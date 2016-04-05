Человеческим капиталом во Владивостоке займется агентство

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке презентовало свой офис во Владивостоке

Агентство по развитию человеческого капитала – новый институт развития Дальнего Востока – открыло офис во Владивостоке, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Его основными задачами являются обеспечение действующих и будущих предприятий кадрами, адаптация приезжающих в регион специалистов и развитие системы профессионального образования. Решать их в Приморье будет команда из 25 человек.

Руководить приморским офисом будет первый заместитель генерального директора АЧРК ДВ Павел ИГНАТЬЕВ. По его словам, ведомство сосредоточится на работе по нескольким направлениям: координация трудовых ресурсов на Дальнем Востоке, в том числе путем привлечения необходимых специалистов из-за пределов ДФО, повышение качества подготовки специалистов по рабочим специальностям, повышение престижа рабочих профессий и профориентация молодежи, помощь приезжим специалистам и их адаптация в регионе. Главной же задачей Агентства является кадровое обеспечение предприятий, пользующихся льготными механизмами развития региона - режимами территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

- По нашим оценкам, уже в 2016 году потребность в кадрах в ТОРах составит порядка 11 000 человек, еще порядка 5 000 рабочих рук потребуется в Свободном порту. Мы понимаем, что такой рост вызовет дефицит на рынке труда. Поэтому намерены более эффективно использовать местный персонал, а также привлекать работников из трудоизбыточных регионов, - сказал Павел Игнатьев на презентации. - Мы будем обеспечивать для резидентов ТОРов, СПВ, любых инвестпроектов достаточное количество кандидатов на существующие вакансии как с использованием мер государственной поддержки, так и с помощью рыночных механизмов.

Кирилл ЕРОХИН, руководитель отдела по взаимодействию с работодателями АРЧК ДВ, отметил, что основная задача на сегодняшний день – максимально понять потребности работодателей, сформировать для каждого из них индивидуальное техническое задание по привлечению специалистов и начать работу. «В Приморье запросы достаточно неоднородные: кто-то из инвесторов только начинает свою деятельность, кто-то уже сложившийся работодатель с выстроенной системой управления персонала. Поэтому с каждым работодателем мы будем работать индивидуально, максимально учитывая его потребности и опыт», - считает Кирилл Ерохин.

Несмотря на то что Агентство только начинает свою работу в регионе, определенный опыт работы с компаниями уже есть. Совместно с Дальневосточным центром судостроения, например, уже создан проектный офис, и сотрудники агентства совместно со службой развития персонала сформировали техническое задание по привлечению специалистов. Совместная работа идет и с компанией «Доброфлот»: запланировано не только привлечение молодых и опытных сотрудников, но и создание учебно-тренировочного центра на базе компании.

Кстати, подготовке специалистов агентство планирует уделить особое внимание.

Дмитрий ГЛУШКО, заместитель генерального директора АРЧК, рассказал, что агентство планирует особое внимание уделить рабочим специальностям: именно в них, по оценкам специалистов агентства, сегодня особенно нуждается регион.

- В ближайшее время стартует работа по тестированию учебных заведений среднего профессионального образования региона на предмет их возможности готовить специалистов по повышенным требованиям. Совместно с Союзом молодых профессионалов будем прорабатывать вопросы по углублению подготовки востребованных специалистов, а также обеспечивать их трудоустройство на предприятия, в них нуждающиеся, - сообщил он. – Также к процессу профориентации мы планируем активно привлекать работодателей, поднимая тем самым престиж рабочих профессий».

Повышению интереса молодежи к рабочим специальностям будет способствовать и справочник перспективных профессий, презентовать который в Приморье планируется уже 15 апреля в рамках Дня профориентации, который пройдет во ВГУЭС.

Открытие локальных офисов Агентства в регионах Дальнего Востока позволит обеспечить общение с работодателями в формате «одного окна» по целому спектру вопросов развития человеческого капитала, включая привлечение сотрудников, образовательные программы, жилищные вопросы. Уже в ближайшее время начнут свою работу представители Агентства в Хабаровске, Якутске и Благовещенске.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.