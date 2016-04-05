www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.53 р. 100 JPY: 58.65 р.
EUR: 75.75 р. 10 CNY: 95.82 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Кадровый вопрос
Распечатать

Человеческим капиталом во Владивостоке займется агентство

05 Апреля 2016, 18:30 | Приморье

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке презентовало свой офис во Владивостоке

Агентство по развитию человеческого капитала – новый институт развития Дальнего Востока – открыло офис во Владивостоке, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Его основными задачами являются обеспечение действующих и будущих предприятий кадрами, адаптация приезжающих в регион специалистов и развитие системы профессионального образования. Решать их в Приморье будет команда из 25 человек.

Руководить приморским офисом будет первый заместитель генерального директора АЧРК ДВ Павел ИГНАТЬЕВ. По его словам, ведомство сосредоточится на работе по нескольким направлениям: координация трудовых ресурсов на Дальнем Востоке, в том числе путем привлечения необходимых специалистов из-за пределов ДФО, повышение качества подготовки специалистов по рабочим специальностям, повышение престижа рабочих профессий и профориентация молодежи, помощь приезжим специалистам и их адаптация в регионе. Главной же задачей Агентства является кадровое обеспечение предприятий, пользующихся льготными механизмами развития региона - режимами территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

- По нашим оценкам, уже в 2016 году потребность в кадрах в ТОРах составит порядка 11 000 человек, еще порядка 5 000 рабочих рук потребуется в Свободном порту. Мы понимаем, что такой рост вызовет дефицит на рынке труда. Поэтому намерены более эффективно использовать местный персонал, а также привлекать работников из трудоизбыточных регионов, - сказал Павел Игнатьев на презентации. - Мы будем обеспечивать для резидентов ТОРов, СПВ, любых инвестпроектов достаточное количество кандидатов на существующие вакансии как с использованием мер государственной поддержки, так и с помощью рыночных механизмов.

Кирилл ЕРОХИН, руководитель отдела по взаимодействию с работодателями АРЧК ДВ, отметил, что основная задача на сегодняшний день – максимально понять потребности работодателей, сформировать для каждого из них индивидуальное техническое задание по привлечению специалистов и начать работу. «В Приморье запросы достаточно неоднородные: кто-то из инвесторов только начинает свою деятельность, кто-то уже сложившийся работодатель с выстроенной системой управления персонала. Поэтому с каждым работодателем мы будем работать индивидуально, максимально учитывая его потребности и опыт», - считает Кирилл Ерохин.

Несмотря на то что Агентство только начинает свою работу в регионе, определенный опыт работы с компаниями уже есть. Совместно с Дальневосточным центром судостроения, например, уже создан проектный офис, и сотрудники агентства совместно со службой развития персонала сформировали техническое задание по привлечению специалистов. Совместная работа идет и с компанией «Доброфлот»: запланировано не только привлечение молодых и опытных сотрудников, но и создание учебно-тренировочного центра на базе компании.

Кстати, подготовке специалистов агентство планирует уделить особое внимание.

Дмитрий ГЛУШКО, заместитель генерального директора АРЧК, рассказал, что агентство планирует особое внимание уделить рабочим специальностям: именно в них, по оценкам специалистов агентства, сегодня особенно нуждается регион.

- В ближайшее время стартует работа по тестированию учебных заведений среднего профессионального образования региона на предмет их возможности готовить специалистов по повышенным требованиям. Совместно с Союзом молодых профессионалов будем прорабатывать вопросы по углублению подготовки востребованных специалистов, а также обеспечивать их трудоустройство на предприятия, в них нуждающиеся, - сообщил он. – Также к процессу профориентации мы планируем активно привлекать работодателей, поднимая тем самым престиж рабочих профессий».

Повышению интереса молодежи к рабочим специальностям будет способствовать и справочник перспективных профессий, презентовать который в Приморье планируется уже 15 апреля в рамках Дня профориентации, который пройдет во ВГУЭС.

Открытие локальных офисов Агентства в регионах Дальнего Востока позволит обеспечить общение  с работодателями в формате «одного окна» по целому спектру вопросов развития человеческого капитала, включая привлечение сотрудников, образовательные программы, жилищные вопросы. Уже в ближайшее время начнут свою работу представители  Агентства в Хабаровске, Якутске и Благовещенске.

Елена АРДАЛЬЯНОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Елена Ардальянова
Теги: кадры  ачрк 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним12:59, 10.04.2016#

    Очередные нахлебники! Зачем нужна такая контора, да еще и в таком количестве -25 человек!Огласите зарплаты, пожалуйста, - наверное, окажется что тысяч по 100 получают! Очередная ненужная контора, созданная для блатных, чтобы пристроить своих детишек на теплое место, где делать ничего не надо и зарплата отличная!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru