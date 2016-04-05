Спасатели защитили акваторию Владивостока от условного разлива нефтепродуктов

Масштабные учения прошли близ острова Русского с участием нескольких судов, включая уникальный новейший спасатель «Спасатель Заборщиков».

Близ острова Русского прошла тренировка по разворачиванию бонового заграждения для ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов и отработаны задачи по предотвращению распространения нефтяных пятен на воде. Также проводилось тушение условно горящего судна.

Многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Заборщиков» мощностью 4 МВт является третьим в серии из четырех судов проекта MPSV07, строительство которых осуществляло ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод». Государственный контракт на строительство судна был подписан 19 декабря 2009 года, спущен на воду «Спасатель Заборщиков» 22 июня 2012 года. После приемо-сдаточных испытаний порт приписки - Владивосток.

Фото Александра ХИТРОВА, РИА PrimaMedia.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.