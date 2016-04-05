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В Росрыболовстве обсудили прогноз ОДУ на 2017 год

05 Апреля 2016, 16:20 | Приморье

В Федеральном агентстве по рыболовству под председательством заместителя министра сельского хозяйства РФ - руководителя Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВА состоялось открытое обсуждение прогноза общего допустимого улова водных биоресурсов (ОДУ) на 2017 год, а также корректировок ОДУ на 2016 год. Во встрече приняли участие представители отраслевых союзов и ассоциаций, рыбопромышленных компаний, экологических организаций, СМИ.

Наиболее оживленная дискуссия развернулась вокруг прогноза состояния запасов и организации промысла минтая и крабов.

В том числе в ходе обсуждения руководитель Росрыболовства предложил Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) разработать проект среднесрочной программы освоения запасов минтая и увеличения поставок на внутренний рынок. В ней должны быть учтены правила регулирования промысла, а также заложены целевые ориентиры с точки зрения рыночной конъюнктуры и развития инфраструктуры.

«Мы понимаем, что при регулировании промысла важно учитывать, как биологические, так и экономические, и социальные факторы. Поэтому нужна программа по управлению рисками при освоении основного промыслового объекта», - отметил Илья Шестаков.

При этом он подчеркнул, что промышленники должны не забывать о своей ответственности. «Если мы увидим падение поставок на внутренний рынок и рост цен у рыбаков, то, конечно, мы будем принимать соответствующие решения», – добавил глава ведомства.

- Считаем важным и прецедентным формат обсуждения прогноза общих допустимых уловов, предложенный руководителем Росрыболовства, - полагает президент АДМ Герман ЗВЕРЕВ. - В мировом рыболовстве идёт жёсткая конкуренция не только за сырье, но и за рынки сбыта. Ведущие рыболовные державы реализуют стратегии, направленные на обеспечение превосходства для собственных производителей. Составной частью этих стратегий является информационная открытость о состоянии национальных промыслов. Росрыболовство разместило на сайте информацию о прогнозе общих допустимых уловов и пригласило для обсуждения прогноза рыбацкие объединения и рыбохозяйственные институты. Это показывает беспочвенность рассуждений о келейности и закрытости принимаемых Росрыболовством решений.

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: путина  ОДУ  росрыболовство 



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