. Правда, оно несколько заслонило интересный архитектурный ансамбль из двух оригинальных деревянных зданий, да еще была уничтожена оказавшаяся почему-то ненужной доска почета города. Впрочем, городскому почету этот снос затем компенсировали сквериком напротив рынка на ул. Комарова.

Довольно удачно было выбрано фасадное решение со стороны Океанского проспекта новостроя второй очереди ТЦ «Центральный», построенного на месте бывшего двора гастронома с когда-то популярным пунктом приема стеклотары. Новое здание не в пример реконструкции 1-й очереди по ул. Светланская, 29, ругаемой за нахлобученную «стекляшку», выглядит намного цельнее.

А вот к новодельному кинотеатру «Уссури» сегодня отношение двоякое. Конечно, в ходе работ над проектом удалось сохранить единственную историческую стену фасада, и развернуть вдоль ул. Светланской другую, уже новую, стену, похожую на прежнюю – выходившую на небольшую площадку между кинотеатром и ГУМом. Но в целом это уже совсем другое здание. Оно гармонично центру города, но не столь ценно как историческое.

Еще в 90-х в районе площади Семеновской был реализован проект «ТЦ «Родина». Он оказался сомасштабен с окружением и занимает места намного меньше, чем когда-то до него бывший одноименный детский кинотеатр. Вроде бы – удачное решение, но собственник в свое время хотел построить там более значительное здание, чтобы получить больше выгоды. Тогда не разрешили. Года три назад собственник предлагал на градосовете проект реконструкции этого здания, которое может значительно увеличить свои полезные площади. Попутно предлагалось построить над оживленным перекрестком круговой пешеходный мост. Однако до строительства дело пока так и не дошло.

Строительство в «упаковке» реставрации

Наверное, наиболее удачно в центре Владивостока с начала 90-х были выполнены реставрационные работы по нескольким зданиям – это Владивостокский железнодорожный вокзал, здание главпочтамта на ул. Светланская, 41 и Пушкинский театр, хотя последний сегодня требует уже нового капремонта. Можно добавить здание католического костела на ул. Володарского, 22. Из более современных зданий хорошо были отреставрированы Морвокзал и кинотеатр «Океан».

К сожалению, уровень реставрации исторического фонда зданий снижается. Пример кинотеатра «Уссури» - это не предел взятого на воружение «максималистского решения». Примерно в таком же ключе сейчас ведется и реставрация бывшего Дома книги на ул. Светланская, 43. Здесь остаются только наружные стены. Каркас и перекрытия будут обновлены. То есть тех исторических помещений, в которых когда-то творилась приморская история, уже не будет. В частности, в этом здании довольно долгое время находилась и редакция когда-то популярной в крае газеты «Красное знамя».

Здание Владивостокского ГУМа на ул. Светланской, 33, 35 после реставрации внешне выглядит по-прежнему. Здесь практически не ломали перекрытия и каркас, однако сами помещения потеряли часть своего прежнего исторического вида. А надо заметить, что в свое время при защите этого проекта на градосовете его авторы убеждали экспертов: все максимально будет сохранено, как было при царе и долгое время без царя.

Интересно, что под видом реставрации на месте зданий еще царских времен иногда строится здание в своем стилевом решении абсолютно чуждое той эпохе. Одно дело, когда на месте ветхих деревянных домов возник комплекс биржи труда на ул. Пушкинской или замкоподобный дом на ул. Вс. Сибирцева, 20, и другое дело – когда на месте снесенного еще крепкого кирпичного двухэтажного дома начала прошлого века вырастает офисная десятиэтажка, опять же чуждая имперской эпохе. Примеров же, когда на месте нескольких домиков частного сектора в историческом центре выросло или растет новое высотное жилое здание, довольно много.

К сожалению, сюда правдами и неправдами вошла новая застройка, начиная от хрущовок на ул. Фокина и Суханова заканчивая высотными современными зданиями на сопке Орлиное гнездо, что, как отмечала эксперт градосовета Владивостока Анна МЯЛК, тоже серьезно навредило, испортив прежний исторический рельеф сопки со стороны центра города и бухты Золотой Рог.

Принципиально центр города постепенно избавляется от «старья» в пользу нового, и этим теряет часть своей туристической привлекательности.

Подлежат реставрации

Сохранение историзма в архитектуре города требует спасения десятков зданий и объектов, которые еще долгое время могут быть полезны. И здесь трудно сказать, что требует внимания в первую очередь, потому что многое надо было сделать еще вчера, то есть лет 10-15 назад. Например, сегодня внешне довольно убого смотрится бывшее здание генерал-губернатора на ул. Светланской, 52, в котором когда-то останавливался сам цесаревич Николай, а в советское время многие годы находился городской дворец пионеров. Здание с тех пор явно деградировало.

Еще раз напомним, что до сих пор не отреставрирован ряд зданий с большой производственной историей на набережной Цесаревича. Их реновация неоправданно затянулась.

Есть объекты, которые скрыты от глаз многочисленных прохожих. И до них, возможно, реставрационная реанимация уже не дойдет. Тот же бывший Народный дом на ул. Володарского, 19, который после Октябрьской революции долгое время носил имя «ДК Ильича», а потом – «Дом народного творчества».

В плачевном состоянии уже ряд лет стоит особняк Суворова (Лангелитье) на ул. Пологой. Однажды он уже побывал в реконструкции, но ее результатов на долго не хватило.

Крепости остается все меньше

Парадокс Владивостокской крепости как памятника истории и оборонной архитектуры состоит в том, что она занимает очень большую площадь, ситуация на которой не поддается контролю ни администрации, ни органов по охране памятников, ни общественности. Поэтому общее состояние – плачевное.

Городская застройка уже поглотила часть объектов крепости. Часть – уничтожена, часть – втихаря присвоена под свои нужды прихватизаторами и замаскирована от других, часть влачит жалкое бесхозное состояние и подвергается вандализму, как летом минувшего года случилось с «Батареей башенной береговой артиллерийской №220», когда коммерческая структура металлоискателей приступила к разделке орудий на металлолом. Их привлекли к уголовной ответственности. Но ведь многим за подобное не воздается.

Конечно, есть обихоженный, да и то не вся его территория, образцово-показательный форт №7 на фабрике «Заря» с музеем, которому в этом году будет уже 20 лет. Есть хороший музей «Владивостокская крепость» на сопке Безымянной в районе СК «Олимпийский». Есть «Петропавловская мортирная батарея», где хозяйничают казаки. Но множество объектов сегодня остается совершенно без присмотра, и для показа как городская достопримечательность они не пригодны. Только на балансе города в настоящее время их числится 103. И город из них, вероятно, мог бы извлекать больше пользы, если бы весь этот комплекс удалось превратить в зону отдыха и туризма, закрепив ответственность за теми людьми, обществами и компаниями, которые готовы дать Владивостокской крепости вторую жизнь.

КСТАТИ

Исторический фонд города в основном поддерживается дешевыми решениями – косметическими ремонтами фасадов, что-то намечается и делается в рамках капремонтов жилья региональным фондом капремонта МКД. И, к сожалению, практически ничего не происходит в этом ключе в рамках городской программы «Развитие культуры в городе Владивостоке на 2014-2018 годы».

В целом бюджетные заказы на реставрацию городских объектов в последние годы резко сократились, и местные строители сегодня потеряли интерес к такой работе и участию в конкурсах на объемы, которые невозможно выполнить по проектам безубыточно для себя. Например, практически прекратила работать в этом сегменте строительных услуг такая компания, как «Дальстройбизнес-2».

Виктор КУДИНОВ.