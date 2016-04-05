На погашение долгов по зарплатам работникам "Радиоприбора" выделено 58 млн рублей

Из бюджета Приморья будет выделено 58 миллионов рублей на погашение части задолженности по зарплатам сотрудникам «Радиоприбора» до 15 апреля. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», такое распоряжение дал Губернатор края Владимир Миклушевский.

По поручению главы региона, на поддержку оборонного предприятия, выполняющего гособоронзаказ, средства будут выделены из резервного фонда Администрации.

Как сообщил первый заместитель главы региона Василий Усольцев, судьба завода решена – он станет филиалом Дубненского машиностроительного завода. В настоящее время в отношении ОАО «Радиоприбор» проводится процедура банкротства, параллельно запущен процесс создания филиала «ДМЗ».

По решению суда назначен внешний управляющий предприятия, часть имущества в ближайшее время выставят на продажу. Вырученные средства также будут направлены на выплату остатка заработной платы сотрудникам завода.

«В апреле регистрируется филиал, а уже в мае специалистов начнут принимать на работу», – сообщил первый вице-губернатор.

Кроме того, на базе «Радиоприбора» начал работу Консультационный центр по вопросам возможного трудоустройства на период оформления филиала высвобождаемых работников «Радиоприбора», а также возможного переобучения тех, кто захочет в дальнейшем сменить место работы.

Справка «ЗР»: Завод «Радиоприбор» был образован в 1958 году. За период своей истории трудовым коллективом орденоносного предприятия было освоено производство широкого спектра продукции: от бытовых транзиторных радиол «Серенада» до освоения производства автоматизированных систем сбора, обработки информации, с выдачей целеуказаний и бортовой аппаратуры самонаведения крылатых ракет.

Сегодня ОАО «Радиоприбор» состоит в реестре предприятий оборонно-промышленного комплекса и сохраняет статус стратегического предприятия. В 2012 году предприятие провело техническое перевооружение и освоило новые технологии, необходимые для выпуска нового изделия в интересах Министерства обороны России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.