Переписка таможенников с рыбаками "Доброфлота" обернулась военной операцией

Громкие «осмотрительные» мероприятия дальневосточной оперативной таможни в отношении группы компаний «Доброфлот» с привлечением боевых вертолетов и нескольких групп спецназа стали одним из отрицательных информационных хитов последней недели, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Это первое откровенно неадекватное силовое давление на бизнес в Свободном порту Владивосток. Пострадавшими оказались мирные клерки и моряки плавзавода «Всеволод Сибирцев». Теперь представители компании пытаются понять, какая степень «проблемы» заставила действовать именно такими методами.

Между тем история с «Доброфлотом» в дальнейшем может отразиться на интересах Российской Федерации в сфере мирового рыболовства: претензии таможни к рыбакам могут поставить крест на возвращении российского рыбопромыслового флота в Мировой океан.

Небольшая предыстория

Май 2015 года. Российская компания «Доброфлот» совместно с Росрыболовством проводит переговоры, итогом которых должна стать реализация уникального проекта. Впервые за долгие годы плавбаза «Всеволод Сибирцев» выходит в Мировой океан. Выход плавбазы на три месяца раньше открывает для россиян сайровую путину. Перед страной стоит важная задача импортозамещения.

Причем в этом проекте у россиян - роль производителя. Приобретенный «Доброфлотом» плавзавод «Сибирцев» может обрабатывать до 650 тонн в сутки. За этот процессор финской постройки СССР заплатил баснословные деньги, и теперь Россия одна из немногих стран может себе позволить прийти в Мировой океан и именно там, на месте промысла, перерабатывать рыбу-сырец. Да, для компании ввод в эксплуатацию этой плавучей фабрики стоил больших денег: кредит на приобретение судна, вложения в модернизацию, содержание 500 человек экипажа и прочие затраты.

Несмотря на плохую промысловую обстановку проект состоялся. Впервые российские компании не отдали сырец на переработку на экспорт, а принимали его, чтобы плавучая фабрика произвела прямо в море продукцию: тушку, консервы, рыбную муку. Произведенная продукция стала основой заработной платы моряков, с нее были уплачены все налоги. Осенью 2015 года готовая продукция пришла на российский берег и разошлась по магазинам.

Однако реализованный проект создал некий прецедент в сфере таможенного законодательства. Несколько лет назад правительством России по инициативе президента были инициированы изменения в закон, значительно упрощающие процедуру оформления рыбопродукции в российских портах. Контрольно-надзорные органы, включая таможню, должны произвести оформление рыбопродукции в порту в течение трех часов без стандартной процедуры декларирования.

Это упростило оформление рыбопродукции на российском берегу. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края (АРРП) Георгий МАРТЫНОВ отмечает, что грузовладелец, выбирая упрощенный путь оформления, специально предусмотренный законодательством для стимулирования поставок российской рыбы, избегает предусмотренных таможенным законодательством достаточно сложных, но хорошо проработанных таможенными органами процедур декларирования и определения страны происхождения товаров.

В то же время рыбаки вынужденно берут на себя риски, когда принимают решение в части перемещения не задекларированных товаров через таможенную границу РФ в упрощенном режиме, предусмотренном для российской рыбопродукции. «Этот формальный момент и стал проблемой для «Доброфлота». Производителю нужно было решить, как декларировать выпущенную продукцию: как импорт или как российскую? Если это импорт, то продукция облагается пошлиной, если это российский товар, то пошлину платить не нужно.

Работа под российским флагом

Производитель принял решение в пользу отечественного товара. Ведь это рыба, выловленная там, где ее может добывать любое государство без всяких квот и ограничений. А на борту «Сибирцева» российский триколор, и все работники работают в российской компании, да и налог с заработной платы российские работники уплатят в российский бюджет. Степень переработки такова, что причислить эту продукцию к импорту практически невозможно», - считает президент АРПП.

«Еще до процедуры декларирования компания сделала запрос в таможенный орган по поводу оформления готовой продукции. Мы указали, что сырец будет приниматься с иностранных судов в нейтральных водах Мирового океана, а также с судов, работающих по межправительственному соглашению. Однако из ответов таможенного органа не было ясно, как нам поступить», - рассказывает генеральный директор группы компаний «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ.

Вот выдержки из ответа таможенной службы на обращения рыбаков: «Определение страны происхождения товаров осуществляется применительно к каждому отдельному случаю с учетом совокупности данных (соблюдение критериев достаточной переработки товара, район вылова продукции, флаг и приписка к конкретному порту судна, осуществляющего рыбный промысел или переработку товаров, доля иностранного участия в производстве товаров)». Этот ответ не дает четкого алгоритма действий для рыбаков, зато дает таможенным органам возможность каждый случай рассматривать индивидуально. Но в случае с «Доброфлотом» «индивидуальность» длилась почти 5 месяцев и в конечном итоге трансформировалась бредовую проверку по подозрению, что сайра из Мирового океана имеет турецкие или американские корни. Оперативная таможня попросила компанию предоставить всю информацию о продукции в рамках мероприятий по пресечению возможных каналов поставки товаров, в том числе рыбопродукции из стран, включенных в санкционные списки. Почему предоставленная информация не убедила таможенные органы в том, что народные консервы, произведенные на «Сибирцеве», не имеют отношения к санкционным поставкам? Теперь, наверное, узнать это будет сложно. 28 марта подполковник дальневосточной оперативной таможни ЗОЛОТАРЕВ был уволен со службы, покинул ряды таможенников и начальник оперативной дальневосточной таможни полковник ФТС УВАРОВ.

На недавней пресс-конференции руководитель Дальневосточной таможни попросил журналистов не связывать оперативные мероприятия в рыбной компании, произведенные 25 марта, и внезапное увольнение сотрудников таможни. Хотя параллели здесь все-таки напрашиваются. Особенно после заявлений полпреда Юрия ТРУТНЕВА, который уже несколько лет проводит на Дальнем Востоке либерализацию условий ведения бизнеса и создает для предпринимателей все условия для развития предприятий и привлечения инвестиций. «Задача всех органов государственной власти - создавать лучшие условия для развития экономики Российской Федерации», - заявил полпред и поручил в кратчайшие сроки разобраться в сложившейся ситуации и взять ее под особый контроль.

Росрыболовство напряглось…

Еще одно ведомство, которое крайне озабочено сложившейся ситуацией, - это Росрыбловство. Заместитель руководителя ФАР Петр САВЧУК отмечает, что совместная работа с партнерами по добыче и переработке в Мировом океане - одно из важнейших стратегических направлений в российском рыбопромышленном комплексе. «Доброфлот» - компания, которая занимается импортозамещением, вся продукция идет на внутренний рынок. Сегодня рассматривается вопрос о субсидировании такой продукции, так как это продукт с добавленной стоимостью. Плавбаза «Всеволод Сибирцев» является российским предприятием, все налоги уплачиваются в России. Возможно, есть пробелы в законодательстве, Росрыболовство займется изучением этой проблемы. «Мы не должны отставать от соседей по региону. КНР в этих водах в прошлом году добыли 150 тысяч тонн, а Япония - 400 тысяч тонн скумбрии. При этом эти страны, а также Тайвань постоянно ведут промысел сайры, наши рыбаки также должны там присутствовать. То, что рыбачить и производить продукцию из рыбы, добытой в нейтральных водах, российским морякам необходимо, понимают все. И, наверное, нужно определить степень локализации подобного производства. Эксперты считают, что совместная работа в Мировом океане может рассматриваться как инвестиционные проекты рыбаков. Ведь по сути это риски: никто не знает, чем может обернуться такая экспедиция. Кстати, день содержания плавзавода обходится компании в 3 млн рублей», - считает Петр Савчук.

Пока оперативная таможня изучает документы, рыбаки готовятся к встрече плавбазы на берегу. Красавец «Сибирцев» через 10 дней встанет под разгрузку в Владивостоке. Сотни рыбацких семей ждут, когда их родственники вернутся на берег. Руководство компании уже заявило, что высадка «десанта» не отразится на выплате заработной платы. А вот дальнейшая производственная деятельность пока под вопросом.

А ведь перспективы освоения Мирового океана у российских рыбаков еще недавно казались радужными. В этом году Росрыболовство планирует за границами 200-мильной зоны выставить экспедицию на промысел скумбрии, тихоокеанской сардины и сайры. Пока рыбаки колеблются, никто не может сказать, насколько выгодной для них окажется новая путина. Если рыбопродукция из Мирового океана будет облагаться пошлиной, то потенциальные участники экспедиции могут пересмотреть свое участие в этом проекте.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.